Bitget bereitet sich mit bevorstehendem europäischen Regionalzentrum auf MiCA-Konformität vor

VICTORIA, Seychellen, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, das weltweit führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, prüft im Rahmen seiner strategischen Expansion in der Europäischen Union die Einrichtung seines Regionalzentrums für Europa in Litauen. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem EU-Rahmenwerk für Märkte für Krypto-Assets (Markets in Crypto-Assets, MiCA), der darauf abzielt, ein einheitliches regulatorisches Umfeld für Krypto-Assets in der gesamten Region zu schaffen.

Das Unternehmen bereitet sich aktiv auf die Einhaltung der MiCA-Rahmenbedingungen vor, einschließlich der Pläne, ein Büro einzurichten und Personal für Compliance und Betrieb in Litauen einzustellen.

„Wir schätzen die Regulierungsbehörden der EU sehr für ihre Führungsrolle und ihre Vision, ein sicheres und lebendiges Umfeld für digitale Innovationen zu schaffen. Unsere Vision für Europa geht über die Geschäftsexpansion hinaus. Der Kontinent steht an der Spitze der Krypto-Revolution, und wir sind entschlossen, zu seinem wachsenden Ökosystem von Krypto-Startups beizutragen“, so Hon Ng, Chief Legal Officer von Bitget. „Durch die Einrichtung eines Zentrums in der Europäischen Union zeigen wir unser starkes Engagement für die Einhaltung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards“, fügte er hinzu.

Bitget arbeitet konsequent daran, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weltweit in kryptofreundlichen Gerichtsbarkeiten zu gewährleisten und verfügt über Lizenzen in wichtigen Märkten wie Polen, Australien und Italien. Die Börse ist kürzlich wieder in den britischen Markt eingetreten und bietet vollständig konforme Krypto-Dienstleistungen an. Sie bemüht sich um behördliche Genehmigungen in mehr als 15 Ländern weltweit. Dazu gehört auch Litauen, wo Bitget seine Krypto-Registrierung sichert und damit sein Engagement für einen sicheren und transparenten Betrieb in Europa unter Beweis stellt.

Das Unternehmen plant außerdem eine enge Zusammenarbeit mit europäischen Regulierungsbehörden, um sicherzustellen, dass seine Produkte alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, wobei der Schutz der Vermögenswerte und Daten der Benutzer im Vordergrund steht. Mit Inkrafttreten des MiCA-Rahmenwerks wird Bitget durch seine proaktiven Schritte zur am schnellsten wachsenden konformen Börse.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/007638ef-6c42-486f-b50e-afbc2fbd3ec1

