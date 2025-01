Ambiq et ThinkAR chamboulent l’industrie des lunettes de RA avec l’AiLens

AUSTIN, Texas, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, l’un des principaux développeurs de semi-conducteurs à ultra-faible consommation et de solutions compatibles avec l’IA Edge (ou IA en périphérie), s’associe avec ThinkAR, pionnier dans les technologies de réalité augmentée (RA) et d’IA, afin de dévoiler l’AiLens, les lunettes intelligentes les plus légères conçues pour un usage quotidien.

Avec un poids de seulement 37 grammes, l’AiLens redéfinit les lunettes intelligentes légères grâce à son autonomie extraordinaire de plus de 10 heures, soit plus de trois fois l’autonomie moyenne de 3 heures observée avec les produits concurrents. Ainsi, elles peuvent être utilisées toute la journée sans nécessiter de recharges fréquentes.

Les lunettes fonctionnent avec le système sur puce (System-on-Chip, SoC) Apollo4 ultra-efficace d’Ambiq, basé sur sa technologie d’optimisation de la puissance en inversion faible (Subthreshold Power Optimization Technology, SPOT®) et sur les capacités de RA à commande vocale avancées de ThinkAR. Ensemble, les sociétés offrent une expérience mains libres fluide et intuitive, enrichie grâce à un traitement par IA Edge pour des informations personnalisées.

Caractéristiques et innovations majeures :

• Puissance de traitement avancée : le SoC Apollo4 d’Ambiq, doté d’un microprocesseur Arm® Cortex®-M4F, atteint jusqu’à 192 MHz pour le traitement des graphiques, de l’audio et les modèles d’IA.

• Assistant personnel basé sur l’IA : l’AiLens intègre un assistant IA adaptatif qui apprend les préférences de l’utilisateur, fournit des réponses personnalisées, et prend en charge OpenAI et des API tierces.

• Technologie d’affichage exceptionnelle : les visuels haute définition optimisés par l’accélérateur graphique 2D/2,5D d’Apollo4 garantissent des performances fluides, et une consommation d’énergie minimale.

• Connectivité fluide : intégration directe avec les plateformes Google, Microsoft et tierces, pour un accès instantané aux agendas, aux documents et au stockage basé sur le cloud.

• Design ergonomique : une conception légère, unique sur le marché (37 g), optimisée pour un confort à long terme.

• Intégration d’applications iOS : application dédiée pour des fonctionnalités améliorées et un contrôle fluide.

« Notre collaboration avec ThinkAR marque le début d’une nouvelle ère pour les lunettes de RA intelligentes », a déclaré Fumihide Esaka, PDG d’Ambiq. « Le bond en avant en matière d’efficacité énergétique, de performances, de fonctionnalités et de praticité constitue un tournant majeur dans les technologies d’IA Edge portable pour les consommateurs. J’ai hâte de voir l’utilisation que les gens en feront afin d’améliorer leur routine au quotidien. »

« Notre partenariat avec Ambiq autour de l’AiLens démontre notre engagement en faveur de l’innovation », a indiqué Joe Ye, fondateur de ThinkAR.

« Ensemble, nous avons créé un produit qui redéfinit le marché des lunettes de RA : un produit à faible consommation d’énergie, intuitif et conçu pour l’utilisateur moderne », a souligné Paul Jones, président des bureaux ThinkAR au Japon.

En collaboration avec SoftBank, les applications majeures de l’AiLens s’articulent autour des soins de santé, de la productivité et de la formation professionnelle, de la vente au détail et de l’e-commerce, de la navigation et des voyages, de l’éducation et du développement des compétences.

Les fonctions principales qu’offre l’AiLens sont les suivantes :

• Traduction linguistique en temps réel : pour des communications fluides en plusieurs langues.

• Notes et rappels : accessibles pour les étudiants et les professionnels en déplacement.

• Solutions de santé : offre un accès fluide aux données de santé et de bien-être à partir d’appareils portables ou de dispositifs de santé.

• Optimisation du flux de travail : améliore la productivité grâce à la fonction mains libres, notamment pour consulter les notifications téléphoniques et accéder aux ressources sur Internet avec des réponses visuelles optimisées par OpenAI.

Grâce à son design léger et à ses capacités de traitement avancées, l’AiLens garantit le confort de l’utilisateur pour une utilisation prolongée, avec un minimum de composants externes. Cette innovation offre une expérience inégalée sur le marché des lunettes de RA.

L’AiLens de ThinkAR sortira simultanément en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Le produit sera disponible initialement aux États-Unis à partir de janvier 2025, puis dans la région Asie-Pacifique et en Europe en avril 2025. Les consommateurs peuvent acheter l’AiLens sur Amazon, SoftBank Japan et d’autres détaillants en ligne et physiques.

Découvrez plus d’informations sur cette collaboration ou découvrez l’AiLens au Venetian, niveau 2, Bellini 2002 lors du CES 2025.

Remarque : les données relatives à la batterie se basent sur les résultats des tests réalisés en laboratoire par ThinkAR et peuvent varier en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs.

À propos d’Ambiq

La mission d’Ambiq est de mettre au point des solutions de semi-conducteurs à faible consommation, pour permettre l’utilisation d’appareils intelligents partout et contribuer à un monde plus économe en énergie, plus durable et axé sur les données. Avec plus de 270 millions d’unités expédiées, Ambiq permet aux fabricants de développer des produits capables de fonctionner des semaines sur une seule charge tout en offrant un maximum de fonctionnalités avec des designs compacts. Pour plus d’informations, consultez le site : www.ambiq.com.

À propos de ThinkAR

ThinkAR offre aux particuliers et aux entreprises des technologies innovantes de RA et d’IA, et élimine les barrières jusqu’alors associées aux appareils traditionnels. Grâce à ses solutions mains libres, ThinkAR propose un avenir fluide et ergonomique où l’inspiration peut surgir spontanément et sans entrave. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thinkar.com.

Coordonnées

Charlene Wan

Vice-présidente de la stratégie de marque, du marketing et des relations auprès des investisseurs

E-mail : cwan@ambiq.com

Téléphone : +1.512.879.2850

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.