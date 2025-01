Abcourt débute une campagne de forage sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle débute une campagne de sondage sur la propriété Flordin. Cette première phase de travaux de forage, d’un minimum de 3000 mètres, sera répartie dans deux secteurs différents de la propriété, soit le secteur Cartwright et le secteur Flordin.

Résumé de la phase 1 des travaux de sondage :

Plus de 1 000 mètres de forage (trous courts) seront faits directement sous le décapage 2024 de la zone Cartwright. Les nouveaux sondages implantés sous la tranchée valideront en profondeur les résultats des rainures no 6, no 8 et no 11 annoncés à l’automne 2024 (communiqué de presse 24 octobre 2024). Mentionnons qu’une campagne de forage est présentement en cours aux limites de notre propriété par notre voisin immédiat Minière O3 (Voir figure 2-3).

Rainure 6 : 22,7 g/t d’or sur 7 mètres incluant 162 g/t d’or sur 0,5 mètre; Facteur Métal (teneur X épaisseur) : 159

Rainure 8 : 5,4 g/t d’or sur 10 mètres incluant 38 g/t d’or sur 0,5 mètre; Facteur Métal (teneur X épaisseur) : 54

Rainure 11 : 10,4 g/t d’or sur 12 mètres incluant 50 g/t d’or sur 0,5 mètre; Facteur Métal (teneur X épaisseur) : 124

Par la suite, plus de 2 000 mètres de forage (trous profonds) sont planifiés sous et dans les extensions de la zone sud du gîte Flordin. Cette zone découverte en 1988 par Cambior n’a fait l’objet que de peu de suivi. Plusieurs intersections significatives en or y sont rapportées, notamment le sondage S158 qui a rapporté 3 g/t d’or sur 16 mètres. Le style de minéralisation décrit dans les journaux de sondage par Perrier (GM 46856) semble correspondre à la minéralisation observée sur le décapage Cartwright. En effet, la minéralisation à haute teneur en or est associée à des bandes de pyrite dans des zones altérées riches en hématite-silice-carbonate. Les forages profonds faits dans ce secteur permettront de confirmer notre hypothèse de travail de départ à l’effet que ce type de minéralisation à haute teneur en or est continue du gîte Flordin au secteur Cartwrigth, soit une extension possible d’environ 2 kilomètres.



Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin







Figure 2 : Localisation de la propriété







Figure 3 : Localisation des secteurs de forage



Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Cette première phase de travaux de forage d’un minimum de 3 000 mètres, déjà financée, n’est que le début de notre ambitieux plan de développement de notre projet Flordin. Si nous confirmons les similitudes des minéralisations observées dans les secteurs de Cartwright et de Flordin, nous aurons un corridor aurifère à haute teneur de plus de 2 kilomètres à tester et définir dans le but de relier les zones minéralisées entre elles et ainsi augmenter le nombre d’onces d’or sur notre propriété Flordin. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Figure 1 Localisation régionale de la propriété Flordin Figure 2 Localisation de la propriété Figure 3 Localisation des secteurs de forage

