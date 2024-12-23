浩鼎、日本頂尖醣化學衍生技術公司 GlyTech簽署二協議

GlyTech將在日推廣浩鼎ADC關鍵技術 GlycOBI®

台灣台北, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎(4174.TWO)23日發布，與日本專注於聚醣生產和醣化學衍生技術的GlyTech, Inc.，簽署行銷和材料移轉兩項協議；日後將藉GlyTech之力，推廣日本生技製藥業採用浩鼎自主開發的GlycOBI® ADC (antibody-drug conjugate) 關鍵技術，以創造雙贏，雙方共享利益。

根據行銷協議，浩鼎同意由GlyTech負責向日本生技製藥業推廣GlycOBI® ADC關鍵技術，開發潛在的合作夥伴，GlyTech 也將成為日本市場的聚醣主要供應廠。另一材料移轉協議內容，則是由浩鼎提供自主開發的關鍵材料，用以提升聚醣產品(Glycan)製程的效率，同時確保浩鼎ADC生產所需的重要原料品質及穩定供應。

台灣浩鼎生技執行長王慧君博士指出， GlyTech本即為提供浩鼎高品質聚醣原料的供應商之一，雙方已有相互信賴的長期合作基礎；這次雙方進 一步合作，浩鼎可藉由GlyTech深入日本生技界，爭取更多合作夥伴，讓日本業界受惠於浩鼎次世代GlycOBI® ADC 關鍵技術，以提升新藥開發的品質與效率。王慧君並期待，未來雙方進一步合作研究，以確保高品質的聚醣生產和供應計劃，為浩鼎、GlyTech及潛在合作夥伴創造互利共贏的合作關係。

GlyTech 總裁兼執行長朝井洋明（ Hiroaki Asai）表示，浩鼎創新的GlycOBI® ADC技術，充分證明浩鼎已精準掌握了有機化學酵素醣合成的技術；GlyTech作為此技術所需 的關鍵材料—高純度人類聚醣的供應商，倍感榮幸，將支持 GlycOBI® ADC 技術對全球的貢獻，更期待浩鼎在新藥開發上不斷進展。」

【關於台灣浩鼎】

台灣浩鼎成立於2002年，是一已推進至臨床階段的全球性癌症新藥公司，企業總部及研發中心設於台灣；成立宗旨在為醫療需求尚未被滿足的患者，提供新的治療選擇。

浩鼎以其專有的ADC新藥開發關鍵技術，研發出分別以TROP2、Nectin-4為標靶的OBI-992、OBI-902 和 OBI-904等一系列新穎ADC新藥產品線。此外，浩鼎針對Globo H開發的首創型癌症新藥，包括Globo H主動免疫抗癌藥Adagloxad Simolenin（又稱OBI-822）及OBI-833。浩鼎產品線尚包括以醛酮還原酶（AKR1C3）為標靶的首創型前驅型藥物OBI-3424，它對於過度表現醛酮還原酶（AKR1C3）的腫瘤，可選擇性釋放強效DNA烷化劑，達到抗癌目的。

更多資訊，請參閱浩鼎官網： www.obipharma.com

【關於GlyTech】



GlyTech,Inc.，2012年成立，總部設於日本京都，是全球少數能將天然多醣進行商業化生產的生技公司，其宗旨在提供醣類、蛋白質、核苷酸和其他天然生化物質的開發產品與技術，以協肋人們追求更健康的生活。



GlyTech擁有的技術平台，包括各種形式醣化學衍生藥物的強化技術、腦部藥物傳輸技術，以及胜肽結合劑開發服務。

GlyTech之產品線，則包含多項利用聚醣開發的藥物，其中一項由研究者發起、治療肢端肥大症的藥物已進入二期臨床試驗。

更多資訊，請參閱GlyTech官網：www.glytech-inc.com/

新聞聯絡：

李淑娟 Sharon Lee

台灣浩鼎公共事務處處長| Director of Public Affairs

M: +886-933-943-586 |T: +886-2-2655-8799 Ext. 213

F: +886-2-2786-3358 | slee@obipharma.com

115011台北市南港區忠孝東路七段508號6樓

6F., No. 508, Sec 7, Zhongxiao E. R., Nangang Dist., Taipei 115011, Taiwan R.O.C.

http://www.obipharma.com/

https://www.linkedin.com/company/obi-pharma-inc

https://twitter.com/obipharma?lang=en

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.