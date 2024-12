Probe Gold acquiert une propriété adjacente à son gisement d'or Monique à Val-d'Or, Québec ; prolonge le potentiel d'extension de 750 mètres

Faits marquants :

Acquisition stratégique : la propriété est adjacente à la limite du gisement Monique et offre un potentiel d'extension latérale supplémentaire de 750 mètres. Les ressources du gisement Monique comprennent actuellement 3,56 millions d'onces M&I et 0,68 million d'onces inferrées, délimitée sur une longueur de 2 500 mètres.

La propriété abrite les zones aurifères à haute teneur Bermont et Adelemont, qui ont fait l'objet d'un nombre restreint de forages et qui sont ouvertes à l'expansion latérale et en profondeur. La minéralisation aurifère et le contexte géologique sont similaires à ceux du gisement Monique. Potentiel de découverte : Aucune exploration moderne n’a été réalisée sur la propriété, et peu de forages ont été effectués à une profondeur de moins de 200 mètres. La propriété présente un fort potentiel pour contenir de nouvelles minéralisations aurifères à haute teneur et offre un potentiel important pour de nouvelles découvertes.

: La propriété offre une superficie supplémentaire pour les infrastructures minières de surface dans la zone de la fosse Monique, ce qui facilite des améliorations dans la conception de la mine et une réduction des coûts. Travaux d'exploration prévus pour 2025 : la société planifie actuellement des programmes d'expansion des ressources et de forage d'exploration sur la propriété pour 2025.



TORONTO, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») Probe Gold Inc. est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat définitive (la « Convention ») avec Gestion Jadmine Inc. (« Jadmine ») en vue d'acquérir une participation de 100 % dans les claims de Bermont (la « Propriété »). La propriété est adjacente à la limite du gisement aurifère Monique et offre une extension potentielle de 750 mètres de la tendance aurifère vers l'est. La propriété s'étend sur 10 claims contigus (les « Claims Bermont ») qui feront partie du projet de développement Novador de la société. Des zones à haute teneur, situées dans de larges enveloppes d'or, ont été recoupées lors des forages historiques réalisés entre 1945 et 2011 sur les zones Bermont et Adelemont, situées dans la partie sud de la propriété. Cette zone présente un fort potentiel pour contenir de nouvelles ressources aurifères adjacentes au gisement Monique et offre un potentiel important pour de nouvelles découvertes (Figure 1). La société prévoit d'entreprendre un programme de forage d'exploration et d'expansion des ressources sur la propriété dans le cadre de son programme 2025.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer l’acquisition des terrains situés directement sur le corridor aurifère de notre ressource de plusieurs millions d'onces à Monique. Cette acquisition améliore non seulement notre potentiel d'exploration à Monique de 30%, elle débloque également le potentiel de minéralisation à plus haute teneur et de nouvelles découvertes, tout en augmentant la superficie disponible pour les infrastructures opérationnelles essentielle. Cet ajout stratégique apporte de la valeur au gisement Monique et au projet de développement Novador. Nous avons hâte de commencer les programmes d'exploration sur ces nouveaux terrains dès le début de nos programmes d’hiver. Cette acquisition est la façon idéale de clôturer une année remplie de réalisations remarquables, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée pour une année 2025 encore plus fructueuse. »

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, est sujet à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et de l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX »), ainsi que de la satisfaction ou de la renonciation à d'autres conditions de clôture habituelles.





Figure 1 - Le gisement Val-d'Or Monique de Probe Gold et la nouvelle propriété adjacente

Détails de la transaction

En vertu de l'entente, la Société acquerra une participation de 100 % dans la propriété pour une contrepartie totale de 3,0 millions $, qui sera versée à Jadmine de la façon suivante : (i) l'émission d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ») pour une valeur totale de 1 500 000 $, basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume ("VWAP") sur 10 jours des actions ordinaires de Probe à la Bourse de Toronto le jour précédant immédiatement la date de clôture et (ii) un paiement en espèces de 1 500 000 $. De plus, Probe versera à Jadmine un paiement d'étape de 1 500 000 $, payable en espèces ou, au choix de Probe, en actions ordinaires de la Société, qui sera versé après confirmation d'un rapport de calcul des ressources minérales préparé conformément au Règlement National 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers sur la propriété, démontrant une ressource présumée sur l'information concernant les projets miniers sur la propriété démontrant des ressources présumées (ou supérieure) d'au moins 1 000 000 d'onces d'or (l’« estimation des ressources »). Jadmine conservera une redevance de 3,5 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») sur la propriété, dont 2,5 % peuvent être achetés par Probe, en tout temps, pour 2 500 000 $. Les actions seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de la date d'émission en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

À propos de la propriété de Bermont Claims

Les claims Bermont sont adjacents au gisement Monique, qui renferme des ressources de 3 559 600 onces M&I et 677 300 onces inférées (voir le communiqué de presse du 5 septembre 2024). Les zones minéralisées Bermont et Adelemont ont été formées en même temps que le gisement d'or Monique et présentent des caractéristiques similaires. La minéralisation aurifère est associée à des zones de déformation et à des dykes porphyriques dans un assemblage de volcanites mafiques à ultramafiques traversant la propriété avec une orientation de 280° et un pendage de - 80° vers le nord. La minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et de veinules de quartz-tourmaline-carbonate avec des sulfures disséminés dans des roches murales altérées.

L'histoire de la propriété remonte à 1945, avec la découverte de la zone aurifère d'Adelemont. La propriété a fait l'objet d'activités d'exploration de 1945 à 2011, qui consistaient principalement à forer la zone Adelemont et à effectuer des levés magnétiques couvrant la région. La zone Bermont a été découverte en 2008 et peu de trous ont été forés dans cette zone. Le plus récent programme de forage d'exploration a eu lieu en 2011 et a rapporté des intersections titrant jusqu'à 30,9 g/t Au sur 1,6 mètre, 5,7 g/t Au sur 3,2 mètres et 2,9 g/t Au sur 4,0 mètres.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration, qui est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 « ).

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 835 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 205 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est située dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 835 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. La récente mise à jour de l'évaluation économique préliminaire Novador de la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1db5930e-4f27-486b-9134-24fd0d258559/fr

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.