Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2025 de Sodexo : un début d'année modéré, comme attendu

Issy-les-Moulineaux, le 7 janvier 2025 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Croissance interne du chiffre d'affaires à +4,6%, avec des services de Restauration à +5,7%

Croissance interne sous-jacente à +4,9% 1

Perspectives maintenues pour l'exercice 2025







CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 3 099 3 030 +5,9 % -1,0 % -2,6 % +2,3 % Europe 2 221 2 196 +2,0 % -1,6 % +0,7 % +1,1 % Reste du Monde 1 083 1 061 +6,4 % +1,6 % -5,9 % +2,2 % SODEXO 6 403 6 287 +4,6 % -0,8 % -2,0 % +1,9 %





Commentant l'activité du 1er trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Au premier trimestre, nous enregistrons une croissance interne de +4,6%, marquant un début d'année modéré, comme attendu. La solide performance des services de Restauration compense l'activité plus modérée des services FM, pour lesquels nous constatons une baisse des volumes dans les projets ponctuels.

La forte dynamique commerciale du début d'année, marquée par des gains et des renouvellements de contrats majeurs, est particulièrement encourageante.

En ligne avec nos attentes d'une croissance modeste au premier semestre et d'une accélération au second semestre, soutenue par le calendrier des contributions nettes de nouveaux contrats, nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs pour l'année.

Avec nos équipes talentueuses, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à générer une croissance durable tout en produisant un impact positif pour toutes nos parties prenantes, conformément à notre ambition d'être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité. »





1 Hors Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice.





Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires consolidé du 1 er trimestre de l’exercice 2025 atteint 6,4 milliards d’euros , en hausse de +1,9% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,0% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%. La croissance interne s’établit à +4,6%.

du 1 trimestre de l’exercice 2025 atteint , en hausse de +1,9% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,0% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%. La s’établit à +4,6%. La croissance interne est affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice. En excluant ces éléments, la croissance interne sous-jacente du 1 er trimestre s’élève à +4,9%.

est affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice. En excluant ces éléments, la croissance interne sous-jacente du 1 trimestre s’élève à +4,9%. Une partie de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du trimestre. Le solde reflète la contribution nette des nouvelles signatures et une croissance des volumes.

La croissance interne des services de Restauration est solide, à +5,7%, tandis que les services FM progressent de +2,4%, ou de +3,5% en excluant l'activité de billetterie de la Coupe du Monde de Rugby de l'an passé. La croissance interne des services FM est impactée, notamment en Europe, par une activité réduite sur certains sites existants et une baisse des volumes dans les projets ponctuels.

Par zone géographique : l’ Amérique du Nord affiche une croissance interne de +5,9%, portée par une solide croissance d'une part de Sodexo Live!, alimentée par de nouveaux contrats, une forte activité dans les salons des compagnies aériennes, les centres de convention et les stades et, d'autre part, par les services aux Entreprises soutenus par une fréquentation en hausse et de nouvelles ouvertures de sites. L'Éducation est impactée par des volumes inférieurs dans les Universités et une contribution négative du développement net dans les Écoles. La croissance interne en Europe est en hausse de +2,0%, ou +2,7% hors impact des deux événements sportifs mentionnés ci-dessus, en ralentissement par rapport aux trimestres précédents notamment en raison d'une activité plus faible en Europe continentale, impactée par des pertes de contrats l'an passé et par la réduction des projets ponctuels. Le segment Santé & Seniors affiche une dynamique positive, portée par les nouveaux contrats et les ajustements tarifaires. Pour la zone Reste du Monde , la croissance interne est en hausse de +6,4%. Cette performance soutenue est liée à une forte croissance de l'Inde, du Brésil et de l'Australie. Alors que la Chine se redresse progressivement, le Chili et le Pérou sont affectés par des pertes de contrats enregistrées l'an passé.

