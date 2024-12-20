EMGA 为巴西 BTG Pactual 从 EIB 获得 9000 万美元融资

伦敦, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布，他们已为其巴西长期客户 BTG Pactual 获得 9000 万美元的债务融资。

这笔 9000 万美元的优先无担保贷款由 EIB 提供，此前不久 EMGA 还促成了 BTG Pactual 一笔 2.1 亿美元的融资交易。

EMGA 董事总经理兼投资银行业务主管 Sajeev Chakkalakal 表示：“这笔交易是我们为 BTG 从 EIB 筹集的 2.1 亿美元绿色融资的绝佳补充。此次融资旨在为 BTG 的 SME Lending 组合提供资金，鉴于这笔资金将支持巴西欠发达地区的小企业发展，尤其关注女性企业家，因此对发展具有重大影响。EIB 仍然是 EMGA 的重要投资者关系，我们很荣幸能帮助他们扩大在巴西的业务，这也是其更广泛的 EIB Global 战略的一部分。”

EMGA 董事总经理兼运营主管 Jeremy Dobson 补充道：“很高兴能再次与 BTG 合作，获得 EIB 的这笔追加融资。我们期待着继续保持我们在巴西和拉丁美洲其他地区安排融资的良好记录。”

BTG Pactual：BTG 是拉丁美洲最大的投资银行，按股东权益计算是巴西第六大银行，也是向各类客户（从中小企业到大型公司）提供贷款和担保的主要参与者。BTG 是巴西推动气候融资的先驱，在将资源导向对社区有积极影响的项目方面发挥着关键作用。

EIB：EIB，即 European Investment Bank (EIB)，是欧盟的投资银行，也是世界上最大的多边金融机构。EIB 通过股权和债务解决方案进行融资和投资，业务侧重于气候、环境、中小企业 (SME)、发展、凝聚力和基础设施等领域。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 在伦敦和纽约设有办事处，帮助金融机构和企业寻求新的债务或股权资本。EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验，曾在全球新兴市场和前沿经济体（包括仍是重要市场的巴西）为客户完成超过 90 亿美元的债务和私募股权交易。凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面的良好业绩，EMGA 持续提供地理覆盖广泛和多样化的服务，作为一家杰出的专业精品投资银行，在新兴市场占据着重要地位。

联系方式：info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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