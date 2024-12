Machefert Group veut lever plus de 150 millions d’euros pour financer son redressement et accélérer sa croissance

Le groupe spécialisé dans l’hospitality haut de gamme est en négociation avec l’un des leaders mondiaux du financement immobilier pour refinancer sa dette et financer ses projets d’ouverture de nouveaux hôtels

PARIS, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis plus de 30 ans, Machefert Group, acteur français et familial incontournable de l’hôtellerie-restauration haut de gamme, se distingue par sa capacité à innover et à se réinventer. Dans un contexte économique marqué par des défis inédits, le groupe a su démontrer une résilience exemplaire. Aujourd’hui, il franchit une étape déterminante grâce à l’entrée en négociations avec un des plus importants fonds d’investissement mondiaux américain, afin de restructurer sa dette. Cette avancée majeure marque un réel tournant dans l’histoire du groupe familial, lui permettra ainsi de sortir rapidement de la procédure collective technique en cours et de financer ses projets d’ouverture planifiés pour les 3 prochaines années.

Une solidité démontrée et des actifs d’exception

Machefert Group dispose d’un portefeuille d’actifs prestigieux, comprenant des établissements emblématiques à Paris, Saint-Tropez et Marrakech. Ces hôtels, véritables joyaux de l’hôtellerie, couplés à la confiance d’un investisseur de premier plan, confirme la trajectoire positive du groupe.

Sorti renforcé de la période Covid et bénéficiant de l’accompagnement des organes de la procédure, le groupe bénéficie aujourd’hui d’une trésorerie saine et d’une dynamique opérationnelle maîtrisée, lui permettant de poursuivre sereinement la préparation de son plan de refinancement.

Des résultats économiques remarquables malgré les turbulences

Grâce à un nouveau modèle de gestion performant fondé sur la technologie et la polyvalence des métiers, Machefert Group affiche des résultats solides :

2022 : 40 M€ de chiffre d’affaires, avec une marge d’EBITDA de 17 %

2023 : 41 M€ de chiffre d’affaires, avec une marge d’EBITDA de 9 %

2024 : des perspectives positives portées par les Jeux Olympiques de Paris 2024 et une gestion rigoureuse des charges d’exploitation.



Ces performances confirment la capacité du groupe à transformer les défis en opportunités, à travers ses nouveaux concepts d’hôtels, de restaurants ou de speakeasies détonnants tels que Kraft – La Bonne Chambre, Montijo – Cave à Manger, Rehab speakeasy, ou encore El Vecino, qui rencontrent un succès croissant. Dans un contexte singulier, le Groupe a prouvé sa capacité à créer des tendances nouvelles dans le secteur de l’hospitality tout en anticipant intelligemment les cycles des marchés du tourisme et de l’immobilier.

Kévin Machefert, CEO du Groupe Machefert, déclare : “Machefert Group a su traverser les tempêtes grâce à des valeurs familiales solides, une équipe dévouée et une vision stratégique claire. Avec le soutien de notre nouveau partenaire financier qui démontre l’attractivité de notre groupe, nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre audacieux de notre histoire, axé sur la croissance et l’innovation. Nous sommes convaincus que l’hôtellerie de demain sera façonnée par des entreprises résilientes et inspirées comme la nôtre. »

Une ambition claire pour l’avenir : travaux de montée en gamme, croissance externe et innovation

Machefert Group prépare l’avenir avec détermination et ambition. L’année 2025 se présente sous de bons auspices : travaux de repositionnement intégral de 5 hôtels, inauguration de 2 nouveaux établissements et développement de son activité. Parallèlement, le groupe a récemment remporté un appel d’offres d’envergure nationale pour un projet culturel structurant, symbolisant sa capacité à contribuer à des initiatives innovantes et à forte valeur ajoutée.

À propos de Machefert Group

Créé en 1992 par Patrick Machefert et Christiane Derory, Machefert Group est une entreprise familiale et indépendante comptant :

- 19 établissements hôteliers, dont le 1K Paris, Normandy Le Chantier, Kube Paris et Kube Saint-Tropez

- 3 bars cachés, comme Rehab, La Mezcaleria et La Malicia

- 8 restaurants, dont Montijo, Kraft, Inka, El Vecino

- 1 plage à Ramatuelle

Depuis le 1er janvier 2022, Kevin Machefert, fils des fondateurs, occupe le poste de Directeur Général.

Avec une vision innovante et audacieuse, il a initié une transformation stratégique du groupe pour en faire le leader du savoir-recevoir détonnant et surprenant.

La créativité est au cœur des projets du groupe, comme en témoignent :

- Rehab, un bar à cocktails caché, qui s’inscrit dans une démarche zéro déchet ;

- César y Georgette, où le café, venu tout droit du Pérou, est traité comme un grand cru ;

- Des hôtels aux univers singuliers, créés pour offrir des expériences uniques et mémorables.

Machefert Group continue d’explorer de nouveaux horizons, en combinant créativité, excellence et engagement pour l’avenir.

Contact presse : Simon.degas@corpcom.fr 0647841102

