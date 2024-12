SonoritySphere präsentiert KI-gestützte Plattform und definiert globale Musikproduktion und -distribution neu

NEW YORK, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SonoritySphere veranstaltete gestern ein wegweisendes Musik-Launch-Event und stellte die erste Kollektion KI-generierter Musik vor, die auf der Plattform erstellt wurde. Dieses mit Spannung erwartete Ereignis präsentierte die fortschrittlichen Fähigkeiten der Plattform in der KI-Musikproduktion und unterstrich ihr transformatives Potenzial für die globale Musikindustrie.

SonoritySphere vereint künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie, um Musikschaffenden eine bahnbrechende Plattform für Kreation und Distribution zu bieten. Die KI-Tools ermöglichen es Musikern, mühelos Kompositionen in verschiedenen Stilen wie Klassik, Pop und Elektronik zu erstellen und die Grenzen der Kreativität zu erweitern. Während der Veranstaltung berichteten Künstler, wie die Tools ihnen halfen, Ideen schneller umzusetzen und eine Vielzahl musikalischer Werke mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu produzieren.

Die Blockchain-Technologie fügt dem SonoritySphere-Ökosystem eine revolutionäre Ebene hinzu und setzt neue Standards für Urheberrechtsschutz und Einnahmenverteilung. Jedes veröffentlichte Musikstück wird in der Blockchain registriert, wodurch die Transparenz und Unveränderlichkeit der Urheberrechtsinformationen gewährleistet werden. Smart Contracts automatisieren die Berechnung und Auszahlung von Lizenzgebühren für jeden Stream oder Kauf und garantieren eine faire Vergütung für die Urheber. Dieses effiziente und sichere System stärkt das Vertrauen der Nutzer.

Das dezentrale Distributionsmodell der Plattform befreit Musiker von traditionellen Vermittlern und ermöglicht ihnen, direkt mit einem globalen Publikum zu interagieren. Diese Innovation gibt Kreativen die volle Kontrolle über die Veröffentlichung und Promotion ihrer Werke, senkt Kosten und erhöht die Einnahmeanteile. Hörer profitieren von einem nahtlosen Erlebnis, indem sie mit der plattformeigenen Kryptowährung SONORE ihre Lieblingsmusik unterstützen und gleichzeitig sichere und bequeme Transaktionen genießen.

