Cygnus augmente son portefeuille de propriétés très prometteur et sous-exploré de 50 %

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

Deux foreuses au diamant sont sur le point d'arriver sur le site dans le cadre de la stratégie visant à accroître les ressources et à tester des cibles d'exploration sur les sites existants

FAITS SAILLANTS :

Cygnus s'est approprié de terrains supplémentaires à proximité de son projet de cuivre-or Chibougamau, augmentant ainsi la superficie totale de ses propriétés à 282 km 2 .

. Les nouveaux secteurs jalonnés s'ajoutent à un portefeuille de propriétés très prometteur qui n'a fait l'objet de travaux d'exploration modernes limités au cours des 20 dernières années.

Le projet de cuivre-or Chibougamau possède des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 Mt à 3,0 % ÉqCu et des ressources minérales présumées de 7,2 Mt à 3,8 % ÉqCu 1 .

. Le district de Chibougamau est un terrane minéral de classe mondiale avec un fort potentiel de découvertes supplémentaires; la production historique s'élève à plus de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or réparties entre 16 anciennes mines en production 2 .

. Deux foreuses au diamant devraient être mises en service cette semaine, ciblant à la fois la croissance des ressources et les cibles prioritaires d'exploration des sites existants, ce qui permettra de soutenir un flux important de nouvelles.

Des résultats de forage sont attendus prochainement dans le cadre d'un programme d'exploration ciblé réalisé avant la fusion de Cygnus avec Doré Copper Mining Corp. (voir le communiqué du 2 janvier 2025 à l'ASX).

Le projet de cuivre-or Chibougamau comprend une usine de traitement de 900 000 tpa – la seule infrastructure de broyage dans un rayon de 250 km.

la seule infrastructure de broyage dans un rayon de 250 km. Le district dispose également d'excellentes infrastructures avec une ville minière locale, un centre moderne de formation de la main-d'œuvre minière, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une ligne hydroélectrique de 25 kV vers le site de traitement.

David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Notre stratégie immédiate est de créer de la valeur par l'exploration à Chibougamau et nous ne perdons aucun temps pour mettre en œuvre cet aspect de notre plan.

« L'expansion de notre portefeuille de propriétés augmente la valeur potentielle du projet et témoigne de notre forte conviction quant à l'immense potentiel d'exploration et de croissance des ressources.

« Tous ces terrains nouvellement jalonnés sont adjacents au camp minier à haute teneur de Chibougamau, qui possède un incroyable historique de production remontant à plus de 65 ans, avec près de 1 million de tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or. »



TORONTO, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a augmenté de 50 % son portefeuille de propriétés sur le projet de cuivre-or Chibougamau au Québec, Canada, et qu'elle est sur le point de commencer les forages.

Cygnus a récemment finalisé sa fusion transformatrice avec Doré Copper Mining Corporation, créant ainsi un nouvel acteur de premier plan dans le secteur des minéraux critiques, avec une concentration stratégique sur les actifs à haute teneur en cuivre et en lithium au Québec, Canada. L'une des principales motivations de la fusion était de faire progresser le projet de cuivre-or Chibougamau, qui a établi des ressources minérales à haute teneur de :

Ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 Mt à 3,0 % ÉqCu et ressources minérales présumées de 7,2 Mt à 3,8 % ÉqCu (voir l'annexe A)1.

La stratégie de création de valeur à plusieurs volets est fortement axée sur la croissance des ressources et l'exploration des sites existants, avec un potentiel important de découvertes supplémentaires dans la région. Une partie de cette stratégie consistait à renforcer le portefeuille de propriétés et à offrir des possibilités d'exploration supplémentaires dans un terrane minéral de classe mondiale qui a produit historiquement près de 1 million de tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or au cours de ses 65 années d'existence2. Ce système minéral vaste et bien pourvu est alimenté par le pluton central de Chibougamau, et les terrains récemment acquis ajoutent au projet combiné une plus grande partie de cette géologie très prometteuse.

Les nouveaux claims ont été acquis à un coût minime pour Cygnus, puisqu'il s'agit de nouveaux claims jalonnés et ouverts entourant immédiatement le projet existant. Ils se trouvent principalement dans la bande d'anorthosite qui entoure le pluton de Chibougamau, qui contient généralement des gisements de minéraux dans le camp minier de Chibougamau. Au total, 174 claims ont été jalonnés sur une superficie de 97 km2, ce qui porte la superficie totale du projet de cuivre-or Chibougamau à 282 km2. Ce projet constitue une excellente plateforme pour stimuler la croissance par l'exploration dans un district très prometteur.