Sodexo poursuit son ambition d'être le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité : La deuxième édition du Baromètre international de l'alimentation durable , en partenariat avec Toluna Harris Interactive, confirme l'intérêt croissant des consommateurs pour des habitudes alimentaires durables et souligne le rôle grandissant du secteur de la restauration dans la conduite de cette transition. La troisième édition du concours international dédié à l’alimentation durable, Cook For Change , a vu 330 chefs s'affronter pour créer de délicieux menus durables. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à Paris en novembre 2024, Adam Collison (Royaume-Uni & Irlande), Sandrine Leriche (France) et Michał Fabiszewski (Pologne) ont été récompensés pour leur créativité et leur excellence culinaire. En partenariat avec Eaternity , Sodexo évalue l'impact de ses recettes sur la planète en calculant les émissions de carbone en fonction des produits utilisés, avec une mise en œuvre déjà en cours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

Le 1 er janvier 2025, Sodexo a finalisé l’acquisition de CRH Catering , acteur majeur du secteur de la convenience aux États-Unis. Cette acquisition, annoncée en novembre 2024, renforce l’offre InReach avec des services multicanaux et sa présence sur la côte Est des États-Unis.





janvier 2025, Sodexo a finalisé l’acquisition de , acteur majeur du secteur de la convenience aux États-Unis. Cette acquisition, annoncée en novembre 2024, renforce l’offre InReach avec des services multicanaux et sa présence sur la côte Est des États-Unis. Évolutions au sein du Comité Exécutif de Sodexo :



Après 26 années au sein de l'entreprise, Anna Notarianni, Directrice Impact Groupe, a souhaité quitter l’entreprise. Ses responsabilités ont été intégrées au périmètre de Marc Rolland , Secrétaire Général du Groupe, dont le rôle comprend désormais le développement durable, l’audit interne, les services juridiques, éthiques et conformité ainsi que les services partagés globaux. Jeanne Houssin , Directrice de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe, a rejoint le Comité Exécutif de Sodexo. Alexandra Serizay , Directrice Strategy & Services Innovation, a quitté l’entreprise. Dominique Guilhem a été nommé Directrice Stratégie Groupe, supervisant le processus de planification stratégique du Groupe afin d'assurer un alignement fort et une cohérence entre les choix stratégiques et les initiatives et programmes mondiaux. Dominique Guilhem a rejoint le Comité Exécutif de Sodexo.





Perspectives

Compte tenu des attentes d'une croissance modeste au premier semestre de l'exercice et d'une accélération au second semestre, soutenue par une dynamique commerciale solide observée depuis le début de l'exercice et le séquençage de la contribution nette des nouveaux contrats, les perspectives pour l’exercice 2025 sont maintenues :

une croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5% ;

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024. une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base, à taux constants.





Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796



suivi du code 07 26 13.

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et

« Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats du 1er semestre de l'exercice 2025 4 avril 2025 Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2025 1er juillet 2025 Résultats annuels de l'exercice 2025 24 octobre 2025

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

• 23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024 • 45 pays (au 31 août 2024) • 423 000 employés au 31 août 2024 • 80 millions de consommateurs chaque jour • #1 employeur privé français dans le monde • 11,7 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 6 janvier 2025)





Contacts Analystes et Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com





Rapport d’activité du 1er trimestre de l’exercice 2025

Croissance continue du chiffre d'affaires, avec une croissance interne de +4,6% au 1er trimestre, dont +5.7% pour les services de Restauration

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE





CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 3 099 3 030 +5,9% -1,0% -2,6% +2,3% Europe 2 221 2 196 +2,0% -1,6% +0,7% +1,1% Reste du Monde 1 083 1 061 +6,4% +1,6% -5,9% +2,2% SODEXO 6 403 6 287 +4,6% -0,8% -2,0% +1,9%

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025 atteint 6,4 milliards d’euros, en hausse de +1,9% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,0% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%.

Par conséquent, la croissance interne du 1er trimestre de l’exercice 2025 s’élève à +4,6%, ou +4,9% après ajustement de la base de comparaison élevée du fait de la Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice. La croissance plus faible par rapport aux trimestres précédents est principalement due à l'impact de la croissance interne des services FM, notamment en Europe, impactée par une activité réduite sur certains sites existants et par une baisse des volumes dans les projets ponctuels.

