Novacium s’associe à la Section Technique de l’Armée de Terre Française pour développer des batteries haute capacité à base de silicium

MONTRÉAL, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, a le plaisir d’informer ses actionnaires que sa filiale française, NOVACIUM SAS (« Novacium »), entame une collaboration stratégique avec l’Armée de Terre française pour le développement de batteries haute capacité utilisant les matériaux à base de silicium de Novacium.

La collaboration stratégique de Novacium avec la Section Technique de l’Armée de Terre (STAT) s’inscrit dans le cadre du développement de prototypes de batteries à très hautes capacités destinées à diverses applications militaires : systèmes de surveillance, viseurs électroniques, systèmes anti-drones, télécommunications, véhicules autonomes, etc.

Cette initiative reflète une volonté commune de développer des solutions technologiques innovantes répondant aux besoins opérationnels des forces armées.

Les nouvelles batteries, basées sur des cellules 18650 à haute capacité, intègrent le matériau d’anode novateur à base de silicium développé par Novacium. Ce matériau permet une augmentation de capacité de plus de 30 %, offrant ainsi une autonomie accrue du même ordre.

Les matériaux de Novacium : Un avantage crucial pour les opérations militaires

Cette augmentation significative de capacité répond à des enjeux majeurs pour les forces armées françaises et occidentales. Grâce à une autonomie prolongée, les soldats pourront réduire la fréquence de chargement des batteries et diminuer la quantité de batteries à transporter sur le terrain, allégeant ainsi leur charge et améliorant leur mobilité. Ces avancées technologiques contribuent directement à renforcer l’efficacité des missions.

Une collaboration technologique prometteuse

« Nous sommes ravis et très fiers de collaborer avec la STAT pour démontrer le potentiel de nos matériaux à base de silicium dans des applications critiques telles que les communications tactiques, » a déclaré le Dr Jed Kraiem, Ph.D., COO de Novacium. « Cette initiative s’inscrit parfaitement dans notre vision d’apporter des solutions durables et performantes aux secteurs de pointe. »

Les travaux de prototypage s’appuieront sur l’expertise unique de Novacium dans la conception de matériaux avancés, combinée aux exigences rigoureuses de la STAT. Cette collaboration ouvre la voie à une éventuelle adoption des batteries à haute capacité à base de silicium par les forces armées, pour diverses applications.

Les premiers prototypes sont en cours de fabrication et intégreront les cellules GEN3 de Novacium, voire les GEN4, et seront livrés à la STAT avant la fin du premier trimestre 2025. Une campagne de tests approfondis sera ensuite menée par les Forces Armées.

« Cette collaboration stratégique avec la STAT marque un premier jalon vers la commercialisation de nos matériaux d’anode à base de silicium. Elle illustre parfaitement comment nos solutions innovantes pour batteries peuvent répondre aux besoins croissants d’augmentation de la capacité des batteries Li-Ion, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. et de NOVACIUM SAS. « En faisant progresser nos processus exclusifs grâce à des ententes stratégiques avec des acteurs clés de l’industrie, comme la STAT, HPQ et NOVACIUM se positionnent pour devenir des leaders et des fournisseurs de solutions énergétiques de prochaine génération, répondant aux objectifs de performance et de durabilité de l’industrie. »

Transaction pour obtenir la pleine et entière propriété du brevet de Fabrication à Haut Débit de Matériaux d’Anode à Base De Silicium, sans redevances ni autres obligations à payer

HPQ Silicium annonce qu’elle a acquis tous les droits, titres de propriété et intérêts que les inventeurs du Brevet et de l’appareil de production d’un suboxide de silicium en continu pour batteries, détenaient sur la propriété intellectuelle relative au Brevet et au dit appareil, ainsi que leurs droits de priorité y attachés (Voir CP du 22 Octobre 2024.)

La société devient ainsi propriétaire du Brevet, de la propriété intellectuelle et des droits de priorité attachés, libres de toute affectation et charge de quelque nature que ce soit.

Cette acquisition, sans lien de dépendance, se fait en considération de l’émission par la société, aux inventeurs, à être réparti entre eux, de 1 009 343 unités composées d’une (1) action ordinaire et d’un demi (1/2) bon de souscription de son capital-actions, à un prix unitaire d’émission de 0,24 $ pour un montant total de 260 000 $. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acheter 1 action ordinaire du capital-actions de la société à un prix de 0,315 $ pour une période de 4 ans suivant la date de l’émission des unités.

Chaque action émise dans le cadre de cette transaction est assujettie à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. La transaction et l’émission des unités sont assujetties aux approbations réglementaires habituelles, y compris l’approbation de la Bourse de Croissance TSX.

« Avoir la pleine et entière propriété du brevet de fabrication à haut débit de matériaux d’anode à base de silicium, sans redevances ni autres obligations à payer, répond à une interrogation soulevée par des partenaires techniques et financiers potentiels intéressés par nos matériaux d’anode à base de silicium », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium.

À propos de NOVACIUM SAS

Novacium est une société associée à HPQ qui a démarré au 3e trimestre 2022. Cette start-up de technologies vertes est basée à Lyon, en France, et a un partenariat avec HPQ résultant de l’association de trois ingénieurs-chercheurs Français de haut niveau, M. Jed KRAIEM PhD, le Chef des Opérations (« COO ») de Novacium, M. Oleksiy NICHIPORUK, PhD, Directeur Technique (« CTO ») de Novacium, M. Julien DEGOULANGE PhD, le directeur de l’Innovation (« CIO ») de Novacium, qui voulaient bâtir une nouvelle société de Recherche et Développement pour développer leurs propres technologies dans des domaines à haute valeur ajoutée reliés aux énergies renouvelables, avec HPQ Silicium Inc. du Canada, société qui voulait s’adjoindre une équipe technique capable de l’aider dans le développement de ses projets silicium et l’aider dans le développement de nouveaux projets reliés aux énergies renouvelables.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émission de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse.



2) Devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries avec l’aide de NOVACIUM SAS.



3) NOVACIUM SAS, et HPQ SILICIUM, développent un système de production d’hydrogène autonome à faible teneur en carbone, à base chimique à la demande et à haute pression.



4) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.





