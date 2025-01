Les applications polyvalentes de la robotique molle à usage général de Wisson Robotics brillent au CES 2025

LAS VEGAS, 10 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le stand de Wisson Robotics au CES 2025 est devenu incontournable grâce aux démonstrations en direct de la robotique molle de pointe et des applications basées sur la technologie Pliabot®. Intégrant les muscles, les articulations et les bras Pliabot®, ces démonstrations et ces robots ont mis en évidence les capacités techniques essentielles et les avantages uniques, attirant ainsi l’attention des visiteurs.

Ces innovations s’appuient sur la technologie Pliabot®, exclusive à l’entreprise, qui « Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities » (émule les muscles humains, transcende les aptitudes humaines). Grâce à des muscles bioniques souples et à l’intelligence neuronique, cette technologie reproduit les caractéristiques des muscles humains et offre cinq avantages fondamentaux, répondant ainsi à deux défis majeurs pour l’adoption de la robotique à grande échelle : l’adaptabilité et le coût.

Rapport charge/poids élevé : atteint un rapport charge/poids de 2000:1, surpassant les systèmes à articulation rigide et les autres solutions conventionnelles.

Résistance élevée à l’environnement : les matériaux durables et les chambres scellées pressurisées sont étanches à l’eau, à la poussière et à la corrosion, et peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes et à des radiations électromagnétiques.

Adaptabilité supérieure à la tâche : les structures flexibles permettent un contrôle précis de la posture et des ajustements adaptatifs pendant le contact, préservant ainsi la stabilité opérationnelle.

Sécurité accrue des interactions : les muscles et les articulations de Pliabot® permettent une déformation passive, associée à des matériaux souples pour l’absorption des chocs, assurant ainsi une interaction sûre.

Avantage financier : l’utilisation de matériaux souples à base de polymères et de techniques d’impression 3D dispense de l’utilisation de capteurs coûteux et réduit considérablement l’investissement dans la production.



Wisson Robotics a développé une gamme de produits alimentés par Pliabot® et conçus pour diverses applications, en particulier pour les opérations aériennes de précision et la recharge automatique des véhicules électriques. Le système de nettoyage aérien Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System, par exemple, utilise un cardan Pliabot® pour réaliser un équilibrage adaptatif et un amortissement en douceur des collisions, garantissant ainsi une sécurité opérationnelle inégalée. Il est idéal pour les scénarios de nettoyage à haute altitude.

Le manipulateur aérien Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator améliore les capacités traditionnelles des drones grâce à son bras robotique léger Pliabot®, qui permet d’effectuer des tâches aériennes précises telles que la saisie, le placement et l’échantillonnage. Cette innovation réduit considérablement le risque et la difficulté des tâches complexes dans des environnements difficiles.

En outre, le robot de chargement automatique Pliabot® Automatic Charging Robot offre des avantages révolutionnaires en termes de coûts et de performances, le rendant idéal pour un déploiement commercial à grande échelle. Il stimule considérablement l’expérience de conduite intelligente et le développement rapide de l’industrie des véhicules électriques.

Ces innovations révolutionnaires soulignent la vision de Wisson Robotics, qui consiste à autonomiser les industries et la vie quotidienne grâce à une robotique molle de pointe, offrant des solutions plus sûres, plus intelligentes et plus efficaces.

Source : Wisson International Limited

Une photo en annexe de ce présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

Contact : Zoey Lee E-mail : liziyi@wissonrobotics.com Téléphone : +86 17322584646

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.