有利於 2ONE® Nicotine Pouches，針對 Zone Pouches的臨時禁制令已發出——Imperial 禁止在未來參與銷售任何帶有 Bullseye 商標的 [Zone] 產品或任何與口含尼古丁相關的可着色仿製品或易混淆的類似產品

太浩湖,內華達州, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs 及 Performance Plus Marketing (「PPM」) 已獲得對其有利的臨時禁制令(「PI」)。該禁令涉及在美國銷售的 2ONE® 尼古丁袋和 Zone 品牌產品之間的持續商標糾紛。 根據 2024 年 12 月 20 日的法院裁定,Imperial 的 Zone 尼古丁袋不得向 2ONE 在美國的貿易夥伴發貨。

2ONE Labs 行政總裁 Vincent Schuman 表示:「這項裁決非常重要,因為它禁止 Imperial Brands 繼續在美國銷售 Zone 袋,直到目前的 2ONE® 商標訴訟得到解決。 在批准有利於 2ONE® 的動議時,法官指出,『被告人 [Imperial] 不得在未來參與銷售任何帶有 Bullseye 商標的產品或任何可着色仿製品,或任何與口含尼古丁產品相關且帶有易引起混淆的類似商標的產品。』」 (案件編號:CV 24-08124-MWF (Ex) 標題:2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.)

Schuman 補充道:「我們非常高興法院做出批准該臨時禁制令的正確決定。 這對 2ONE® 來說是一項特別的補救措施,並為 2ONE® 在針對 Imperial 的商標侵權索賠中獲得勝訴奠定了基礎。」

Schuman 進一步指出:「我們始終以消費者和貿易夥伴的最大利益為出發點,因此 2ONE® 尋求了此項臨時禁制令,因為 Imperial 故意向市場投放 Zone 袋產品是不公平的行為,給在零售店尋找我們產品的消費者,以及從一開始就明確支持 2ONE® 品牌的批發和零售合作夥伴造成了不可挽回的傷害。

這項裁決證實了我們的看法,即在 2023 年底推出的 Zone 袋足以造成商標混淆,Imperial 得以藉助 2ONE 的品牌名稱、形象、在成人消費者中的認可度以及 2ONE® 在客戶建立的商譽來增加銷量。

隨着 Zone 實際上退出市場,我們期望在全國更多的零售店重建並擴大 2ONE® 的影響力。 客戶可直接聯絡 2ONE Labs (21Pouches.com) 或 PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) 商討繼續銷售 2ONE® 的機會。」

關於 2ONE Labs Inc:2ONE Labs 由合成尼古丁生產領域的先驅創立,專注於為尋求其他煙草替代產品的成年消費者提供最具創新風味的無煙草口含尼古丁產品。 如欲了解更多資訊,請與 21Pouches.com 聯絡。

2ONE® 是 2ONE Labs Inc.(位於內華達州太浩湖)註冊的商標。 版權所有。 如欲了解更多資訊,請與 21Pouches.com 聯絡。

媒體查詢,請聯絡:press@21pouches.com

