Bitget fusionne les jetons BGB et BWB en un seul en vue de créer un écosystème on-chain unifié

VICTORIA, Seychelles, 27 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce la fusion de ses jetons natifs Bitget Token (BGB) et Bitget Wallet Token (BWB) . Motivée par la forte demande de la communauté, cette décision vise à consolider les deux tokens en un seul jeton utilitaire, BGB, qui servira de jeton ultime sur les marchés Bitget Exchange et Bitget Wallet.

Comptant parmi les bourses centralisées (ou CEX, de l’anglais centralized exchange) à la croissance la plus rapide, Bitget se hisse au niveau des trois premières du monde en termes de volume de transactions, et propose une gamme complète de services de pré-marché, de trading au comptant, de marge et de trading de contrats à terme. Bitget Wallet, l’un des plus grands portefeuilles Web3 au monde, dénombre plus de 60 millions d’utilisateurs. Il est en outre largement adopté par les principaux écosystèmes des couches 1 et 2. Conjointement, Bitget et Bitget Wallet desservent désormais plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier, ce qui leur permet de se positionner comme le deuxième écosystème CEX du monde.

« BGB a connu une année incroyable, sa capitalisation boursière ayant dépassé 750 %, ce qui en fait le jeton CEX le plus performant en 2024. Ce succès repose sur le soutien massif de la communauté et la demande croissante en faveur de BGB dans divers cas d’utilisation. » Pour Gracy Chen, PDG de Bitget : « En fusionnant BGB et BWB, nous franchissons une étape décisive dans la mise à disposition d’un écosystème à la fois unifié et robuste reliant les transactions on-chain et off-chain. Cette mesure viendra renforcer l’utilité de BGB et permettra à chaque détenteur de bénéficier de la croissance de l’écosystème Bitget ».

Grâce à cette fusion, BGB deviendra le jeton central qui permettra de stimuler la croissance de l’écosystème Bitget. Il sera profondément intégré dans les applications décentralisées (DApps) et deviendra un actif essentiel au sein des principaux écosystèmes de blockchain tout en contribuant au jalonnement dans les protocoles de prêt et les applications DeFi. Il alimentera également les services de Bitget Wallet, y compris Fair Launchpool et les paiements de frais de gaz multichaînes. En outre, BGB s’étendra à des cas d’utilisation pratiques, permettant aux utilisateurs de payer leurs repas, leurs voyages, leur carburant, leurs achats et bien d’autres transactions encore, tout en leur proposant une expérience PayFi Web3 fluide.

Pour faciliter la transition, les détenteurs de jetons BWB sur la bourse Bitget peuvent automatiquement les échanger contre des jetons BGB. Plus précisément, les jetons BWB seront convertis en BGB selon un ratio de 0,08563, calculé sur la base du prix de clôture moyen sur 7 jours de négociation de la paire BWB/USDT sur Bitget. Après l’échange, tous les jetons BWB seront brûlés et l’équivalent en BGB sera déposé sur les comptes des utilisateurs. Les échanges de BWB et les services connexes prendront fin le 27 décembre prochain.

« Alors que le marché des cryptomonnaies arrive à maturité, seuls les actifs les plus résilients, dotés d’écosystèmes robustes et d’une valeur réelle, pourront traverser les cycles. BGB, qui se classe parmi les 30 premiers jetons, s’est imposé comme un jeton utilitaire de premier plan, doté d’une liquidité exceptionnelle et d’une communauté solide. Cette fusion viendra renforcer le rôle de BGB au sein de l’écosystème de Bitget et permettra de créer de nouvelles opportunités en matière d’exploration du monde dynamique de la décentralisation », ajoute Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour en savoir plus sur la fusion des jetons, veuillez consulter le lien .