Conformément à la stratégie de croissance des ressources de la Société, les travaux de forage sont sur le point de commencer avec deux foreuses au diamant. Ce programme initial se concentrera sur les opportunités de croissance des ressources autour de certains des gisements existants, dans le but de développer les ressources à haute teneur existantes. La Société s'attend à un flux important de nouvelles au cours de l'année 2025, avec des mises à jour et des résultats de forage continus.





Figure 1: Nouveaux terrains jalonnés sur le pluton très prometteur de Chibougamau et les roches hôtes anorthositiques environnantes.

À propos du projet de cuivre-or Chibougamau

Le projet est situé dans le centre du Québec, au Canada, à environ 480 km au nord de Montréal. La province du Québec a été reconnue comme l'une des dix principales juridictions mondiales en matière d'investissement minier dans le cadre du sondage annuel sur les sociétés minières réalisé par l'Institut Fraser en 2023. Le projet dispose d'excellentes infrastructures avec une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et un accès à l'énergie hydroélectrique par le biais de lignes électriques installées.

Le projet est centré sur le pluton de Chibougamau, dont la production historique à l'échelle du district de Chibougamau s'élève à 53,5 millions de tonnes à 3,4 % ÉqCu2, avec une exploitation minière périodique entre le début des années 1900 et 2008. Au cours de cette longue histoire minière, le district a produit près de 1 million de tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or à partir de 16 anciennes mines en production.2

Le projet possède des ressources à haute teneur, y compris des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 millions de tonnes à 3,0 % ÉqCu et des ressources minérales présumées de 7,2 millions de tonnes à 3,8 % ÉqCu, avec un important potentiel de croissance (voir l'annexe A).1

La Société a une stratégie claire qui consiste à :

Accroître les ressources actuelles par le biais de l'exploration de sites existants et d'investissements dans les forages, la géophysique moderne et d'autres activités d'exploration.

Faire progresser le projet vers le développement grâce à des études et à l'utilisation des infrastructures existantes.

La Société considère qu'il existe une opportunité substantielle de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une ressource établie à haute teneur avec des possibilités de croissance, d'excellentes infrastructures, une usine de traitement de 900 000 tpa et une voie claire vers la production, le tout dans un terrane minéral de qualité qui a fait l'objet de très peu de travaux d'exploration modernes.

Figure 2: Localisation du projet Chibougamau par rapport à d'autres gisements et usines de traitement importants.3

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Notes de fin de document

L'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'une évaluation ou des travaux d'exploration supplémentaires donneront lieu à une estimation pouvant faire l'objet d'une déclaration en vertu du Code JORC. Veuillez vous référer à l'annexe A pour un aperçu de l'estimation des ressources minérales et un résumé des hypothèses. Sources des chiffres de production historiques : Economic Geology, v. 107, pp. 963-989 - Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada par François Leclerc et al. (Lac Doré/ Camp minier de Chibougamau) et NI 43-101 Technical Report on the Joe Mann Property daté du 11 janvier 2016 par Geologica Groupe-Conseil Inc. pour Ressources Jessie Inc. (mine Joe Mann). Doré Ramp November 1992 Summary, rapport interne de Westminer. Pour les ressources régionales au Québec : (a) pour Monster Lake et Nelligan, se référer au communiqué de presse de IAMGOLD Corporation daté du 15 février 2024; (b) pour Windfall, se référer au rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Osisko Mining déposé sur SEDAR le 10 janvier 2023; (c) pour Canadian Malartic, se référer à la notice annuelle 2023 d'Agnico Eagle; (d) pour Opemiska, se référer au communiqué de presse de XXIX daté du 8 janvier 2024; (e) pour Roger, se référer au rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Soquem et Enforcer Gold Corp daté du 9 octobre 2018; et (f) pour Chevrier, se référer au rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Northern Superior Resources déposé sur SEDAR le 7 octobre 2022.



Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Mme Laurence Huss, directrice nationale de Cygnus au Québec, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

La Société a annoncé pour la première fois l'estimation étrangère de la minéralisation du projet Chibougamau le 15 octobre 2024. La Société confirme que les informations justificatives comprises dans l'annonce du 15 octobre 2024 continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière significative. Cygnus confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent sensiblement les informations contenues dans l'annonce initiale et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière significative. Cygnus confirme qu'elle n'est pas en possession de nouvelles informations ou données ayant un impact important sur la fiabilité des estimations ou sur la capacité de Cygnus à vérifier les estimations étrangères en tant que ressources minérales conformément au Code JORC. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport à l'annonce initiale.

