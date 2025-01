Merus und Biohaven geben Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Entwicklung von drei neuartigen bispezifischen ADC-Programmen bekannt

NEW HAVEN, Connecticut und UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN) und Merus N.V. (Nasdaq:MRUS) haben heute eine Forschungskooperations- und Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von drei neuartigen bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) bekannt gegeben, die die führende Biclonics®-Technologieplattform von Merus und die ADC-Konjugations- und Payload-Plattformtechnologien der nächsten Generation von Biohaven nutzen.

Im Rahmen der Vereinbarung ist Biohaven für die präklinische ADC-Generierung von drei bispezifischen Antikörpern von Merus im Rahmen gemeinsam vereinbarter Forschungspläne verantwortlich. Die Vereinbarung umfasst zwei bispezifische Programme von Merus, die mit der Biclonics®-Plattform generiert wurden, und ein Programm, das sich in der präklinischen Forschung von Merus befindet. Jedes Programm unterliegt einer gemeinsamen Weiterentwicklungsvereinbarung, nach der sich die Parteien im Falle einer Weiterentwicklung die weiteren externen Entwicklungskosten und die Vermarktung teilen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Biohaven, bei der wir auf deren breites Spektrum an Linker-/Payload- und Konjugationstechnologien sowie deren Expertise in der ADC-Forschung und -Entwicklung zurückgreifen können, um bispezifische Antikörper-ADC-Kandidaten auf Basis der Biclonics®-Plattform von Merus zügig voranzubringen“, so Peter B. Silverman, Chief Operating Officer von Merus. „Wir glauben, dass die Kombination unserer Biclonics®-Technologie, die durch die kürzliche FDA-Zulassung von Bizengri® und den anhaltenden klinischen Erfolg mit Petosemtamab validiert wurde, mit der Biohaven-Suite von ADC-Technologien das Potenzial hat, neue und differenzierte bispezifische Therapien zu entwickeln, die eine höhere Wirksamkeit und Selektivität aufweisen als die derzeit verfügbaren monoklonalen ADC-Ansätze.“

„Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit mit Merus unsere Fähigkeit beschleunigen wird, hochdifferenzierte multispezifische ADC zu entwickeln, indem wir die innovativen Konjugations- und Payload-Technologien von Biohaven nutzen, um optimierte ADC bereitzustellen, die das Potenzial haben, Patienten mit verschiedenen Krebsarten durch ein verbessertes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil erheblich zu helfen“, fügte Brian Lestini, Präsident des Bereichs Onkologie bei Biohaven, hinzu.

Im Rahmen der Transaktion erhält Merus eine Vorauszahlung und eine Lizenzgebühr bei der Auswahl des ADC-Kandidaten für das erste Programm, wobei Merus die Kosten für die präklinische Entwicklung bispezifischer Antikörper und Biohaven die Kosten für die präklinische Entwicklung von ADC übernimmt. Danach planen die Parteien, sich die weiteren Entwicklungs- und Vermarktungskosten nach Abschluss einer gegenseitigen Vereinbarung über die weitere Entwicklung der einzelnen Programme zu teilen.

Über Merus

Merus ist ein in der klinischen Phase tätiges Onkologie-Unternehmen, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika in voller Länge mit der Bezeichnung Multiclonics® entwickelt. Multiclonics® werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Multiclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus und auf LinkedIn.

Über Biohaven

Biohaven ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung lebensverändernder Therapien in wichtigen therapeutischen Bereichen wie Immunologie, Neurowissenschaften und Onkologie konzentriert. Biohaven treibt sein innovatives Portfolio an Therapeutika voran und nutzt dabei seine ausgewiesene Expertise in der Arzneimittelentwicklung sowie mehrere firmeneigene Plattformen für die Arzneimittelentwicklung. Zu den umfangreichen klinischen und nichtklinischen Programmen von Biohaven gehören die Kv7-Ionenkanal-Modulation bei Epilepsie und affektiven Störungen, der Abbau extrazellulärer Proteine bei immunologischen Erkrankungen, der TRPM3-Antagonismus bei Migräne und neuropathischen Schmerzen, die TYK2/JAK1-Hemmung bei neuroinflammatorischen Störungen, die Glutamat-Modulation bei Zwangsstörungen und spinozerebellärer Ataxie (SCA), die Myostatin-Hemmung bei neuromuskulären und metabolischen Erkrankungen, einschließlich spinaler Muskelatrophie (SMA) und Adipositas, sowie Antikörper, die bispezifische Moleküle rekrutieren, und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate bei Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.biohaven.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Merus

