Aduro Clean Technologies läutet am Freitag, 17. Januar 2025, die Nasdaq-Schlussglocke

LONDON, Ontario, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen am Freitag, 17. Januar 2025, die Schlussglocke an der Nasdaq MarketSite am Times Square in New York läuten wird.

Diese Veranstaltung stellt für Aduro nach dem kürzlich erfolgten Uplisting am Nasdaq Capital Market einen bedeutenden Meilenstein dar. Die Zeremonie wird von Ofer Vicus, CEO von Aduro, geleitet und von Mitgliedern des Führungsteams des Unternehmens, des Vorstands, Mitarbeitern und wichtigen Interessengruppen begleitet, die Aduro auf seinem Weg maßgeblich unterstützt haben.

Die Live-Übertragung der Schlussglockenzeremonie der Nasdaq beginnt am Freitag, 17. Januar 2025, um 15:45 Uhr Eastern Time. Um die Zeremonie live zu verfolgen, besuchen Sie: https://shorturl.at/qIRwO . Exklusive Fotos und Videos der Veranstaltung werden kurz nach der Zeremonie auch auf der Medienseite des Unternehmens verfügbar sein.

„Es ist ein Moment voller Stolz für Aduro, die Nasdaq-Schlussglocke läuten zu dürfen. Wir werden diesen Meilenstein zusammen mit unserem Team, unseren Partnern und unseren Stakeholdern feiern“, kommentierte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. „Das Uplisting an der Nasdaq ist ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs und ermöglicht es uns, bei der Weiterentwicklung unserer innovativen Hydrochemolytic™-Technologie mit einem breiteren Investorenkreis zusammenzuarbeiten. Dieser Moment ist ein Zeugnis für das Engagement und die Unterstützung unserer Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, Investoren und Branchenpartner, deren Beiträge maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir diesen Meilenstein erreichen konnten. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten, wenn wir unsere Vision verwirklichen, Abfall in wertvolle Ressourcen umzuwandeln.“

Während Aduro in dieses aufregende neue Kapitel aufbricht, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf wichtige Initiativen, darunter die Herstellung und Inbetriebnahme seiner Pilotanlage, die einen entscheidenden Schritt in der Vermarktung seiner Hydrochemolytic™-Technologie darstellt.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f60cc81a-4387-45b2-a29e-dd6519e12b3d

