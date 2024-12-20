更正：EMGA 為巴西 BTG Pactual 從 EIB 取得 9,000 萬美元債務融資   

倫敦, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布，該公司為巴西長期客戶 BTG Pactual 取得 9,000 萬美元的債務融資。

這筆 9,000 萬美元的優先無擔保貸款由 EIB 提供，交易乃接續最近同樣由 EMGA 提供顧問服務的 2.1 億美元交易。

EMGA 董事總經理兼投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「我們早前從 EIB 為 BTG 籌集了 2.1 億美元綠色融資貸款，而是次非凡的債務融資為該筆融資貸款的附加交易。 在此交易中，這筆融資旨在為 BTG 的中小企業貸款組合提供資金，由於這筆融資將支援巴西弱勢地區的小型企業發展，且特別關注女性企業家，因此具特別深遠的發展影響。 EIB 仍與 EMGA 保持主要投資者關係，我們很榮幸能協助 EIB 擴展在巴西的業務，作為 EIB 整體全球策略的一部分。」

EMGA 董事總經理兼營運主管 Jeremy Dobson 補充：「很高興能再次與 BTG 合作，從 EIB 獲得額外融資。 我們期待繼續保持在巴西和拉丁美洲其他地區籌措融資的良好記錄。」

BTG Pactual：BTG 是拉丁美洲最大的投資銀行，按股東權益計算為巴西第六大銀行，亦是為中小企業乃至大型企業等廣泛客戶提供貸款和擔保的關鍵參與者。 BTG 是推動巴西氣候融資的先驅，在引導資源流向對社區有積極影響的項目方面發揮著關鍵作用。

EIB：EIB 指European Investment Bank (EIB)，是歐盟的投資銀行，亦是全球最大的多邊金融機構。 EIB 透過股權和債務解決方案進行融資和投資，並專注氣候、環境、中小企業、發展、凝聚力和基礎設施等領域。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本，於倫敦及紐約均設有辦事處。 EMGA 的跨國團隊累積數十年經驗，在全球新興市場和前沿經濟體（包括仍是關鍵市場的巴西）為客戶完成超過 90 億美元的債務和私募股權交易。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面，EMGA 擁有良好往績，同時繼續擴大地域覆蓋和提供多元化服務，鞏固其專營卓越新興市場的精品投資銀行的市場地位。

歡迎聯絡 info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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