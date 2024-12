A Webloyalty anuncia uma análise às tendências de consumo online dos portugueses durante o Natal

Presentes de Natal: 6 em cada 10 serão roupa, acessórios ou perfumes

Previsão de gastos dos portugueses nas compras de Natal aumenta 27% face a 2023

Pesquisas no Google multiplicam-se nesta época, sendo os termos mais procurados “presentes de Natal”, “enfeites de Natal” ou “árvore de Natal”

Embora a maioria dos portugueses (85%) goste de fazer compras de Natal em lojas físicas, 50% já declaravam que as fariam pela Internet

LISBOA, Portugal, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em plena campanha natalícia, os portugueses encontram-se imersos na procura de presentes e planos para tornar a época festiva perfeita para si e para os seus entes queridos. As pesquisas no Google multiplicam-se nesta época, sendo os termos mais procurados “presentes de Natal”, “enfeites de Natal” ou “árvore de Natal”. Além disso, segundo uma análise realizada pela Think with Google, os consumidores vão priorizar fatores como a sustentabilidade, a poupança e a conveniência no processo de compra, na hora de organizar a lista de desejos dos presentes de Natal.

Na realidade, os portugueses estão a encarar este período com mais otimismo do que no ano passado. É o que se conclui dos resultados apresentados pelo Observador Cetelem Natal, que indica que a previsão de gastos dos portugueses nas compras de Natal aumenta 27% face a 2023, concretamente, estima-se em 272€.

Quanto ao tipo de presente, seis em cada dez serão produtos como roupa, relógios e perfumes, superando os brinquedos ou presentes infantis (55%).

Neste contexto, a Webloyalty, empresa líder na geração de receitas adicionais em eCommerce através de uma solução de Retail Media, realizou uma análise das tendências de consumo online dos portugueses durante a campanha natalícia que, no ano passado, segundo o Observador Cetelem, representou um gasto médio de 127€.

“Embora a maioria dos portugueses (85%) goste de fazer compras de Natal em lojas físicas, 50% já declaravam que as fariam pela Internet* para evitar aglomerações, comparar preços rapidamente e aproveitar novas formas de poupança. Destacam-se, nomeadamente, soluções como o cashback que oferecem programas como, por exemplo, o Compra e Poupa, onde recebem reembolsos de no mínimo 10% das compras online que realizam em lojas online através da plataforma”, comenta Eduardo Esparza, VP General Manager de Webloyalty Iberia & Brasil.

Como podem os comerciantes atrair clientes durante a campanha de Natal?

“O Natal é um momento-chave para as lojas, já que os consumidores estão predispostos a consumir. Mas, ao mesmo tempo, o número de impactos publicitários que os consumidores recebem é tão elevado e por tantas vias, que é difícil alcançar essa conversão em venda. Por isso, o Retail Media apresenta-se como uma estratégia fundamental para otimizar as campanhas, com o objetivo de dar aos utilizadores informação sobre tudo o que possa ser do seu interesse. O Natal é um momento comercial muito importante que deve ser aproveitado para fidelizar os clientes existentes, bem como para chegar a novos clientes e tentar conquistá-los com o produto e com a melhor experiência de compra”, assegura o VP General Manager de Webloyalty Iberia & Brasil.

O Retail Media permite gerar receitas adicionais, otimizar as ações de marketing e personalizar a experiência de compra. Desta forma, esta ferramenta ajuda as lojas a impulsionar a sua rentabilidade num ambiente comercial cada vez mais competitivo, especialmente durante períodos de alta atividade como a campanha de Natal.