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die potenzielle präklinische und klinische Entwicklung eines bispezifischen ADC im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Parteien, das kommerzielle Potenzial solcher Programme, zukünftige Zahlungen, die Merus im Rahmen der Vereinbarung erhalten könnte, das Potenzial, Biohavens breites Spektrum an Linker-/Payload- und Konjugationstechnologien zu nutzen, die Expertise von Biohaven in der Erforschung und Entwicklung von ADC, das Potenzial der Zusammenarbeit, bispezifische Antikörper-ADC-Kandidaten auf Basis der Biclonics-Plattform von Merus schnell voranzubringen, unsere Überzeugung, dass die Kombination unserer Biclonics-Technologie durch die kürzlich erfolgte FDA-Zulassung von Bizengri® und den anhaltenden klinischen Erfolg mit Petosemtamab bestätigt wurde, das Potenzial der Zusammenarbeit, neue und differenzierte bispezifische Therapien mit höherer Wirksamkeit und Selektivität als die derzeit verfügbaren monoklonalen ADC-Ansätze zu generieren, und die Fähigkeit, hochdifferenzierte multispezifische ADC unter Verwendung der innovativen Konjugations- und Payload-Technologien von Biohaven zu entwickeln, um optimierte ADC zu liefern, die das Potenzial haben, Patienten mit verschiedenen Krebsarten durch ein verbessertes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil erheblich zu helfen, und unser Vertrauen in die Vorteile der Technologien der Parteien und unsere Fähigkeit, neue Therapeutika zu entwickeln. Diese Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder implizit angenommen werden. Dazu gehören unter anderem: unser Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln, die uns möglicherweise nicht zur Verfügung stehen und die uns dazu zwingen könnten, unsere Geschäftstätigkeit oder die Rechte an unseren Technologien oder Antikörperkandidaten einzuschränken; mögliche Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Zulassungen, die unsere Fähigkeit zur Vermarktung unserer Produktkandidaten und zur Erzielung von Umsätzen beeinträchtigen könnten; der langwierige und kostspielige Prozess der klinischen Arzneimittelentwicklung, dessen Ausgang ungewiss ist; die Unvorhersehbarkeit unserer Anstrengungen in der frühen Phase der Entwicklung marktfähiger Arzneimittel; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten in Studien, die sich auf den Erhalt der erforderlichen behördlichen Zulassungen auswirken könnten; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die Möglichkeit, dass diese Dritten nicht zufriedenstellend arbeiten; die Auswirkungen der Volatilität der Weltwirtschaft, einschließlich globaler Instabilität und der anhaltenden Konflikte in Europa und im Nahen Osten; die Möglichkeit, dass wir im Rahmen unserer Kooperationen keine geeigneten Biclonics®-Kandidaten oder bispezifischen Antikörperkandidaten finden oder dass unsere Kooperationspartner im Rahmen unserer Kooperationen keine angemessene Leistung erbringen; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Herstellung unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen verzögern, verhindern oder beeinträchtigen könnte; der Schutz unserer firmeneigenen Technologie; die Möglichkeit, dass unsere Patente für unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, dass sie von Wettbewerbern umgangen werden und dass unsere Patentanmeldungen gegen Patentierbarkeitsregeln und -vorschriften verstoßen; die Möglichkeit, dass wir in potenziellen Verfahren wegen Verletzung von geistigem Eigentum Dritter unterliegen; und dass unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt werden oder als Verletzung anderer Marken angesehen werden.

Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. September 2024, der am 31. Oktober 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten erörtert werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren, und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Multiclonics®, Biclonics® und Triclonics® sind eingetragene Marken von Merus N.V.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Biohaven

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Verwendung bestimmter Wörter wie „fortsetzen“, „planen“, „werden“, „glauben“, „können“, „erwarten“, „vorhersagen“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über zukünftige Entwicklungen, Zeitpläne und die mögliche Zulassung und Vermarktung von Entwicklungskandidaten, keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse darstellen und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dazu gehören unter anderem: der erwartete Zeitplan, der Beginn und die Ergebnisse der geplanten und laufenden klinischen Studien von Biohaven; der Zeitplan für die geplanten Interaktionen und Einreichungen bei der FDA; der Zeitplan und die Ergebnisse der erwarteten behördlichen Einreichungen; die Einhaltung der geltenden US-amerikanischen behördlichen Anforderungen; die potenzielle Vermarktung der Produktkandidaten von Biohaven; und die Wirksamkeit und Sicherheit der Produktkandidaten von Biohaven. Weitere wichtige Faktoren, die im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen zu berücksichtigen sind, werden in den von Biohaven bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, unter anderem in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Biohaven übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

