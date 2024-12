Injunksi Awal Dikeluarkan memihak kepada 2ONE® Nicotine Pouches Terhadap Zone Pouches - Imperial adalah dilarang daripada terlibat dalam sebarang jualan masa depan produk [Zone] yang menampilkan Bullseye Mark atau sebarang peniruan berasaskan warna…

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs dan Performance Plus Marketing (‘PPM’) telah diberikan Perintah Injunksi Awal (‘PI’) berkaitan dengan perbalahan cap dagang yang berterusan antara kantung nikotin 2ONE® dan produk berjenama Zone yang dijual di AS. Hasil daripada Perintah Mahkamah, bertarikh 20 Disember 2024, kantung nikotin Zone Imperial tidak boleh dihantar kepada rakan dagangan di AS.

Vincent Schuman, Ketua Pegawai Eksekutif 2ONE Labs menyatakan, “Perintah ini sangat penting, kerana ia menghalang Imperial Brands daripada terus menjual kantung Zone di AS hingga tempoh litigasi cap dagang 2ONE® semasa diselesaikan. Dalam memberikan usul yang memihak kepada 2ONE®, Hakim menyatakan, ‘Defendan [Imperial] adalah dilarang daripada terlibat dalam sebarang jualan masa depan produk yang menampilkan Bullseye Mark, atau sebarang peniruan berasaskan warna atau sebarang tanda serupa yang mengelirukan berkaitan dengan produk nikotin oral.’” (No Kes: CV 24-08124-MWF (Ex) Tajuk: 2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.)

Schuman menambah, “Kami sangat gembira pihak Mahkamah telah membuat keputusan yang betul dalam memberikan Injunksi Awal (PI) ini. Ini pemberian yang luar biasa untuk 2ONE® dan menetapkan asas untuk 2ONE® untuk berjaya semasa perbicaraan berdasarkan merit tuntutan pelanggaran cap dagang terhadap Imperial.”

Schuman seterusnya menambah, “Kami sentiasa bertindak untuk kebaikan pengguna kami dan rakan dagangan kami, jadi 2ONE® menuntut Injunksi Awal (PI) ini kerana Imperial bertindak secara tidak adil apabila dengan sengaja memenuhi pasaran dengan produk kantung Zone, menghasilkan kekeliruan dan kerosakan yang tidak boleh diperbaiki kepada pengguna yang mencari produk kami secara runcit, serta dengan rakan pemborong dan peruncit yang dengan jelasnya menyokong jenama 2ONE® daripada mula.

Perintah ini mengukuhkan lagi kepercayaan kami bahawa pelancaran kantung Zone pada lewat 2023 menimbulkan kekeliruan cap dagang yang Imperial telah berjaya mengembangkan jualannya yang berlatarkan nama jenama 2ONE, imej, kesedaran pengguna dewasa dan nama baik yang dibina antara 2ONE® dan para pelanggan.

Dengan Zone keluar daripada pasaran secara efektif, kami menjangkakan untuk menawan semula dan mengembangkan kehadiran 2ONE® di banyak lagi peruncit di seluruh negara. Pelanggan boleh menghubungi terus 2ONE Labs (21Pouches.com) atau PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) untuk membincangkan peluang berterusan dalam menjual 2ONE®.”

Perihal 2ONE Labs Inc.: Diasaskan oleh perintis dalam pengeluaran nikotin sintetik, 2ONE Labs mengkhususkan dalam menyediakan produk nikotin oral bebas tembakau yang paling inovatif kepada pengguna dewasa yang mencari alternatif kepada produk tembakau lain. Untuk maklumat lanjut, hubungi 21Pouches.com.

2ONE® ialah tanda dagangan berdaftar 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Hak Cipta Terpelihara. Untuk maklumat lanjut, hubungi 21Pouches.com.

Pertanyaan Media: press@21pouches.com

