Bitget se prépare à l’entrée en application du cadre MiCA avec la création d’un futur hub régional européen

VICTORIA, Seychelles, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, envisage la création en Lituanie de son hub régional européen dans le cadre de son expansion stratégique dans l’Union européenne. Cette démarche fait suite aux exigences du cadre de réglementation des marchés des crypto-actifs (MiCA) mis en place par l’UE afin de fournir un environnement réglementaire unifié pour les crypto-actifs dans l’ensemble de la région.

L’entreprise se prépare activement au respect des exigences du cadre MiCA en matière de conformité, notamment en prévoyant de créer un bureau en Lituanie et d’y recruter du personnel de conformité et d’exploitation.

« Nous apprécions sincèrement le leadership et la vision dont les autorités réglementaires de l’UE font preuve en matière de création d’un environnement sûr et dynamique pour l’innovation numérique. Notre vision de l’Europe va au-delà de la seule expansion commerciale. Le continent est à l’avant-garde de la révolution cryptographique et nous nous engageons à contribuer au développement de son écosystème croissant de startups cryptographiques », a déclaré Hon Ng, directeur juridique de Bitget. « En établissant un hub au sein de l’Union européenne, nous démontrons avec fermeté notre engagement à satisfaire aux normes de sécurité et de conformité les plus élevées », a-t-il ajouté.

Bitget s’efforce constamment de se conformer aux réglementations en vigueur dans le monde entier, dans toutes les juridictions favorables à la cryptographie, et détient des licences d’exploitation sur des marchés majeurs tels que la Pologne, l’Australie et l’Italie. La bourse de crypto-monnaies a récemment fait son retour sur le marché britannique où elle offre des services de cryptographie pleinement conformes, et sollicite les approbations réglementaires requises dans plus de 15 juridictions à travers le monde. Cela inclut la Lituanie, où Bitget a obtenu son homologation cryptographique, indiquant ainsi sa volonté d’exercer ses activités de manière sécurisée et transparente en Europe.

La société prévoit également de collaborer étroitement avec les régulateurs européens afin de garantir que ses produits répondent à toutes les exigences réglementaires tout en accordant la priorité à la protection des actifs et des données des utilisateurs. Alors que le cadre MiCA entre en application, les mesures proactives prises par Bitget en font la bourse de crypto-monnaies respectueuse de la réglementation qui connaît actuellement la croissance la plus rapide.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

Mise en garde sur les risques : Les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

