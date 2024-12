EMGA、ブラジルのBTG パクチュアル (BTG Pactual) 向けにEIB欧州投資銀行 (European Investment Bank, EIB) から9,000万米ドル (約139億8,375万円) を確保

ロンドン発, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- エマージング・マーケッツ・グローバル・アドバイザリー (Emerging Markets Global Advisory LLP、EMGA) は本日、ブラジルを拠点とする長年の顧客であるBTG パクチュアル向けに9,000万米ドル (約139億8,375万円) の借入資金を確保したことを発表した。

9,000万米ドル (約139億8,375万円) のシニア無担保ローンはEIB欧州投資銀行によるもので、この取引はEMGAがアドバイザーを務めた2億1,000万米ドル (約326億3,400万円) の最近の取引に続くものである。

EMGAのマネージングディレクター兼投資銀行部門責任者であるサジーブ・チャカラカル (Sajeev Chakkalakal) は次のように述べた。「これは、BTGのためにEIB欧州投資銀行から調達した2億1,000万米ドル (約326億3,400万円) のグリーンファイナンスファシリティへの素晴らしい追加取引でした。 今回の融資は、BTGの中小企業向け融資ポートフォリオへの資金提供を目的としており、ブラジルの恵まれない地域の中小企業の発展を支援し、さらに女性起業家に焦点を当てていることから、特に高い開発効果が期待できます。 EIB欧州投資銀行はEMGAにとって引き続き重要な投資関係であり、我々はより広範なEIBグローバル戦略の一環として、ブラジルでのプレゼンス拡大に支援できたことを誇りに思います」。

EMGAのマネージングディレクター兼事業責任者であるジェレミー・ドブソン (Jeremy Dobson) は、次のように付け加えている。「EIBからの今回の追加融資でBTGと再び協力できたことを嬉しく思います。 ブラジルおよび中南米の他の国々での融資手配における当社の優れた実績を継続することを楽しみにしています」。

BTG パクチュアル:BTGは中南米最大の投資銀行であり、株主資本ではブラジルで6番目に大きい銀行で、中小企業から大企業まで幅広い顧客に融資や保証を提供する主要プレーヤーである。 BTGはブラジルで気候金融を推進する先駆者であり、コミュニティにプラスの影響を与えるプロジェクトにリソースを向ける上で重要な役割を果たしている。

EIB:EIBは欧州投資銀行 (EIB) の略称で、欧州連合の投資銀行であり、世界最大の多国間金融機関である。 EIBは、株式と債務の両方のソリューションを通じて資金調達と投資を行い、気候、環境、中小企業 (SME)、開発、結束、インフラの分野に重点を置いている。

エマージング・マーケッツ・グローバル・アドバイザリー (EMGA)は、ロンドンとニューヨークにオフィスを構え、新たな負債や自己資本を求める金融機関や企業を支援している。 EMGAの多国籍チームは、依然として主要な市場であるブラジルを含む、世界の新興市場とフロンティア経済内でクライアントに代わって90億米ドル (約1兆3,888億4,602万円) を超える債務およびプライベートエクイティ取引を完了した数十年の経験を蓄積している。 多様な経済サイクルを通じて資本形成と戦略的アドバイザリーで実績のあるEMGAは、地理的範囲と多様なサービス提供を継続し、卓越した新興市場専門のブティック投資銀行としての市場での地位を固めている。

問い合わせ先:info@emergingmarketsglobaladvisory.com