La croissance interne du trimestre est portée par les services de Restauration, en hausse de +5,7%, tandis que les services FM progressent de +2,4%, ou de +3,5% en excluant l'activité de billetterie de la Coupe du Monde de Rugby de l'an passé.

Une partie de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du trimestre. Le solde reflète la contribution nette des nouvelles signatures et la croissance des volumes.



Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 735 1 081 +9,0% Sodexo Live! 421 — +24,8% Santé & Seniors 872 849 +4,3% Éducation 1 071 1 100 -0,8% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 3 099 3 030 +5,9%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Au cours de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord au 1er trimestre de l’exercice 2025 s’élève à 3,1 milliards d’euros, soit une croissance interne de +5,9%, portée par une solide croissance de Sodexo Live! et des services aux Entreprises, mais partiellement impactée par des volumes inférieurs dans les Universités et un développement net négatif dans les Écoles l'an passé.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne atteint +9,0%, portée par de nouvelles signatures, une solide croissance des services de Restauration du fait du retour continu dans les bureaux et des ventes de services additionnels ainsi que des hausses de prix.

La croissance interne de Sodexo Live! s’élève à +24,8%, portée par une forte hausse de la fréquentation des centres de congrès, des stades et arenas, ainsi que par de nouveaux contrats et un impact positif supplémentaire dû au calendrier des événements. Les salons des compagnies aériennes connaissent également une forte croissance, tirée par l'augmentation du nombre de passagers, de nouveaux développements et des ajustements de prix favorables.

La croissance interne en Santé & Seniors s’élève à +4,3%, soutenue par une solide performance en Santé grâce à une combinaison d'augmentation de prix, de croissance des volumes et de ventes de services additionnels sur sites existants. Cette croissance est quelque peu compensée par les pertes de contrats Seniors l'an passé.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’élève à -0,8%, affectée par une contribution nette négative des nouveaux contrats, une baisse des inscriptions dans les Universités et une baisse des volumes en raison des conditions météorologiques défavorables et des fermetures des écoles lors des élections, partiellement compensées par des augmentations de prix.





Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 1 209 1 377 +1,2% Sodexo Live! 180 — -6,9% Santé & Seniors 491 490 +7,4% Éducation 341 329 +3,0% TOTAL EUROPE 2 221 2 196 +2,0%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Au cours de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

En Europe, le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025 s’élève à 2,2 milliards d’euros, soit une croissance interne de +2,0%, ou +2,7% hors impact de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et Jeux Paralympiques 2024, en ralentissement par rapport aux trimestres précédents notamment en raison d'une activité plus faible aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, impactés par des pertes de contrats l'an passé et par la réduction des projets ponctuels.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s’établit à +1,2%, bénéficiant à la fois de révisions de prix et d'une croissance des volumes ainsi que de nouvelles ouvertures en Belgique. La Turquie contribue également avec une très forte croissance, principalement tirée par l'indexation des prix. Cette croissance est cependant freinée par la fermeture de certains sites et par la baisse des projets ponctuels en FM.

La croissance interne de Sodexo Live! est négative, à -6,9%, affectée par l'effet net négatif de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Paralympiques 2024. Hors cet impact, la croissance interne sous-jacente s'établit à +0,4%, tirée par des volumes plus élevés dans les salons d'aéroport et les stades au Royaume-Uni, compensés par une activité touristique plus faible en France suite aux Jeux Olympiques et à des conditions météorologiques défavorables.

La croissance interne en Santé & Seniors s’établit à +7,4%, tirée par la croissance des volumes, les révisions de prix et la contribution de nouveaux contrats en France ainsi que par la répercussion de l'inflation au Royaume-Uni.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires atteint +3,0%, reflétant l'impact positif des révisions de prix, compensé par la sortie l'an passé de certains contrats peu performants notamment en France.





Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2025 T1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 934 927 +6,0% Sodexo Live! 12 — +23,5% Santé & Seniors 84 91 +6,8% Éducation 53 43 +10,8% TOTAL RESTE DU MONDE 1 083 1 061 +6,4%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Au cours de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 1,1 milliard d’euros au 1er trimestre de l’exercice 2025, soit une croissance interne de +6,4%. Cette performance soutenue est liée à une forte croissance de l'Inde, du Brésil et de l'Australie et une reprise progressive en Chine.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s’élève à +6,0%. La croissance est restée particulièrement forte ce trimestre en Inde, portée par de nouveaux contrats et des volumes accrus sur les sites existants, et en Australie par des volumes supplémentaires et un développement robuste. Au Brésil, la croissance est alimentée par des volumes supplémentaires et la répercussion de l'inflation, tandis que le Chili et le Pérou sont affectés par des pertes de sites l'an passé. En Chine, l'environnement reste difficile, mais montre des signes de reprise.

La croissance interne de Sodexo Live! s’établit à +23,5% (essentiellement dans les salons des compagnies aériennes), bénéficiant de l’ouverture de nouveaux salons et de la montée en puissance des ouvertures de l’an dernier à Hong Kong.

La croissance interne en Santé & Seniors s’élève à +6,8%, avec une forte croissance en Inde et au Chili, quelque peu compensée par une croissance modérée au Brésil et en Chine.

La croissance interne de l’Éducation s’élève à +10,8%, alimentée par des volumes accrus et des montées en puissance sur les sites existants au Brésil et en Inde.





EFFETS DE CHANGE

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

T1 2025 TAUX MOYEN

T1 2024 TAUX MOYEN

T1 2025 VS. 3M 2024 TAUX DE CLÔTURE AU 30/11/2024 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2024 TAUX DE CLÔTURE

30/11/2024 VS. 31/08/2024 Dollar US 1,097 1,070 -2,4% 1,056 1,109 +5,0% Livre sterling 0,837 0,866 +3,5% 0,832 0,841 +1,1% Real brésilien 6,213 5,345 -14,0% 6,436 6,216 -3,4%

L'impact de change négatif de -2,0 % au 1er trimestre de l'exercice 2025 s'explique principalement par la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro durant l'été 2024, malgré sa réappréciation depuis octobre, ainsi que par la dépréciation continue du real brésilien depuis mai 2024.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.





SITUATION FINANCIÈRE

À part les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 30 novembre 2024 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2024 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 novembre 2024.





PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2024 déposé auprès de l’AMF le 5 novembre 2024 n’ont pas connu d’évolution significative.





DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important. Pour la Turquie, bien qu’en hyperinflation, les taux de change moyens de l’exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2025 au taux de l’exercice 2024, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation le cas échéant.

Retraitements inter-segments

Certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Amérique du Nord entre Santé & Seniors et Entreprises & Administrations.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2024 est le suivant:

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2024 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 Publié Ajusté Publié Ajusté Publié Ajusté Publié Ajusté Publié Ajusté Amérique du Nord 11 111 11 111 3 030 3 030 2 726 2 726 2 904 2 904 2 451 2 451 Entreprises & Administrations(1) 3 036 2 904 1 081 703 735 701 780 743 786 757 Sodexo Live! 1 428 1 428 — 346 330 330 388 388 364 364 Santé & Séniors 3 411 3 522 849 875 838 867 869 900 855 880 Éducation 3 236 3 257 1 100 1 106 823 828 867 873 446 450 Europe 8 448 8 448 2 196 2 196 2 058 2 058 2 096 2 096 2 098 2 098 Entreprises & Administrations(1) 4 681 4 676 1 377 1 184 1 171 1 170 1 179 1 178 1 146 1 144 Sodexo Live! 750 750 — 192 132 132 137 137 289 289 Santé & Séniors 1 885 1 890 490 491 460 461 466 467 469 471 Éducation 1 132 1 132 329 329 295 295 314 314 194 194 Reste du Monde 4 239 4 239 1 061 1 061 1 030 1 030 1 074 1 074 1 074 1 074 Entreprises & Administrations(1) 3 694 3 694 927 917 904 903 932 932 942 942 Sodexo Live! 46 46 — 10 11 12 12 12 12 12 Santé & Séniors 337 337 91 91 79 79 82 82 85 85 Éducation 162 162 43 43 36 36 48 48 35 35 Sodexo 23 798 23 798 6 287 6 287 5 814 5 814 6 074 6 074 5 623 5 623

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.