Trident et la République démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République par le biais de l'Agence nationale de renseignement, signent un Protocole d'Accord de Collaboration pour développer et mettre en œuvre un Système national de…

Trident explore la transformation numérique des services gouvernementaux en République démocratique du Congo

La plateforme d'authentification numérique basée sur la blockchain de Trident renforcera la sécurité et l'efficacité de la prestation des services gouvernementaux

SINGAPOUR, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd ( « Trident » ou la « Société », cotée à la bourse NASDAQ : TDTH), un catalyseur pionnier en matière de transformation numérique des services d'optimisation technologique et Web 3.0 activation, basé à Singapour ont annoncé la signature d'un accord de collaboration historique avec la République démocratique du Congo (la " RDC " ou la " République "), représentée par le président de la République par l'intermédiaire de l'Agence nationale de renseignement, afin de stimuler la transformation numérique en RDC pour une gouvernance efficace, responsable et transparente.

Dans le cadre de cet accord de collaboration, Trident explorera le développement d'un système complet de gouvernement électronique (« e-GOV ») pour la RDC, visant à numériser le cadre administratif du gouvernement congolais grâce à l'intégration de technologies de pointe, y compris la blockchain, afin de fournir des services gouvernementaux sécurisés et efficaces aux citoyens, tout en protégeant les données personnelles.

L'accord établit un cadre permettant aux deux parties de conclure un accord définitif pour que Trident développe et mette en œuvre une plateforme qui gérera les identités numériques et les données des citoyens congolais. Cette plateforme fournira un accès sécurisé et rationalisé à un large éventail de services gouvernementaux, notamment l'enregistrement des entreprises, les registres fonciers, les services d'immigration, l'état civil, ainsi que des fonctions de paiement et d'approbation numériques pour les services gouvernementaux. Chaque service sera personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de la RDC.

Soon Huat Lim, Fondateur, Président du conseil d'administration et PDG de Trident, a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec la République démocratique du Congo sur ce projet transformateur qui révolutionnera la façon dont les citoyens interagissent avec les services gouvernementaux grâce à des identités numériques sécurisées. Notre plateforme permet des processus d'authentification robustes via des identités numériques cryptées, renforçant ainsi la sécurité tout en optimisant l'expérience des citoyens lorsqu'ils interagissent avec les services gouvernementaux. Cette collaboration avec la RDC reflète une validation significative de nos capacités technologiques et de notre engagement à développer des solutions numériques sécurisées et efficaces adaptées à divers scénarios. Cet accord marque une étape importante dans la trajectoire de croissance de notre entreprise, démontrant notre capacité à fournir des solutions de transformation numérique à grande échelle répondant aux normes mondiales. Nous sommes certains que le succès de cette initiative permettra d’offrir des opportunités pour mettre en œuvre des solutions d'identité numérique et d'authentification sécurisée similaires pour d'autres clients cherchant à développer leur infrastructure numérique ».

Pour sa part, Justin Inzun Kakiak, Directeur général de l'Agence nationale de renseignement de la RDC, a souligné : « Choisir Trident pour cette initiative de transformation numérique cruciale reflète notre engagement à adopter et à coordonner des solutions innovantes au bénéfice de notre pays et de nos citoyens. Ce système de e-gouvernement améliorera considérablement l'accès aux services gouvernementaux dans notre pays, et nous sommes ravis de collaborer avec Trident pour faire avancer cette initiative révolutionnaire ».

À propos de Trident



Trident est un catalyseur pionnier de la transformation numérique dans les secteurs de l'optimisation numérique, les services technologiques et la Web 3.0 activation à l'échelle mondiale, basé à Singapour. La société offre des solutions numériques commerciales et technologiques conçues pour optimiser l'expérience de ses clients avec leurs utilisateurs finaux en favorisant l'adoption du numérique et le self-service.

Tridentity, le produit phare de la société, est une solution d'identité innovante et hautement sécurisée basée sur la blockchain, conçue pour fournir des capacités d'authentification à connexion unique sécurisée aux systèmes tiers intégrés dans diverses industries. Tridentity vise à offrir des fonctionnalités de sécurité inégalées, garantissant la protection des informations sensibles et prévenant les menaces potentielles, promettant ainsi une nouvelle ère sécurisée dans le paysage numérique mondial en général, et en Asie du Sud en particulier.

Au-delà de Tridentity, la mission de la société consiste à devenir le leader mondial de la Web 3.0 activation, notamment en connectant les entreprises à une plateforme technologique fiable et sécurisée ayant des expériences client personnalisées et optimisées.

Déclaration de la sphère de sécurité

Le présent communiqué contient des déclarations qui peuvent constituer des « déclarations prospectives» conformément aux dispositions relatives à la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », «anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « probablement », et d'autres déclarations similaires. La société peut également faire des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), dans son rapport annuel envoyé aux actionnaires, dans ses annonces et autres documents écrits, et dans ses déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à des tiers. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de la société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, y compris la possibilité qu'un accord définitif ne soit pas conclu comme prévu dans le cadre de l'accord de collaboration discuté dans cette annonce, et la possibilité que le système e-GOV ne se matérialise pas comme prévu dans le cadre de l'accord de collaboration ou d'un accord définitif, s'il est conclu une fois pour toutes. Un certain nombre de facteurs pourraient également entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : les stratégies de la société, le développement futur de ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation ; la croissance attendue du marché des solutions numériques ; les développements politiques, économiques, sociaux et juridiques dans les juridictions où la société opère ou dans lesquelles elle a l'intention d'étendre ses activités et ses opérations ; la capacité de la société à maintenir et à améliorer sa marque. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres sont incluses dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Toutes les informations fournies dans le présent communiqué sont valides à la date de celui-ci, et la société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

