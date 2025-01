Aplikasi Serbaguna Robotika Lunak Tujuan Umum Wisson Robotics Bersinar di CES 2025

LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stan Wisson Robotics di CES 2025 menjadi pusat perhatian dengan demo langsung robotika lunak mutakhir dan aplikasi yang dibangun dengan teknologi Pliabot®. Menampilkan otot, sendi, dan lengan Pliabot®, demo dan robot ini mempertunjukkan kapabilitas teknis inti dan keunggulan unik, menarik perhatian yang signifikan dari para peserta.

Inovasi ini memanfaatkan teknologi Pliabot® milik perusahaan, yang "Meniru Otot Manusia, Melampaui Kapabilitas Manusia". Dengan otot bionik lunak dan kecerdasan neuronik, teknologi ini mereplikasi karakteristik otot manusia untuk menawarkan lima keunggulan inti, mengatasi dua tantangan utama dalam adopsi robot skala besar: kemampuan beradaptasi dan biaya.

Rasio Beban terhadap Berat yang Tinggi: Mencapai rasio beban terhadap berat 2000:1, yang mengungguli sistem sendi kaku dan solusi konvensional lainnya.

Resistensi Lingkungan yang Tinggi: Menggunakan bahan tahan lama dan ruang tersegel bertekanan yang tahan air, tahan debu, tahan korosi, dan mampu bertahan dalam cuaca ekstrem dan radiasi elektromagnetik.

Kemampuan Adaptasi Tugas yang Unggul: Struktur fleksibel memungkinkan kontrol postur yang presisi dan penyesuaian adaptif selama kontak, sehingga menjaga stabilitas operasional.

Peningkatan Keamanan Interaksi: Otot dan sendi Pliabot memungkinkan deformasi pasif, dipadukan dengan bahan lunak untuk penyerapan benturan, memastikan interaksi yang aman.

Keunggulan Biaya: Memanfaatkan bahan lunak berbasis polimer dan teknik pencetakan 3D, sehingga menghilangkan kebutuhan akan sensor mahal dan mengurangi investasi produksi secara signifikan.



Wisson Robotics telah mengembangkan berbagai produk yang didukung Pliabot yang dirancang untuk beragam aplikasi terutama untuk operasi yang presisi di udara serta pengisian daya EV otomatis. Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System, misalnya, menggunakan gimbal Pliabot untuk mencapai penyeimbangan adaptif dan buffering tabrakan lunak, memastikan keamanan operasional yang tak tertandingi. Ini sangat ideal untuk skenario pembersihan di ketinggian.

Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator meningkatkan kapabilitas drone tradisional dengan lengan robot Pliabot yang ringan, memungkinkan tugas udara presisi seperti menggenggam, menempatkan, dan mengambil sampel. Inovasi ini secara signifikan mengurangi risiko dan kesulitan tugas kompleks di lingkungan yang menantang.

Selain itu, Pliabot® Automatic Charging Robot menawarkan keunggulan biaya dan kinerja revolusioner, menjadikannya ideal untuk penyebaran komersial skala besar. Ini memberikan dorongan yang kuat bagi pengalaman berkendara cerdas dan pengembangan cepat industri kendaraan listrik.

Inovasi terobosan ini menyoroti visi Wisson Robotics yaitu memberdayakan industri dan kehidupan sehari-hari melalui robotika lunak mutakhir, menawarkan solusi yang lebih aman, lebih cerdas, dan lebih efisien.

Sumber: Wisson International Limited

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

Kontak: Zoey Lee Email: liziyi@wissonrobotics.com Telepon: +86 17322584646

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.