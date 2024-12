SUQIAN, Chine, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 12 décembre 2024, la tournée médiatique internationale « Dreams Connect the World » a eu lieu à Suqian, la capitale des spiritueux chinois. Les journalistes et photographes participant ont été captivés dès le début de la visite de Yanghe Distillery.

Dans le cadre de l’atelier de brassage de Dream of the Blue Manual Class de Yanghe, les journalistes et photographes ont observé de près les processus de production et ont dégusté le produit phare de la marque. L’alcool Dream of the Blue Manual Class incarne la quête d’excellence de Yanghe tout en préservant l’art de la production du baijiu, grâce à l’utilisation de plus de 2 020 caves remontant à d’anciennes dynasties. Les 70 000 caves appartenant à Yanghe ont officiellement été reconnues par le Guinness World Records comme les « plus grandes caves de baijiu ».

« L’ampleur du site m’a vraiment impressionnée, et j’ai également apprécié de découvrir la méthode traditionnelle de production du baijiu. C’est une boisson douce et sucrée, malgré sa forte teneur en alcool de 70 % », a expliqué la photographe Yolanda vom Hagen.

Le secret d’une saveur si unique repose sur l’innovation et une équipe de techniciens hors pair. Faisant appel à des techniques traditionnelles avec une saveur traditionnelle « douce, sucrée, légère et pure », des générations de brasseurs ont créé un baijiu moelleux. Yanghe utilise un procédé spécial à basse température et une technologie micromoléculaire pour garantir la douceur et la saveur de ses produits tout en incarnant l’essence d’un savoir-faire d’exception.

Située à Suqian, la distillerie de Yanghe profite des conditions naturelles exceptionnelles de la région, comprenant « trois rivières, deux lacs et une zone humide ». Caractérisé par des températures douces et d’abondantes ressources en eau, l’environnement naturel offre les conditions idéales pour produire du baijiu haut de gamme. Située à une latitude de 33 degrés nord, la ville de Suqian est reconnue comme l’une des « trois régions à zone humide de production d’alcool les plus importantes au monde », aux côtés de la région de production de whisky en Écosse et de la région de production du Cognac en France. Forte d’une longue histoire dans le brassage et d’un engagement envers l’innovation, la ville de Suqian témoigne de l’art de la fabrication du baijiu.

« Il est intéressant d’apprendre que l’Écosse est l’une des premières régions de production d’alcool au monde, tout comme Yanghe à Suqian », a souligné Frank Hossack, d’origine écossaise.

