Debüt der fliegenden Soft-Roboter von Wisson Robotics auf der CES 2025: ultimativ sichere, effiziente und vielseitige Präzisionsarbeiten in der Luft

HONGKONG, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, ein globaler Pionier auf dem Gebiet der Mehrzweck-Soft-Roboter, wird auf der CES 2025 seine innovativen fliegenden Soft-Roboter zeigen, darunter den AP3-P3 für die Fassadenreinigung und den vielseitigen Luftmanipulator AP30-N1 mit dem Wisson Pliabot®-Arm. Diese Innovationen stellen enorme Verbesserungen der kontaktbasierten Präzisionsfunktionen von Drohnen bei Flugeinsätzen dar. Besuchen Sie Wisson am Stand Nr. 8262, Smart Cities, Halle Nord des LVCC.

In den vergangenen Jahren wurden Drohnen häufig für Fotografie, Vermessung und Lieferung eingesetzt. Die Industrie wünscht sich jedoch speziell bei kontaktbasierten Vorgängen fortschrittlichere, erweiterte Funktionen für den Umgang mit Objekten. Die Ausrüstung muss enorm anpassungsfähig sein, um Leistung und beständige Funktionalität in einer wechselhaften Umgebung bieten zu können, in der sie Rückstoßkräften und Schwingungen ausgesetzt ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Wisson Robotics seine unternehmenseigene Pliabot®-Technologie in Drohnen integriert. So entstanden die fliegenden Soft-Roboter der „Orion“-Serie.

Die Orion-Serie umfasst die Serien N, P, G und D, welche verschiedene kontaktbasierte Funktionen wie das Greifen, Übertragen, Platzieren, Sprühen, Reinigen und kontaktbasierte Erfassen in der Luft bieten. Die inhärente Mobilität der Drohnen bleibt erhalten. Zusätzlich ermöglicht die integrierte Pliabot®-Technologie Präzisionsarbeiten beim Schweben und während des Flugs. Dadurch eröffnen sich neue Horizonte für Bereiche wie die Fassadenreinigung in großer Höhe, Wartung erneuerbarer Energien, Notfallrettung und Umweltschutz.

Das kabelgebundene Orion AP3-P3 Pliabot®-Flug-Reinigungssystem ist ideal für die Reinigung von Gebäudefassaden und die Wartung von Türmen. Es verbessert die operationelle Effizienz erheblich, ersetzt traditionelle Höhenarbeiter und minimiert effektiv Risiken. Im Vergleich zu herkömmlichen Drohnen wiegt AP3-P3 nur 1,3 kg und ist mit einer Hochdruckpumpe ausgestattet. Der Pliabot®-Tragrahmen für Mehrwinkel-Einstellungen erleichtert den Zugang zu Bereichen wie Dachvorsprüngen und Fenstersimsen. Dank der Pliabot®-Technologie kann AP3-P3 die Auswirkungen von Rückstoßkräften und Schwingungen durch adaptive Balance minimieren. So wird auch die flexible Interaktion mit operationellen Zielen ermöglicht, Kollisionsrisiken werden minimiert und die Stabilität und Sicherheit bei Vorgängen in der Luft gewährleistet.

Die Orion-Serie ist weitverbreitet und renommiert. Sie hilft Kunden, die operationelle Effizienz, Sicherheit und allgemeine Erfahrung signifikant zu verbessern. Aktuell werden Wisson Pliabot®-Roboter in über 100 Ländern, Regionen und Städten beispielsweise in den Bereichen Fassadenreinigung, autonomes Fahren, neue Energien, Logistik, Stadtmanagement, Schifffahrt und Stromnetze eingesetzt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16af26d2-8345-42ed-bccf-79fad03ab8d1

Name: Zoey Lee E-Mail: liziyi@wissonrobotics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.