OSE Immunotherapeutics annonce la nomination du Dr. Sonya Montgomery au poste de Chief Development Officer

Nantes, France, le 13 janvier 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la nomination du Dr. Sonya Montgomery au poste de Chief Development Officer. Sonya fera partie du Comité exécutif d’OSE Immunotherapeutics dans le cadre d’une approche stratégique visant à renforcer les capacités de développement de la Société.

Le Dr. Sonya Montgomery bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la direction de stratégies de recherche et développement menée au sein de grandes sociétés des sciences de la vie. Elle supervisera les activités de développement des actifs clés de la Société et de développement stratégique du portefeuille de produits précliniques et cliniques, et la coordination des activités de développement entre les équipes de fabrication, d’approvisionnement, de développement translationnel et biomarqueurs, ainsi que des alliances pharmaceutiques et des activités médico-marketing.

L’expertise du Dr. Montgomery s’étend de la définition à l’exécution de stratégies de développement dans différentes aires et modalités thérapeutiques. Elle excelle dans la conception de plans de développement innovants et efficaces pour des produits biologiques, des thérapies avancées ou des petites molécules. Elle a conclu avec succès des partenariats sur divers actifs cliniques avec des sociétés pharmaceutiques, a assuré le financement de produits et conduit des programmes depuis la phase de découverte jusqu’à leur enregistrement en Europe et aux États-Unis.

Le Dr. Montgomery a démarré sa carrière au Canada, puis a occupé différents postes de leadership à l’international dont ‘Director and Clinical Lead’ chez Pfizer (Connecticut et Cambridge, États-Unis), ‘Executive Director Clinical Development’ chez Relypsa (Californie), ‘Vice President Clinical Development’ chez ProQR (Pays-Bas), ‘Vice President and Head of Clinical Development’ chez Gyroscope Therapeutics (Londres) et plus récemment, ‘Chief Medical Officer’ chez Evox Therapeutics (Oxford). Elle a également été conseillère en stratégie de développement pour des sociétés de biotechnologie en phase de démarrage et a soutenu leur stratégie de financement.

Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Je suis très heureux que Sonya supervise l’avancement de notre portefeuille préclinique et clinique et la stratégie de développement. Sa capacité à mener avec succès des actifs depuis leur découverte, au développement clinique, à l’approbation réglementaire jusqu’à leur lancement, va renforcer fortement la valeur d’OSE. Sa riche expérience dans la conception de plans stratégiques efficaces à tous les stades de développement et dans des domaines thérapeutiques multiples, son expérience internationale et son sens des affaires seront clés dans la phase de croissance stratégique que nous menons pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits avec notre portefeuille d’actifs précliniques et cliniques ».

Sonya Montgomery, Chief Development Officer d’OSE Immunotherapeutics, ajoute : « Je suis ravie de mener les activités de développement d’OSE à un stade très intéressant de son évolution. OSE occupe une position tout à fait unique parmi ses pairs en biotech grâce à son portefeuille de produits propriétaires hautement innovants et diversifiés ainsi qu’avec ses programmes en partenariats, avec une capacité à délivrer des candidats médicaments d’immunothérapie first-in-class, tant en immuno-oncologie qu’en immuno-inflammation. Je suis impatiente de participer à la poursuite du développement de la Société et à sa stratégie de croissance ».

À propos d’OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2024, incluant le rapport financier annuel 2023, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