ANNEXE A – Projet de cuivre-or Chibougamau – Informations sur les estimations étrangères au 30 mars 2022

Gisement Catégorie Tonnes

(milliers) Teneur en Cu (%) Teneur en Au (g/t) Cu métal

(milliers de tonnes) Au métal (milliers d’onces) Teneur en ÉqCu (%) Corner Bay (2022)



Indiquées 2 700 2,7 0,3 71 22 2,9 Présumées 5 900 3,4 0,3 201 51 3,6 Devlin (2022)











Mesurées 120 2,7 0,3 3 1 2,9 Indiquées 660 2,1 0,2 14 4 2,3 Mesurées et

indiquées 780 2,2 0,2 17 5 2,4 Présumées 480 1,8 0,2 9 3 2,0 Joe Mann (2022) Présumées 610 0,2 6,8 1 133 5,5 Cedar Bay (2018)



Indiquées 130 1,6 9,4 2 39 8,9 Présumées 230 2,1 8,3 5 61 8,5 Total Mesurées et

indiquées 3 600 2,5 0,6 90 66 3,0 Total Présumées 7 200 3,0 1,1 216 248 3,8



Notes :

Cygnus Metals Ltd met en garde contre le fait que les ressources minérales du projet de cuivre Chibougamau, comprenant Corner Bay, Devlin, Cedar Bay et Joe Mann, sont présentées conformément aux exigences s'appliquant aux estimations étrangères dans les règles d’inscription à la cote de l'ASX et, en tant que telles, ne sont pas présentées conformément au Code JORC (édition 2012). Une personne compétente n'a pas encore réalisé suffisamment de travaux pour classer les ressources en tant que ressources minérales répondant aux directives du Code JORC (édition 2012). Il n'est pas certain qu'après une évaluation et/ou des travaux d'exploration supplémentaires, que les ressources minérales puissent être présentées en tant que ressources minérales conformément au Code JORC (édition 2012). Toutes les ressources ont été préparées conformément aux normes de l'ICM. Veuillez vous référer au communiqué de Cygnus du 15 octobre 2024 pour des informations techniques supplémentaires relatives à l'estimation étrangère. Les estimations des ressources minérales comprennent des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives d'un point de vue géologique pour que l'on puisse leur appliquer des considérations économiques qui leur permettraient d'être classées dans la catégorie des réserves minérales. De plus, rien ne garantit que les ressources minérales présumées seront converties en catégories mesurées et indiquées par le biais de forages supplémentaires, ou en réserves minérales une fois que les considérations économiques auront été appliquées. Les chiffres peuvent ne pas concorder exactement en raison des arrondissements. Les ressources minérales ont été rapportées à des teneurs de coupure de 2,6 g/t Au à Joe Mann, 1,3 % Cu à Corner Bay, 2,9 g/t Au à Cedar Bay et 1,2 % Cu à Devlin. Les ressources minérales de Joe Mann sont estimées sur la base d'un prix de l'or à long terme de 1 800 $US/once Au et d'une récupération métallurgique de l'or de 83 %. Les ressources minérales de Corner Bay et Devlin sont estimées sur la base d'un prix du cuivre à long terme de 3,75 $US/livre et d'une récupération métallurgique du cuivre de 95 %. Les ressources minérales de Cedar Bay sont estimées sur la base d'un prix de l'or à long terme de 1 400 $US/once Au et d'un taux de récupération métallurgique de l'or de 90 %. Les équivalents métalliques pour l'estimation étrangère ont été calculés à un prix du cuivre de 8 300 $US/t, un prix de l'or de 2 000 $US/once, un prix de l'argent de 25 $US/once et un prix du zinc de 2 500 $US/t. L'équivalent cuivre a été calculé selon la formule CuEq (%) = Cu (%) + (Au (g/t) x 0,77472) + (Ag (g/t) x 0,00968) + (Zn (%) x 0,3012). Les facteurs de récupération métallurgique n'ont pas été appliqués pour l'instant au calcul des équivalents en cuivre en raison de la variabilité de la géologie dans le camp et du manque de données disponibles. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalence en cuivre ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.



1 L'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'une évaluation ou des travaux d'exploration supplémentaires donneront lieu à une estimation pouvant faire l'objet d'une déclaration en vertu du Code JORC.





