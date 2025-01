Merus et Biohaven annoncent une collaboration pour co-développer trois nouveaux programmes de CAM bispécifiques

NEW HAVEN, Connecticut, et UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biohaven Ltd. (NYSE : BHVN) et Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) ont annoncé ce jour une collaboration de recherche et un contrat de licence pour co-développer trois nouveaux conjugués anticorps-médicament (CAM) bispécifiques, en se basant sur la plateforme technologique Biclonics® de Merus, leader sur le marché, et sur la plateforme technologique de CAM basée sur la conjugaison et la charge utile de nouvelle génération de Biohaven.

Sous les termes du contrat, Biohaven est responsable du développement de CAM préclinique pour trois anticorps bispécifiques de Merus dans le cadre de plans de recherche issus d’un accord commun. L’accord comprend deux programmes bispécifiques de Merus générés à l’aide de la plateforme Biclonics® et un programme de Merus en phase de recherche préclinique. La poursuite vers le développement ultérieur de chaque programme est soumise à un accord mutuel. Les parties partagent ensuite les coûts externes ultérieurs liés au développement et à la commercialisation, le cas échéant.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Biohaven, et de pouvoir tirer parti de leur large gamme de technologies de liaison/charge utile et de conjugaison, ainsi que de leur expertise en matière de recherche et de développement de CAM, afin de faire progresser rapidement les CAM dérivés d’anticorps bispécifiques candidats basés sur la technologie Merus Biclonics® », a déclaré Peter B. Silverman, directeur de l’exploitation chez Merus. « Nous sommes convaincus que la combinaison de notre technologie Biclonics®, validée par la récente autorisation de Bizengri® par la FDA, et les succès cliniques continus observés avec le pétosemtamab, ainsi qu’avec la suite de technologies de CAM de Biohaven, a le potentiel de générer de nouvelles thérapies bispécifiques différenciées plus puissantes et plus sélectives par rapport aux approches basées sur des CAM monoclonaux actuellement disponibles. »

« Nous estimons que cette collaboration avec Merus permettra d’accélérer notre capacité de création de CAM multispécifiques hautement différenciés, en tirant parti des technologies innovantes de conjugaison et de charge utile de Biohaven afin de générer des CAM optimisés qui pourraient bénéficier de manière significative à des patients atteints de divers types de cancer, grâce à un meilleur profil d’efficacité et d’innocuité », a ajouté Brian Lestini, président du secteur oncologie chez Biohaven.

Conformément à la transaction, Merus recevra un paiement initial et des droits de licence au moment de nommer le CAM candidat du premier programme. Merus assumera le coût associé au développement préclinique de l’anticorps bispécifique et Biohaven assumera le coût du développement préclinique du CAM. Par la suite, et suite à un accord mutuel de poursuite du développement de chaque programme, les parties prévoient de partager les coûts ultérieurs liés au développement et à la commercialisation.

À propos de Merus

Merus est une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps humains thérapeutiques de pleine longueur bispécifiques et trispécifiques novateurs, appelés Multiclonics®. Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Les études précliniques et cliniques ont révélé qu’ils présentaient plusieurs caractéristiques similaires à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, telles qu’une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet et la page LinkedIn de Merus.

À propos de Biohaven

Biohaven est une société biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements révolutionnaires dans des domaines thérapeutiques clés, notamment l’immunologie, les neurosciences et l’oncologie. Biohaven élargit son portefeuille innovant de produits thérapeutiques, en s’appuyant sur son expérience établie en matière de développement de médicaments et sur ses nombreuses plateformes exclusives de développement de médicaments. Les nombreux programmes cliniques et non cliniques de Biohaven comprennent la modulation des canaux ioniques Kv7 dans le cadre de l’épilepsie et des troubles de l’humeur ; la dégradation des protéines extracellulaires dans le cadre des maladies immunologiques ; les antagonistes de TRPM3 dans le cadre de la migraine et des douleurs neuropathiques ; les inhibiteurs de TYK2/JAK1 dans le cadre des troubles neuroinflammatoires ; la modulation du glutamate dans le cadre des TOC et de l’ASC (ataxie spinocérébelleuse) ; les inhibiteurs de la myostatine dans le cadre des maladies neuromusculaires et métaboliques, notamment l’amyotrophie spinale et l’obésité ; les anticorps recrutant des molécules bispécifiques et les conjugués anticorps-médicaments dans le cadre du cancer. Pour plus d’informations, consultez le site www.biohaven.com.

