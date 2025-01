Le Hong Kong Laureate Forum 2025 (Forum des Lauréats de Hong Kong 2025), un événement scientifique prestigieux

Appel aux jeunes scientifiques d’exception dans les domaines de l’astronomie, des sciences de la vie et médicales, et des mathématiques !

HONG KONG, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les candidatures internationales pour le Hong Kong Laureate Forum 2025 (le Forum) sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2025. Nous invitons les titulaires d’un doctorat, les étudiants de troisième cycle (doctorat ou master), ainsi que les étudiants de premier cycle âgés de 35 ans ou moins qui poursuivent des études ou des recherches en astronomie, en sciences de la vie et médicales, en mathématiques, ou dans tout autre domaine étroitement lié à ceux ci-mentionnés, à s’inscrire au Forum. Les candidats éligibles sont encouragés à soumettre leur candidature via la page https://application.hklaureateforum.org/registration/.

Le tout premier Forum a créé une plateforme internationale, permettant aux scientifiques du monde entier, issus de différentes générations, cultures et disciplines, d’échanger et d’encourager de nouvelles idées.

Le Forum inaugural de 2023 a été largement salué pour ses discussions animées et ses échanges intellectuels entre les participants, les lauréats du prix Shaw et d’autres scientifiques éminents du monde entier. Fort de ce succès, le Conseil du Hong Kong Laureate Forum 2025 (HKLF) a le plaisir d’annoncer que la deuxième édition du Forum se tiendra du 5 au 8 novembre 2025 à Hong Kong. L’objectif du Forum est d’inspirer de nouvelles idées et de favoriser des liens durables entre les spécialités, les générations et les cultures. Outre les conférences plénières, les tables rondes et les sessions de groupes qui en découlent, le Forum proposera des rencontres informelles, avec de nombreuses opportunités de réseautage et d’échanges.

Le professeur Timothy W Tong, récipiendaire de l’étoile d’argent et de l’étoile de bronze Bauhinia (SBS et BBS), juge de paix (JP), et président du HKLF, a ainsi déclaré : « Notre but est de favoriser un environnement dynamique au sein duquel les jeunes scientifiques peuvent nouer le dialogue avec des scientifiques internationaux éminents dans diverses disciplines. La position stratégique de Hong Kong comme centre international de recherche scientifique, appuyée par une infrastructure solide et un soutien gouvernemental, en fait le lieu idéal pour une telle rencontre scientifique cosmopolite entre les participants. »

Le professeur E Peter Greenberg, lauréat du prix Shaw 2015 en sciences de la vie et médicales, a indiqué : « Réunir des scientifiques chevronnés et de jeunes chercheurs en quête de leur voie est, selon moi, une initiative formidable et c’est un projet auquel j’ai senti que je devais participer. »

Le professeur Simon D M White, lauréat du prix Shaw 2017 en astronomie, a mentionné : « J’ai hâte d’échanger avec les jeunes participants. Je pense que c'est l’essence du Forum et c’est sans aucun doute ce que j’attends avec impatience. »

Les 200 jeunes scientifiques les plus remarquables seront sélectionnés par un groupe d’évaluation scientifique composé d’intellectuels locaux et internationaux. Nous invitons les candidats intéressés à envoyer leur candidature avant le 31 mars 2025. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter programme@hklaureateforum.org.

À propos du Forum

Le Hong Kong Laureate Forum (le Forum) est un événement international dédié à l’échange scientifique et au réseautage organisé par le HKLF dont l’objectif est de mettre en relation les leaders actuels et futurs de la recherche scientifique. Le forum vise également à promouvoir la compréhension et l’intérêt de la jeune génération de Hong Kong, et d’ailleurs, pour diverses disciplines scientifiques et technologiques, en particulier l’astronomie, les sciences de la vie et médicales, et les mathématiques.

Le HKLF a été créé en mai 2019 et est entièrement parrainé par la Fondation Lee Shau Kee. Animée par la volonté de développer sa mission à grande échelle, la Fondation Lee Shau Kee a, au fil des ans, apporté un soutien sans faille à l’éducation et au développement des talents à Hong Kong, en Chine continentale et à l’étranger. La Fondation œuvre aussi contre la pauvreté et pour le bien-être social, bénéficiant ainsi à d’innombrables personnes. La Fondation du Prix Shaw, organisatrice du prestigieux Prix Shaw annuel, est le principal partenaire du HKLF. Depuis son lancement, le HKLF met tout en œuvre pour promouvoir la science au sein de sa communauté et dans le monde entier.

Demandes de renseignements des médias

Sabrina Wu

Tel : (852) 2905 6504

E-mail : sabrinawu@hklaureateforum.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd84674a-65a1-4ed9-bb72-616d0b1b291f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.