A Bitget disponibiliza depósitos bancários com integração ZEN, permitindo o acesso a onze moedas fiduciárias

VICTÓRIA, Seicheles, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3, tem o prazer de anunciar a integração do ZEN.com, uma renomada solução bancária, em seu canal de depósitos e saques em moeda fiduciária. Com essa integração, os usuários da Bitget agora podem depositar e sacar valores de forma simples utilizando 11 moedas fiduciárias suportadas, incluindo PLN, CZK, DKK, AUD, CAD, NOK, SEK, CHF e HUF.

Essa colaboração demonstra o foco da Bitget em melhorar a acessibilidade e aprimorar a experiência do usuário, especialmente em mercados europeus menos atendidos e em regiões importantes, como a Oceania.

"Nossa parceria com o ZEN.com está alinhada com nossos planos de tornar o comércio de criptomoedas mais acessível para os usuários em todo o mundo. Ao apoiar mais moedas fiduciárias do que nossos concorrentes e oferecer opções de entrada de moeda fiduciária instantâneas, proporcionamos aos usuários soluções de negociação convenientes e inovadoras", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A integração ZEN da Bitget oferece uma série de benefícios. Os usuários podem depositar e sacar valores em 11 moedas fiduciárias, mais do que outras exchanges centralizadas (CEXs) oferecem atualmente. Com a entrada de moeda fiduciária instantânea, os usuários ganham acesso à conversão imediata de dinheiro em criptomoeda através da Bitget. Não há taxas ocultas, e a isenção de taxas de depósito permite que os usuários aproveitem os descontos de taxas durante o período promocional.

Para celebrar essa parceria, a Bitget e o ZEN estão lançando uma campanha exclusiva, recompensando os usuários com um período de 3 meses de teste do ZEN PRO, isenção de taxas de depósito e até 25% de desconto em conversões de moeda fiduciária para criptomoedas.

O evento ocorre de 7 de janeiro de 2025, às 18h (UTC+8), até 4 de fevereiro de 2025, às 18h (UTC+8). Os participantes podem se inscrever aqui criando uma conta ZEN para um teste gratuito de 3 meses do PRO, realizando um depósito sem taxas em moedas fiduciárias compatíveis e convertendo moeda fiduciária em criptomoedas para ganhar até 25% de desconto.

Para instruções detalhadas sobre como realizar depósitos via ZEN, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a realizar negociações mais inteligentes com seu recurso inovador de copy trading e outras soluções de negociação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multiblockchain de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na liderança do incentivo da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do Mundo, LALIGA, nos mercados do Oriente, Sudeste Asiático e América Latina, bem como parceiro global de atletas nacionais da Turquia Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou que você não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de uso.