Déclaration prospective de la part de Merus

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi fédérale américaine sur les poursuites frivoles pour fraude en valeurs mobilières) de 1995. Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse ne concernant pas des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant le développement préclinique et clinique potentiel de tout CAM bispécifique dans le cadre du contrat entre les parties, le potentiel commercial de ces programmes, tout paiement futur que Merus pourrait recevoir dans le cadre du contrat, le fait de potentiellement tirer parti de la large gamme de technologies de liaison/charge utile et de conjugaison de Biohaven ; l’expertise de Biohaven en matière de recherche et de développement de CAM ; le fait que la collaboration pourrait potentiellement permettre un développement rapide des CAM candidats issus d’anticorps bispécifiques basés sur la plateforme Biclonics de Merus ; notre conviction quant au fait que la combinaison de notre technologie Biclonics est validée par la récente autorisation de Bizengri® par la FDA et par les succès cliniques continus observés avec le pétosemtamab ; le fait que la collaboration pourrait potentiellement générer des thérapies bispécifiques nouvelles et différenciées plus puissantes et plus sélectives par rapport aux approches basées sur des CAM monoclonaux actuellement disponibles ; et la capacité de créer des CAM multispécifiques hautement différenciés, en tirant parti des technologies innovantes de conjugaison et de charge utile de Biohaven pour développer des CAM optimisés qui pourraient bénéficier de manière significative aux patients atteints de divers types de cancer grâce à un profil d’efficacité et d’innocuité amélioré ; et notre conviction quant aux mérites des technologies, et à la capacité des parties à développer de nouvelles thérapies. Ces déclarations ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui pourrait ne pas être disponible et qui pourrait nous obliger à restreindre nos activités ou à renoncer aux droits sur nos technologies ou nos anticorps candidats ; les retards potentiels dans l’autorisation réglementaire, qui auraient un impact sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecteraient notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux du développement clinique des médicaments, dont l’issue est incertaine ; la nature imprévisible de nos efforts de développement de médicaments commercialisables à un stade précoce ; les retards potentiels dans le recrutement des patients, qui pourraient affecter l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l’égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fournissent pas une prestation satisfaisante ; les impacts de la volatilité de l’économie mondiale, y compris l’instabilité mondiale, et les conflits en cours en Europe et au Moyen-Orient ; nous pourrions ne pas identifier des candidats Biclonics® ou anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou nos collaborateurs pourraient ne pas s’acquitter convenablement de leurs tâches dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l’égard de tiers pour la fabrication de nos produits candidats, ce qui pourrait retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par des concurrents et nos demandes de brevet pourraient être jugées non conformes aux règles et réglementations en matière de brevetabilité ; nous pouvons ne pas obtenir gain de cause dans des procès potentiels pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non déposées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou jugés comme portant atteinte à d’autres marques.

Ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs importants abordés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel sous formulaire 10-Q pour l’exercice clos le 30 septembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 31 octobre 2024, et de nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives émises dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations de la direction à la date de publication du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions décider de les mettre à jour ultérieurement, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements postérieurs modifient notre point de vue, sauf si la loi applicable l’exige. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentatives de notre point de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Déclarations prospectives de la part de Biohaven

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. L’utilisation de certains termes, tels que « continuer », « prévoir », « sera », « croire », « pouvoir », « s’attendre à », « anticiper » et des expressions similaires, est destinée à caractériser des déclarations prospectives. Les investisseurs sont avertis du fait que toutes les déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant le développement futur, le calendrier et l’autorisation potentielle pour la mise sur le marché et la commercialisation des candidats en développement, ne constituent pas des garanties de performances ou de résultats futurs et impliquent des risques et incertitudes importants. Les résultats, développements et événements réels peuvent différer sensiblement de ceux inclus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment : le calendrier, le début et les résultats attendus des essais cliniques de Biohaven prévus et en cours ; le calendrier des interactions et des dépôts prévus auprès de la FDA ; le calendrier et le résultat des dépôts réglementaires attendus ; le respect des exigences réglementaires américaines applicables ; la commercialisation potentielle des produits candidats de Biohaven ; et l’efficacité et l’innocuité des produits candidats de Biohaven. D’autres facteurs importants à prendre en compte dans le cadre des déclarations prospectives sont décrits dans les documents déposés par Biohaven auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans les sections intitulées « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Rapport de gestion de la situation financière et des résultats d’exploitation). Les déclarations prospectives sont établies en date du présent communiqué de presse, et Biohaven ne s’engage à aucune mise à jour des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

