世界級科學盛事：香港桂冠論壇2025

香港, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港桂冠論壇2025(下稱「論壇」)的全球報名現已開始,截止日期為2025年3月31日。我們誠邀 35歲或以下並且就讀或研究天文學、生命科學與醫學、數學科學或其他相關專業的博士畢業生、博士及碩士研究生與本科生報名。符合條件人士可透過線上平台遞交申請:https://application.hklaureateforum.org/registration/。







首屆論壇提供了一個世界級的平台,為來自世界各地的科學家提供了跨世代、跨文化和跨領域交流的機會,並激發科研創新的火花。

首屆論壇於2023年圓滿舉辦,匯聚了邵逸夫獎得獎者、頂尖科學家及來自全球的參加者,展開了深入的討論和知識交流,獲得廣泛讚譽。香港桂冠論壇委員會欣喜地宣佈,第二屆論壇將於2025年11月5至8日在香港盛大舉行。此次論壇旨在加強跨世代、跨文化和跨領域的聯繫,激發科研創新的火花。除了精彩的主題演講、專題討論和小組會議外,論壇還將設有豐富的非正式交流活動,為參加者提供更多的交流機會,進一步推動全球科學家之間的互動與合作。

香港桂冠論壇委員會主席唐偉章教授, SBS, BBS, JP表示:「我們致力於營造一個充滿活力的環境,讓青年科學家能夠與來自世界各地各個學科的領軍科學家進行交流。而香港作為國際科研中心,憑藉其獨特的地理位置,加上強大的科研設施和政府支持,是舉辦此類世界級科學盛事的理想之地。」

邵逸夫生命科學與醫學獎2015得獎者彼德•格林伯格教授表示:「能夠將經驗豐富的科學家與正在尋找發展方向的青年人聚集在一起,是非常美好的事情,我認為我必須參與其中。」

邵逸夫天文學獎2017得獎者西蒙•懷特教授表示: 「我期待與年輕人見面並與他們交流。我認為這正是論壇的意義所在,這也是我非常期待的。」

論壇將透過由本地及國際學者組成的科學總評審團,選拔出 200 名最傑出的青年科學家參加。有興趣人士請於 2025 年 3 月 31 日前申請。如欲了解更多詳情,請瀏覽https://hklaureateforum.org/zh-tw/the-forum/forum-overview。如有任何問題,請聯繫:programme@hklaureateforum.org。

有關香港桂冠論壇

香港桂冠論壇(下稱「論壇」)是由論壇委員會舉辦的科學交流活動。該論壇旨在成為聯繫當代和新一代科學界領袖的世界級學術交流盛會,提升香港和其他地區年輕一代對不同科學和科技領域,特別是在天文學、生命科學與醫學及數學科學的認識和興趣。

論壇委員會於 2019 年 5 月成立,由李兆基基金全額贊助。李兆基基金以「一傳十、十傳百」為目標,歷年來對香港、內地及海外的教育和人才培訓給予無限支持,作育英才;同時致力扶貧濟困,關懷社會,受惠人數不計其數。邵逸夫獎基金會是論壇委員會的主要合作伙伴,該基金會致力於舉辦年度國際大獎「邵逸夫獎」。香港桂冠論壇自成立以來,一直致力在社區和其他地區推廣科學。

