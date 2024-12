Mavenir und Spry Fox Networks (SFN) kündigen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der API-Monetarisierung in der Telekommunikationsbranche an

Kommunikationsdienstleister (CSPs) können jetzt schnell eine umfassende GSMA Open Gateway-basierte Plattform bereitstellen, indem sie eine vorintegrierte Lösung nutzen, die das Digital Enablement (MDE)-Portfolio von Mavenir und QP Cloud MONET von Spry Fox Networks kombiniert. Diese leistungsstarke Kombination bietet CSPs umfassende API-Monetarisierungsfunktionen, mit denen sie schnell neue Einnahmequellen erschließen können.

RICHARDSON, Texas, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und Spry Fox Networks (SFN), ein Pionier im Bereich API-Monetarisierung und Netzwerkpräsenz, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Diese zielt darauf ab, die Art und Weise zu verändern, wie Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) ihre Netzwerke monetarisieren und Aggregatoren, Hyperscalern und Anwendungsdienstanbietern innovative API-gesteuerte Dienste anbieten können.

Durch diese Partnerschaft werden die robusten Telekommunikationsangebote der nächsten Generation von Mavenir – einschließlich Core und Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS), Produktkatalog, konvergente Abrechnungslösungen, Partnermanagement und Digital Marketplace – in die fortschrittliche API-Monetarisierungsplattform von SFN integriert, sodass CSPs durch die Bereitstellung und Monetarisierung ihrer Netzwerkdienste neue Einnahmequellen erschließen können. Diese gemeinsame Lösung ermöglicht es CSPs, den gesamten Lebenszyklus netzwerkbasierter API-Dienste zu verwalten – von der Einbindung und Offenlegung bis hin zur Monetarisierung, Analyse und Überwachung, wobei sie die volle Kontrolle über den Zugriff und die Nutzung behalten.

Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft:

GSMA-Certified Open GW : SFNs QP Cloud MONET (QPCM) ist die erste Channel-Partner-Lösung, die mit der Open Gateway API-Zertifizierung ausgezeichnet wurde und eine sofort einsatzbereite Implementierung mehrerer CAMARA- und benutzerdefinierter APIs bietet. QPCM wurde speziell dafür entwickelt, Mobilfunknetzbetreibern und virtuellen Mobilfunknetzbetreibern eine möglichst schnelle Monetarisierung ihrer Netzwerke zu ermöglichen. QPCM ist auf Sicherheit und Datenschutz ausgelegt und unterstützt alle in CAMARA definierten Autorisierungsabläufe.

: SFNs QP Cloud MONET (QPCM) ist die erste Channel-Partner-Lösung, die mit der Open Gateway API-Zertifizierung ausgezeichnet wurde und eine sofort einsatzbereite Implementierung mehrerer CAMARA- und benutzerdefinierter APIs bietet. QPCM wurde speziell dafür entwickelt, Mobilfunknetzbetreibern und virtuellen Mobilfunknetzbetreibern eine möglichst schnelle Monetarisierung ihrer Netzwerke zu ermöglichen. QPCM ist auf Sicherheit und Datenschutz ausgelegt und unterstützt alle in CAMARA definierten Autorisierungsabläufe. Vorintegrierter API-Monetarisierungs-Stack : Das Digital Enablement-Portfolio von Mavenir bietet vorintegrierte BSS-, Abrechnungs-, Vermittlungs-, Partnerverwaltungs-, Rechnungs- und Abwicklungsfunktionen für die Monetarisierung von APIs, die über QPCM verfügbar gemacht werden. Dies verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung und vollständigen Monetarisierung neuer API-Produkte erheblich, indem ein sofort einsatzbereiter Workflow für Lead-to-Order und Order-to-Cash mit nutzungsbasierten, Abonnement-, gestaffelten und SLA-basierten Abrechnungsmodellen für Kunden und Partner – einschließlich Entwicklern, Verbrauchern, Unternehmen und Aggregatoren – bereitgestellt wird.

