El TPWD Está Cerrando los Áreas de Aprovechamiento de Ostión en las Bahías Galveston y Matagorda

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN — El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) está cerrando el Área TX-4 en la Bahía Galveston y TX-20 en la Bahía Matagorda al aprovechamiento comercial y recreativo de ostión. TX-4 en la Bahía Galveston estará cerrado a partir de las 12:01 a.m. 22 de deciembre, y la Bahía Matagorda estará cerrado a partir de las 12:01 a.m domingo, 24 de deciembre. Este cierre o veda está basado en muestras recolectadas recientemente por el TPWD que mostraron baja abundancia de ostiones de tamaño legal. El TPWD ha trabajado en conjunto con la industria de ostión para desarrollar los criterios para marcar las áreas con cierre para aprovechamiento o áreas con veda. El criterio incluye parámetros para el ostión cuando caen por debajo de un determinado límite con base en la abundancia de ostiones de 3 pulgadas o más grandes. El TPWD continuará monitoreando todas las áreas que actualmente están en veda o cerradas al aprovechamiento y las reabrirá cuando cumplan los límites de los criterios. Puede encontrar un mapa que muestra las áreas de aprovechamiento de ostión así como la información más actualizada del estatus de cada área en el sitio de internet del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.