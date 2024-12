Bitget gehört laut November-Bericht zu den Top 3 der Krypto-Börsen für den Futures-Handel

VICTORIA, Seychellen, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat ihren monatlichen Transparenzbericht veröffentlicht, in dem die starke Leistung des Ökosystems im November 2024 hervorgehoben wird. Der Kryptomarkt verzeichnete einen starken Anstieg, wobei der Bitcoin-Kurs auf über 106.000 USD stieg. Bei Bitget wiederholte sich dieser ATH-Trend, wobei der Bitget Token (BGB) von etwa 1,44 USD auf 1,70 USD stieg, was einem Anstieg von etwa 18 % entspricht. Dieser Aufwärtstrend wurde durch die globale Expansion von Bitget und das beträchtliche Wachstum der Handelsvolumina, der Nutzerinteraktion und der Plattformsicherheit angetrieben, insbesondere durch die Erlangung des dritten Platzes weltweit im globalen Futures-Handel.

Bitget konnte mit einem täglichen Handelsvolumen von 10 Mrd. USD über 45 Millionen Nutzer halten, während das Handelsvolumen von USDT-M-Futures auf 16 Mrd. USD anstieg und das tägliche Spot-Handelsvolumen sich auf 400 Mio. USD verdoppelte. Der Schutzfonds, der eindrucksvoll von über 400 Mio. USD auf über 600 Mio. USD angewachsen ist, unterstützt die Sicherheit und das Vertrauen der Benutzer in die Plattform.

Im November verzeichneten die leistungsstärksten Spot-Tokens auf Bitget ein beeindruckendes Wachstum, angeführt von UNICE mit 2666,71 %. Zusätzlich wurden 13 Token auf Poolx gelistet, von denen 5 auch in Pre-Market-Listings aufgeführt wurden, was ein starkes Interesse und eine doppelte Aufmerksamkeit für diese Vermögenswerte zeigt.

Bitget hat das „Pitch n' Slay“-Event in Bangkok veranstaltet. Im Rahmen des Blockchain4Her-Programms von Bitget bot der Wettbewerb Unternehmerinnen im Blockchain-Bereich Sichtbarkeit, Kapital und Beratung und die Möglichkeit, sich bis zu 100.000 USD an Finanzmitteln von Foresight Ventures zu sichern. „Pitch n' Slay“ zeigte die Kraft der Zusammenarbeit bei der Schaffung integrativer Wege für Frauen in der Blockchain-Technologie und stand im Einklang mit dem Engagement von Bitget für die Förderung eines vielfältigen und florierenden Blockchain-Ökosystems.

Bitget hat VND-Banküberweisungen in Vietnam eingeführt. Dies ermöglicht Benutzern, VND über VietQR einzuzahlen und Geld per Banküberweisung abzuheben, um beliebte Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDT, SOL und BGB über die Bargeldumtauschfunktion von Bitget zu kaufen.

Bitget Wallet hat ein umfassendes Toolkit für den Memecoin-Handel eingeführt, mit dem Benutzer Token mit hohem Potenzial entdecken, kritische Daten analysieren und nahtlos über mehrere Ketten hinweg handeln können. Darüber hinaus wurde das Refer2Earn-Programm gestartet, das das Nutzerwachstum durch passives Einkommen fördert, sowie ein 20-Millionen-Dollar-Telegram-Mini-App-Support-Programm ins Leben gerufen, um Entwickler zu unterstützen und Innovationen im Telegram-Ökosystem voranzutreiben.

Die starke Leistung von Bitget zeigt, dass das Unternehmen erneut als einer der Top-Global-Player in der Kryptobranche heraussticht. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf Innovation, Nutzerbindung und Marktexpansion im sich schnell entwickelnden Krypto-Sektor konzentrieren, kontinuierlich eine Brücke zwischen CeFi und DeFi schlagen und den Zugang zu dezentralen Finanzen erweitern.

