Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.6.2025 lukien – Mikko Kemppainen nimitetty General Counsel -tehtävään

Orion-konsernin Corporate Functions -organisaatiosta vastaava johtaja ja Orion Oyj:n hallituksen sihteeri sekä Orion-konsernin johtoryhmän jäsen Olli Huotari on aikaisemmin ilmoittanut päätöksestään jäädä pois Orionin palveluksesta 31.5.2025. Orionin General Counsel -tehtävään ja Orion Oyj:n hallituksen sihteeriksi sekä Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.6.2025 lukien Mikko Kemppainen.

Olli Huotarin vastuualueista General Counsel Mikko Kemppaisen vastuualueiksi siirtyvät Compliance, Intellectual Property Rights, Legal Affairs ja Public Affairs. Muut Huotarin vastuualueet siirtyvät muiden Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten vastuulle 1.6.2025 lukien.

Mikko Kemppainen on koulutukseltaan varatuomari. Hän aloitti Orionilla vuonna 2006 lakimiehenä (Legal Counsel) ja on toiminut johtajana lakiasiainosastolla (Head of Legal Affairs) vuodesta 2007 alkaen. Ennen siirtymistään Orionille Kemppainen työskenteli lakimiehenä (Associate, Senior Associate) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä vuosina 2000−2006.

Toimitusjohtaja Liisa Hurme kommentoi:



”Haluan sydämestäni kiittää Olli Huotaria hänen pitkästä ja ansiokkaasta urastaan Orionilla eri tehtävissä. Olemme tehneet vuosia tiivistä yhteistyötä, ja Ollin sitoutuneisuus, asiantuntijuus sekä laaja-alaisuus ovat olleet merkittäviä Orionin kehityksen kannalta.”



Liisa Hurme jatkaa:

”Toivotan Mikko Kemppaisen lämpimästi tervetulleeksi Orionin johtoryhmään toteuttamaan kasvustrategiaamme yhdessä. Olen iloinen, että paras ehdokas tehtävään löytyi yhtiön sisältä. Uskon, että Mikon pitkä kokemus Orionista ja lääketoimialasta on arvokasta hänen uudessa tehtävässään. Odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan johtoryhmässä.”



”Tämä nimitys on minulle kunnia ja olen innoissani mahdollisuudesta liittyä Orionin johtoryhmään. Orion on hieno yritys, ja odotan innolla, että pääsen jatkamaan työtä sen kasvun ja menestyksen eteen uudessa tehtävässäni”, sanoo Mikko Kemppainen.

Olli Huotari toteaa:



“Olen aina arvostanut ja ollut hyvin kiitollinen kaikista tehtävistä ja työurasta, jotka Orion on minulle tarjonnut. Orion on erinomainen yhtiö, jossa työskentelee hienoja ihmisiä. Toivotan yhtiölle, sen sidosryhmille ja ennen kaikkea orionilaisille onnea ja menestystä myös jatkossa!”

LIITE: Mikko Kemppaisen henkilötiedot

Mikko Kemppainen

Syntynyt 1972

Suomen kansalainen



Koulutus:

Oikeustieteiden kandidaatti, Lapin yliopisto, 1998

Ura:

Asianajotoimisto Paul Henriksson Ky

Avustava lakimies 1998−1999



Tornion käräjäoikeus

Tuomioistuinharjoittelu, 1999−2000

Vs. käräjätuomari, 2000



Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Lakimies (Associate, Senior Associate) 2000−2006

Orion Oyj

Lakimies 2006−2007

Johtaja, lakiasiat, (Head of Legal Affairs), 2007−



Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Terhi Ormio

Viestintäjohtaja





Liisa Hurme, toimitusjohtaja

puhelin 050 966 2874

Yhteyshenkilö medialle:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja

puhelin 050 966 4646

terhi.ormio@orion.fi

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.



Mikko Kemppainen

