Paris présente l'une des meilleures opportunités pour les acheteurs internationaux de biens immobiliers

LONDON, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Une étude menée par eXp Realty France révèle que Paris a connu la deuxième plus forte baisse du prix moyen de l'immobilier au cours de l'année écoulée, ce qui fait de la ville un choix de premier ordre pour les acheteurs internationaux à la recherche d'opportunités d'investissement.eXp Realty a analysé la croissance annuelle de la valeur des biens immobiliers dans 30 villes du monde, et les chiffres montrent que, bien que le marché de l'immobilier à Paris ait pu se refroidir sur une base annuelle, la ville offre une opportunité d'investissement parfaite pour les acheteurs internationaux.Au cours des 12 derniers mois, la valeur moyenne des biens immobiliers à Paris a diminué de 5,5 %, seule Berlin (-6,2 %) ayant connu une réduction plus importante de la valeur de ses biens immobiliers.En conséquence, la ville se classe 29e sur 30 dans l'analyse au niveau mondiale d'eXp Realty, Marseille se classant 28e et ayant vu la valeur moyenne des biens diminuer de 3,9 % au cours de l'année écoulée.En revanche, Cracovie, en Pologne, occupe la première place, la valeur moyenne d'un logement ayant augmenté de 24,7 % au cours de l'année écoulée.Dubaï arrive en deuxième position, avec une hausse de 19,4 % de la valeur des biens immobiliers par rapport à l'année précédente, tandis que Madrid complète le trio de tête avec une croissance de 18,9 %.Paris et Marseille, ainsi que Berlin, ne sont pas les seules grandes villes à avoir connu une baisse de la valeur de l'immobilier au cours des 12 derniers mois.Quatre autres villes ont également enregistré une baisse, dont Londres (-0,5 %), Melbourne (-3 %), Auckland (-3,3 %) et Toronto (-3,4 %).Bien que les deux villes françaises soient moins performantes que les autres grands centres immobiliers mondiaux en ce qui concerne le taux d'appréciation de l'immobilier, Samuel Caux d'eXp Realty France pense qu'elles présentent actuellement une grande opportunité d'investissement pour les acheteurs étrangers.Samuel Caux, directeur d'eXp France, commente :« Avec une baisse significative des prix, Paris et Marseille offrent aujourd'hui une fenêtre d'opportunité unique pour les investisseurs internationaux, combinant des valorisations attractives avec un potentiel de croissance à long terme ».Tableaux de données et sourcesLes données sur les prix des logements proviennent de diverses sources - voir les tableaux pour une liste complète.

