Globex signe une entente d’option sur le projet de cuivre-zinc-argent-or Magusi

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a signé une entente avec Electro Metals and Mining Inc. (Electro) pour le propriété Mines Magusi-Fabie appartenant à 100% à Globex, composée de 154 titres miniers et 1 bail minier localisés dans les cantons Hébécourt, Duparquet, Duprat et Montbray, au Québec, 55 km au nord-ouest de la Ville de Rouyn-Noranda.

Selon les termes de l’entente, Electro fera des paiements comptant totalisant 3 500 000 $ à Globex au cours des 4 prochaines années, incluant 100 000 $ avant le 31 janvier 2025, 4 000 000 d’actions d’Electro avant le 31 janvier 2025 et 2 000 000 d’actions additionnelles à la date du 4ième anniversaire de l’entente. De plus, Electro devra compléter des travaux sur la propriété d’une valeur de 8 350 000 $ y compris un minimum de 650 000 $ durant la première année. Suivant une mise en production commerciale, Globex recevra un montant additionnel de 1 000 000 $ tenant compte de l’inflation.

Advenant qu’Electro obtiendrait 100% des intérêts de la propriété, Globex garderait une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% pouvant être réduit à 2% GMR en considération d’un paiement de 2 000 000 $. De plus, Globex recevrait des paiements de 200 000 $ par année en redevance anticipée (la moitié en argent comptant et l’autre moitié en actions) ceci, à partir de la sixième année d’anniversaire de l’entente. Le montant accumulé provenant des redevances anticipées serait déduit des premières redevances de production attendues.

La partie de la propriété nommée Magusi comprend le dépôt de cuivre-zinc-argent-or de la Rivière Magusi, qui selon le rapport NC 43-101 préparé par Roscoe Postle Associates Inc. en 2012, contiendrait des ressources indiquées de 1 309 000 tonnes à une teneur de 4,12% Zn, 1,99% Cu, 42,8 g/t Ag et 1,27g/t Au, en plus des ressources présumées de 355 000 tonnes à une teneur de 0,39% Zn, 3,41% Cu, 24,2 g/t Ag et 0,26 g/t Au. Les prix des métaux utilisés pour le calcul étant de 3,50 $ US/lb Cu, 0,95 $ US/lb Zn, 21,00 $ US/oz Ag et 1 300 $ US/oz Au et un taux de change de 1,00 $ pour 1,00 $. Les prix des métaux sont aujourd’hui significativement plus élevés et le taux de change actuel favorise les aspects économiques du projet. (Le rapport NC 43-101 est daté du 21 mars 2012 et est intitulé "NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource Estimate for the Magusi Project, Abitibi Region, Canada for Mag Copper Ltd., Prepared by Bernard Salmon, Ing., Holger Kratzelmann, P.Eng. – Roscoe Postle Associates Inc.").

Le tonnage du dépôt Magusi pourrait potentiellement être augmenté par l’ajout de forage. De plus, il y a un bon nombre de cibles d’exploration sur l’ensemble de cette grande propriété qui comprend plus de 15 kilomètres de l’horizon hôte des dépôts polymétalliques de la Rivière Magusi et de la Baie Fabie.

Autres nouvelles :

Lincoln Gold Mining Inc. a annoncé qu'elle entreprenait un petit financement pour finaliser l'acquisition du projet aurifère Bell Mountain au Nevada auprès d'Eros Resources Corp. et qu'elle utiliserait également des fonds « pour l'exploration et le développement du projet Bell Mountain. » Lincoln a également déclaré : « Tandis que nous travaillons à finaliser les dernières étapes avec la Bourse de croissance TSX pour clôturer l'acquisition de Bell Mountain, nous restons concentrés sur la conduite du projet Bell Mountain jusqu'à la production ». Globex conserve une redevance brute sur métaux (GMR) à échelle mobile sur le projet qui, aux prix actuels des métaux, est de 3 % GMR.

Globex a accordé une prolongation selon laquelle Tomagold Corporation (LOT-TSXV) doit maintenant payer à Globex 15 000 $ et avoir complété 150 000 $ de dépenses sur la propriété Gwillim à l'ouest de Chibougamau d'ici le 30 juin 2025.

Globex a résilié l'accord d'option sur la propriété d'antimoine Bald Hill au Nouveau-Brunswick avec Superior Mining International Corp. (SUI-TSXV) annoncé le 10 septembre 2024, en raison du non-respect des premières conditions de l'option en temps opportun. Les propriétés d'antimoine de Bald Hill et les propriétés d'antimoine/or de Devil's Pike à proximité sont désormais toutes deux disponibles pour option. Un rapport technique de l'instrument national 43-101 publié en 2010 par Conestoga-Rovers and Associates de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour Rockport Mining Corp., rédigé par Heather MacDonald, MSc, P Geo., rapportait : « Sur la base de 16 trous de forage largement espacés totalisant 3 554 mètres et 609 analyses, une zone d'antimoine de 450 mètres de longueur a été délimitée, comprenant des intersections allant jusqu'à 11,7 % d'antimoine sur une longueur de carotte de 4,51 mètres. En 2021, Globex a entrepris un petit programme de forage qui a retourné les résultats suivants :

Trou BH21-25 – 1,34 % d’antimoine sur 3,6 mètres commençant à 310,5 mètres ;

3,6 mètres commençant à 310,5 mètres ; Trou BH21-27 – 2,67% d’antimoine sur 2,7 mètres commençant à 112,2 mètres et 1,73 % d’antimoine sur 3,3 mètres commençant à 124,7 mètres ;

sur 2,7 mètres commençant à 112,2 mètres et sur 3,3 mètres commençant à 124,7 mètres ; Trou BH21-28 – 4,71 % d’antimoine sur 10,2 mètres commençant à 109,5 mètres.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

56 065 836 actions ordinaires en circulation

