Probe Gold acquiert la propriété Stella à Val-d'Or, Québec

: La propriété Stella abrite la zone aurifère Lacoma à haute teneur découverte en 1925 et est stratégiquement située entre nos propriétés Croinor (323 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 34 300 onces dans la catégorie présumée) et Megiscane. Nous poursuivons notre stratégie de consolidation des terrains d'exploration à fort potentiel dans ce secteur largement sous-explorée à l’est de Val-d’Or. Emplacement privilégié : La zone aurifère Lacoma se trouve le long de la faille Manneville, qui abrite également notre ressource aurifère McKenzie Break (1,45Moz en catégorie présumée), à environ 55 km au nord-ouest.

: La zone aurifère Lacoma se trouve le long de la faille Manneville, qui abrite également notre ressource aurifère McKenzie Break (1,45Moz en catégorie présumée), à environ 55 km au nord-ouest. Possibilités d'exploration : La zone aurifère de Lacoma se trouve dans une intrusion de diorite qui n'a fait l'objet que de très peu de travaux d'exploration. La propriété Stella a un fort potentiel pour contenir d'autres minéralisations aurifères à haute teneur et présente un potentiel important pour de nouvelles découvertes.

: La zone aurifère de Lacoma se trouve dans une intrusion de diorite qui n'a fait l'objet que de très peu de travaux d'exploration. La propriété Stella a un fort potentiel pour contenir d'autres minéralisations aurifères à haute teneur et présente un potentiel important pour de nouvelles découvertes. Faible coût d’acquisition pour 30 kilomètres carrés de terrains sous-explorées le long d'une structure aurifère à fort potentiel.

TORONTO, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") Probe Gold Inc. est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat définitive (la " convention ") avec Leopard Lake Gold Corp. (" Leopard ") en vue d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Stella (la " propriété "). La propriété est stratégiquement située à l'est du projet minier Novador de la société, entre les propriétés Croinor et Megiscane de Probe, à environ 9 km au nord-est de l'ancienne mine Croinor. Elle s'étend sur 52 claims contigus couvrant un total de 2 987 hectares et est située dans un corridor volcano-sédimentaire orienté NO-SE. Ce corridor s'étend de Timmins à l'ouest jusqu'au Front de Grenville à l'est et comprend la faille de Manneville et les systèmes de failles associés, qui sont interprétés comme des extensions de la prolifique faille aurifère de Destor-Porcupine. La propriété McKenzie Break de la société, qui renferme 1,45 million d'onces d'or, est située le long du même système de failles, à environ 55 km au nord-ouest.

David Palmer, président-directeur général de Probe, déclare : "Cette acquisition est un ajout hautement stratégique à notre portefeuille. Elle s'aligne parfaitement avec notre objectif de consolider la région sous-explorée de Val-d'Or Est et augmente de façon significative le potentiel d'exploration à haute teneur de notre projet de développement Novador. L'acquisition apporte également de fortes synergies opérationnelles avec nos propriétés Croinor et Megiscane, où de récents levés géophysiques et de géochimie ont identifié des cibles d'exploration prometteuses qui semblent s'étendre à la propriété Stella. Nos succès d'exploration dans la région de Val-d'Or Est ont été exceptionnels - nos ressources en or ont été multipliées par plus de 14 pour dépasser la barre des 10 millions d'onces, tout en mettant au jour de nouvelles découvertes dans cette partie largement inexplorée du camp de Val-d'Or. Pour un coût relativement faible, cette acquisition renforce notre position à Val-d'Or et ouvre de nouvelles opportunités de découvertes d'or à haute teneur".

L'acquisition renforcera la position de terrain de Probe dans la région de Val-d'Or en ajoutant à ses propriétés immédiatement à l'est du projet phare Novador (" Novador ") (voir la figure 1). Suite à l'acquisition et au récent jalonnement sur carte à Val-d'Or Est, l'ensemble des terrains de Probe à Val-d'Or atteindra 832 kilomètres carrés, consolidant ainsi sa position d'explorateur de premier plan dans la région. La transaction devrait être conclue au cours des prochaines semaines, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires et de celles de la Bourse de Toronto (" TSX "), ainsi que de la réalisation des autres conditions de clôture habituelles.





Figure 1 - Propriétés de Probe Gold Val-d'Or avec la propriété Stella

Détails de la transaction

En vertu de l'entente, Probe acquerra une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve d'une redevance de 3 % sur les revenus nets de fonderie, en contrepartie de 149,066 actions ordinaires de la Société (les " actions "), soit 250 000 $ selon le prix moyen pondéré en fonction du volume de 15 jours par action à la TSX terminé le dernier jour de bourse précédant immédiatement la date des présentes. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation de la Bourse de Toronto et à la satisfaction ou à la renonciation à d'autres conditions de clôture habituelles. Les actions seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de la propriété Stella

L'histoire de la propriété Stella remonte à 1925 environ, avec la découverte d'un indice aurifère. En 1931, la société Lacoma Gold Mines Ltd. a été créée pour explorer ce secteur au sud de Senneterre. Entre 1931 et 1938, la société a effectué des forages de surface, creusé un puits de 79 mètres et aménagé deux niveaux souterrains pour étudier quatre veines minéralisées, avec des résultats notables allant jusqu'à 39 g/t Au sur 1,1 mètre. Cependant, les activités d'exploration ont cessé en 1939.

De 1939 à 1983, l'exploration a été minimale et les forages limités. Les efforts renouvelés en 1983-1984 comprenaient des levés magnétiqueset géologiques, ainsi que 17 trous de forage ciblant principalement la diorite quartzifère contenant les zones aurifères de Lacoma. En 1987-1988, l'exploration s'est poursuivie avec des levés EMH et des levés magnétiques, suivis de cinq forages au diamant.

Plus récemment, en 2011, 23 trous de forage ont été réalisés près du puits historique de Lacoma. Le sondage STE-10 a notamment recoupé 1,6 g/t Au sur 14,8 mètres dans un stockwork de veines de quartz riche en pyrite dans de la diorite. La propriété comprend principalement des roches volcaniques intermédiaires et des tufs finement laminés et les zones minéralisées sont situées près d'un dyke de diabase et d'une intrusion dioritique à proximité du puits de Lacoma. L'exploration en dehors de la zone de Lacoma reste limitée.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration, qui est une " personne qualifiée " tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position de terrain dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de propriétés à l'échelle du district de 832 kilomètres carrés qui représente l'un des plus grands ensemble de propriétés minières dans le camp aurifère de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 202 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est située dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs aurifères et usines en activité.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est au stade de découverte. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 832 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire de Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les corridors aurifères et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probegold.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent les estimations et les énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les termes et conditions de l'acquisition de la Propriété et la clôture de cette acquisition, le potentiel de définir des cibles de forage de haute qualité, en particulier dans la région de Lacoma et au-delà, l'attente de synergies opérationnelles avec les propriétés Croinor et Mégiscane-Tavernier, les objectifs, buts ou plans futurs de la Société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, l'obtention en temps voulu de toutes les approbations réglementaires et de tiers pour l'acquisition de la propriété, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à réaliser une étude de faisabilité qui recommande une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou d'autres projets, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et d'autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, l'évolution des marchés boursiers, l'inflation, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient de manière significative par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des matières premières, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62d5707f-520d-44d9-8bb1-91d9835a48eb

