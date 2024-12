L’IGF 2024 conclut sa 19e édition sur un appel au renforcement de la coopération numérique et du développement durable

RIYAD, Arabie saoudite, 22 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) a conclu avec succès sa 19e édition qui s’est tenue à Riyad, au Centre international de conférences King Abdulaziz, du 15 au 19 décembre 2024. Organisé par les Nations Unies, l’événement a réuni plus de 100 experts, spécialistes, responsables et parties prenantes provenant de 160 pays, ainsi que plus de 1 000 intervenants internationaux.

Plateforme de choix pour les experts internationaux de la transformation numérique, le forum a favorisé les discussions sur l’intelligence artificielle et l’innovation numérique. Il a permis d’échanger des expériences, des informations ainsi que des bonnes pratiques, tout en abordant les nouveaux défis du numérique et en identifiant de manière collaborative des solutions à l’échelle des gouvernements, des entreprises privées et des secteurs à but non lucratif.

Organisée sous le thème principal « Construire notre avenir numérique multipartite », l’édition de cette année s’est articulée autour de quatre sous-thèmes clés : Valoriser l’innovation et équilibrer les risques au sein de l’espace numérique ; Renforcer la contribution du numérique à la paix, au développement et à la durabilité ; Promouvoir l’autonomisation et l’inclusion des individus à l’ère du numérique ; et Améliorer la gouvernance numérique pour l’Internet auquel nous aspirons.

Les discussions ont porté sur la recherche d’une compréhension commune des modalités d’optimisation du potentiel de l’Internet à l’échelle mondiale, d’atténuation des risques et de résolution des défis associés à l’appui des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les principaux sujets abordés comprenaient l’exploitation de l’innovation numérique tout en relevant les défis associés, le soutien aux initiatives stratégiques en matière d’administration publique numérique, et la promotion de la paix et de la durabilité à l’échelle mondiale grâce aux outils numériques.

Son Excellence le ministre des Communications et des Technologies de l’information, l’ingénieur Abdullah bin Amer Alswaha, a exprimé sa grande fierté quant au succès du forum, en déclarant : « Comme l’ont confirmé les Nations Unies, l’édition 2024 du forum est la plus importante à ce jour en termes de participants et de séances de travail. Comptant parmi les pays à la croissance la plus rapide dans le secteur du numérique, l’Arabie saoudite s’est engagée non seulement à faciliter l’accès à l’Internet et à valoriser les développements technologiques afin de favoriser le progrès et le développement durable, mais également à renforcer la coopération dans le domaine du numérique en vue d’atteindre les ODD. »

Les activités du forum ont été marquées par la forte présence d’institutions des secteurs public et privé ainsi que d’entités internationales qui se consacrent à la transformation numérique et à la promotion de l’innovation. La présentation de plusieurs exemples de réussite en la matière a démontré de quelle manière ces entités ont accéléré le déploiement des services d’administration publique numérique au profit de la société. Les sessions et ateliers ont abordé des défis cruciaux en matière de numérique, mais se sont également penchés sur des applications transformatrices découlant d’innovations numériques, ainsi que sur les opportunités d’adoption et d’élargissement de l’accès à la technologie et à la gouvernance numériques.

Les participants ont pris part avec enthousiasme aux sessions interactives organisées avec des experts qui ont répondu à leurs demandes de renseignements et leur ont fourni des informations précieuses, mettant ainsi en lumière divers aspects de la gouvernance de l’Internet et de la collaboration en matière de numérique. Pour les talents émergents et les cadres nationaux saoudiens, ces interactions ont été une occasion exceptionnelle d’élargir leurs connaissances et leur expertise dans ces domaines.

Le forum a également servi de plateforme pour mettre en lumière les avancées remarquables de l’Arabie saoudite dans les domaines des communications et des technologies de l’information, et notamment les progrès réalisés en matière de commerce électronique, de services bancaires, de services de santé et d’opérations officielles des administrations publiques. Il a ainsi réaffirmé les progrès rapides réalisés par le Royaume dans la construction d’une économie numérique florissante, son leadership dans la promotion de l’inclusion numérique, ainsi que ses efforts visant à combler la fracture numérique mondiale conformément aux ODD de l’ONU.

En accueillant la 19e édition de l’IGF, Riyad a réaffirmé l’engagement de l’Arabie saoudite à consolider sa position de leader mondial de l’innovation numérique et de la coopération internationale, et à façonner l’avenir de la gouvernance de l’Internet.

Pour obtenir de plus amples informations à propos du Forum sur la gouvernance de l’Internet, veuillez consulter le site Internet suivant : https://www.intgovforum.org/en

Pour obtenir de plus amples informations sur l’Autorité numérique saoudienne (DGA), veuillez consulter le site Internet suivant : https://dga.gov.sa/en