: Das Digital Enablement-Portfolio von Mavenir bietet vorintegrierte BSS-, Abrechnungs-, Vermittlungs-, Partnerverwaltungs-, Rechnungs- und Abwicklungsfunktionen für die Monetarisierung von APIs, die über QPCM verfügbar gemacht werden. Dies verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung und vollständigen Monetarisierung neuer API-Produkte erheblich, indem ein sofort einsatzbereiter Workflow für Lead-to-Order und Order-to-Cash mit nutzungsbasierten, Abonnement-, gestaffelten und SLA-basierten Abrechnungsmodellen für Kunden und Partner – einschließlich Entwicklern, Verbrauchern, Unternehmen und Aggregatoren – bereitgestellt wird. Netzwerkfähigkeits-Exposition : Die Combo NEF/SCEF (Network Exposure Function und Service Capability Exposure Function) von Mavenir bietet die Exposition von standardmäßig definierten Netzwerk-APIs für Drittanbieteranwendungen über QPCM. NEF/SCEF bietet in Kombination mit den vollständigen Core-Lösungen von Mavenir (Packet Core, IMS und Messaging) erhebliche Vorteile und eine schnellere Markteinführung für eine Vielzahl von Open-GW-APIs.

: Die Combo NEF/SCEF (Network Exposure Function und Service Capability Exposure Function) von Mavenir bietet die Exposition von standardmäßig definierten Netzwerk-APIs für Drittanbieteranwendungen über QPCM. NEF/SCEF bietet in Kombination mit den vollständigen Core-Lösungen von Mavenir (Packet Core, IMS und Messaging) erhebliche Vorteile und eine schnellere Markteinführung für eine Vielzahl von Open-GW-APIs. Schnellste Markteinführungszeit für Open GW APIs: Die kombinierte und vorintegrierte Lösung bietet CSPs den schnellsten und risikofreiesten Ansatz für die Einführung von CAMARA/Open GW APIs. Der unkonventionelle Ansatz zielt darauf ab, CSPs eine ergänzende Lösung anzubieten, die mit der API-Monetarisierung neue Einnahmequellen erschließen kann, ohne ihr bestehendes Netzwerk- und BSS/OSS/IT-Ökosystem zu stören.

„Wir freuen uns, mit Spry Fox Networks zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden eine integrierte Lösung anzubieten, die die Bereitstellung und Monetarisierung von Netzwerkdiensten vereinfacht“, sagte Sandeep Singh, SVP, GM, Digital Business Enablement bei Mavenir. „Diese Zusammenarbeit wird es CSPs ermöglichen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die geschäftliche Agilität zu steigern und die wachsende Nachfrage nach innovativen, API-gesteuerten Diensten in der Telekommunikationsbranche zu decken.“

Jignesh Sorathia, Head 5G, Spry Fox Networks, fügte hinzu: „Zusammen mit Mavenir und seinem branchenführenden MDE-Portfolio bieten wir eine leistungsstarke Plattform für CSPs, um ihre Netzwerke auf kontrollierte, sichere und profitable Weise zu öffnen. Unser kombiniertes Fachwissen wird CSPs dabei helfen, zu einem flexibleren API-First-Modell überzugehen, das eine Vielzahl von Branchen unterstützt, darunter 5G, IoT und darüber hinaus.“

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die digitale Transformation für CSPs zu beschleunigen, damit sie sich in einer sich schnell verändernden Telekommunikationslandschaft weiterentwickeln und Chancen in der wachsenden API-Wirtschaft nutzen können.

Über Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) zeichnet sich durch die Bereitstellung umfassender drahtloser Netzwerklösungen aus, wobei der Schwerpunkt auf Netzwerk-APIs liegt, die das GSMA Open Gateway-Framework nutzen, um Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) und Betreiber virtueller Mobilfunknetze (MVNOs) in die Lage zu versetzen, ihre Netze effektiv zu monetarisieren.

Die innovative und agile Telco-API-Lösung von SFN stellt sich Herausforderungen in verschiedenen Branchen wie Fintech, Adtech, Medien und Rundfunk sowie Automobil.

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

1 MDE ist auch der Monetarisierungsmotor hinter der internen OpenGW-Lösung von Mavenir für Mavenir-Kunden, die größere Mavenir-Ökosystemlösungen nutzen.

