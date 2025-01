Mastercard et FreedomPay débloquent le commerce mondial grâce à un nouveau partenariat en matière de passerelle de paiement

La collaboration s’étend à plus de 230 acquéreurs, simplifiant les transactions internationales pour les entreprises

PHILADELPHIE, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, l’un des leaders dans le domaine des technologies Next Level Commerce™, a annoncé ce jour une alliance stratégique avec Mastercard. Cette collaboration permettra aux entreprises du monde entier de disposer d’une solution de passerelle de paiement mondiale simplifiée et étendue, qui leur permettra de se connecter à des acquéreurs et d’accepter un plus grand nombre de méthodes de paiement.

Grâce à la présence bien établie de FreedomPay en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine, et au réseau mondial de Mastercard, les entreprises du monde entier disposeront d’un plus grand nombre d’options pour se connecter aux systèmes de paiement et traiter les transactions.

« La complexité de naviguer les différents systèmes de paiement transfrontaliers peut entraver la croissance du commerce international », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « En unissant nos forces à celles de Mastercard, nous faisons tomber ces barrières et proposons aux commerçants une plateforme exclusive et unifiée permettant d’effectuer des transactions fluides à l’international. »

Cette alliance stratégique offre toute une série d’avantages aux entreprises, toutes tailles confondues, notamment :

Une portée mondiale élargie : accès combiné à plus de 230 acquéreurs et acceptation d’un large éventail de méthodes de paiement locales et internationales.

accès combiné à plus de 230 acquéreurs et acceptation d’un large éventail de méthodes de paiement locales et internationales. Une sécurité renforcée : assistance technique mondiale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et mesures de sécurité rigoureuses répondant à la norme PCI visant à atténuer les risques et à réduire les coûts d’exploitation.

assistance technique mondiale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et mesures de sécurité rigoureuses répondant à la norme PCI visant à atténuer les risques et à réduire les coûts d’exploitation. Une intégration simplifiée : point d’intégration unique pour les opérations commerciales mondiales, permettant de réduire le nombre de procédures complexes et d’accélérer la mise sur le marché.

point d’intégration unique pour les opérations commerciales mondiales, permettant de réduire le nombre de procédures complexes et d’accélérer la mise sur le marché. Des services à valeur ajoutée : accès à des avantages personnalisés, à des informations commerciales et à des outils avancés en matière de prévention des fraudes.

« Mastercard s’engage à fournir aux entreprises les outils et la flexibilité dont elles ont besoin pour prospérer sur le marché mondial dynamique d’aujourd’hui », a déclaré Kaushik Gopal, vice-président exécutif, Mastercard Enterprise Gateway Solutions. « Ce partenariat avec FreedomPay nous permet de proposer une solution de passerelle de paiement de premier ordre qui simplifie les transactions transfrontalières et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour nos clients. »

Cette alliance stratégique constitue une avancée majeure dans la simplification du commerce international, permettant ainsi aux entreprises d’élargir leur champ d’action et d’exploiter pleinement le potentiel du marché mondial. En associant le vaste réseau mondial de Mastercard et sa technologie de paiement de pointe avec l’expertise de FreedomPay en matière de solutions commerciales de nouvelle génération, ce partenariat ouvre la voie à un écosystème de paiement mondial plus fluide, plus sûr et plus efficace.

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les anciens systèmes et processus de paiement existants en systèmes de pointe, et permet aux commerçants de libérer la puissance des paiements. Choix privilégié pour beaucoup des plus grandes entreprises au monde dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie, de l’hébergement, des jeux, des sports et divertissements, de la restauration, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour offrir des performances à toute épreuve dans l’environnement très complexe du commerce international.

La société maintient un environnement de sécurité de haut niveau et s’est illustrée comme l’un des premiers fournisseurs de solutions de paiement en Amérique du Nord à obtenir la validation du PCI Security Standards Council (Conseil des normes de sécurité du secteur des cartes de paiement). Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d’identité et d’analyse des données sont disponibles en boutique, en ligne et sur mobile, et sont prises en charge par une adoption rapide d’API (Application Programming Interface, ou interface de programmation d’application). La plateforme de commerce FreedomPay, qui a obtenu de nombreuses récompenses, fonctionne sur une pile technologique unique et unifiée à travers plusieurs continents, permettant aux entreprises d’offrir une expérience innovante supérieure à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site www.freedompay.com

