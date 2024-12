Orchestra I Solisti di Milano - Matthias Manasi ha terminato il suo incarico di direttore musicale

Il Maestro Matthias Manasi

MILANO, LOMBARDIA, ITALY, December 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Matthias Manasi ha terminato il suo mandato come direttore musicale dell’orchestra "I Solisti di Milano" alla fine della stagione 2023/2024. L’orchestra lo ha confermato su sua richiesta all’inizio di dicembre. Da ottobre 2020 il direttore tedesco ha guidato l’orchestra, composta in gran parte da musicisti dell’orchestra dell’opera La Scala. Ha scelto di non estendere il suo contratto, che è scaduto nell’ottobre 2024, per avere più tempo per gli incarichi di conduzione come ospite internazionale presso i teatri dell’opera e con le orchestre.Matthias Manasi ha condotto l’Orchestra “I Solisti di Milano” per la prima volta nell’ottobre 2020, in relazione a una produzione di CD per l’etichetta Capriccio. Quando è arrivato a Milano, grandi aree della città erano delimitate e sotto lockdown con le severe normative della seconda ondata di Covid-19. Il programma del CD presentava quattro concerti per violino di Josef Myslivecek con il violinista Gennaro Cardaropoli. All’epoca Milano era quasi paralizzata a causa di queste estese restrizioni per il Corona virus, e la registrazione CD era in dubbio perché c’era sempre il rischio che la registrazione potesse essere interrotta in qualsiasi momento a causa delle restrizioni per il Corona.L’impressione che Matthias Manasi diede è stata sufficiente affinché il direttore artistico Alessandro Travaglini e i musicisti dell’orchestra lo nominassero come futuro direttore musicale. Non sono stati possibili molti concerti durante le quattro stagioni, molti concerti tra il 2020 e il 2023 sono dovuti essere annullati a causa delle restrizioni Corona. Il direttore artistico Alessandro Travaglini ha elogiato Matthias Manasi come “conduttore geniale e di successo internazionale, perfezionista assoluto e appassionato ambasciatore della musica classica” e che l’orchestra lavorerà con Matthias Manasi come direttore ospite in futuro.Matthias Manasi è considerato uno dei maggiori direttori d’orchestra della sua generazione, che ha ricoperto numerose posizioni importanti. Fino al 2022 è stato anche Direttore musicale e Conduttore capo della Nickel City Opera a Buffalo, Stati Uniti.Secondo l’ufficio stampa di Milano non è ancora chiaro chi subentrerà a Manasi; la ricerca è iniziata.

