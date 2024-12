Tomorrow.Building jette les fondations d’une meilleure industrie de la construction

BARCELONE, Espagne, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Tomorrow.Building World Congress (TBWC) a tenu sa deuxième édition en novembre dernier dans le parc des expositions Gran Via de la Fira de Barcelona. Les exposants et experts réunis à l’occasion de cet événement ont démontré qu’il est à la fois essentiel et inévitable de jeter les fondations d’une industrie de la construction durable, et ont également identifié certaines des tendances clés qui rendent ce changement de paradigme possible.

La directrice du TBWC, Ione Ruete, a déclaré : « Tout au long de l’histoire, il est devenu évident que tout projet ne peut être durable et soutenable dans le temps que si on lui donne de solides fondations. Notre société s’oriente inexorablement vers un avenir plus urbain et marqué par une densité croissante des métropoles. Cet avenir plus urbain nécessite par conséquent une planification des zones urbaines qui se distingue par sa modernité et sa capacité à bâtir des structures innovantes, durables et flexibles. »

L’adoption d’approches intégrées tirant le meilleur parti des technologies émergentes et des pratiques durables constitue la première et la plus importante tendance à cet égard. En ce sens, l’impact positif que les outils technologiques tels que le BIM ou les logiciels de gestion de la construction exercent déjà sur la définition de l’activité de construction est indéniable.

Grâce à son modèle numérique tridimensionnel détaillé, le BIM apporte un avantage majeur en matière d’amélioration de la coordination entre tous les participants d’un projet de construction. En intégrant toutes les informations dans un seul et unique modèle, il augmente l’efficacité et la qualité du processus de construction, minimise les erreurs, réduit les coûts, améliore la communication, optimise la planification et la gestion du projet, et facilite également la maintenance et l’exploitation du bâtiment.

La construction industrialisée représente une autre tendance qui permettra d’obtenir une construction plus efficace et durable. Grâce à elle, entre 60 et 90 % d’un bâtiment peut être construit en usine avant l’assemblage de ses composantes sur site. En outre, la construction durable doit s’engager en faveur de la circularité et d’une culture de réutilisation et de recyclage des matériaux.

Il sera également essentiel d’intégrer la végétation urbaine en tant qu’élément constitutif du système écologique de la ville et non plus en tant que simple élément décoratif. Les villes plus vertes sont mieux armées pour réduire les températures, améliorer la qualité de l’air ainsi que le bien-être des habitants.

Si elle consomme 50 % de toutes les matières premières, l’industrie de la construction est aussi responsable de 37 % des émissions mondiales de CO2. Ces chiffres nous donnent l’obligation collective d’agir immédiatement et de toute urgence.

Le TBWC a été organisé conjointement avec le Smart City Expo World Congress, le Tomorrow.Mobility World Congress, et le Tomorrow.Blue Economy, offrant ainsi à l’innovation urbaine une plateforme mondiale sans précédent. Sa troisième édition se tiendra à Barcelone du 4 au 6 novembre 2025.

