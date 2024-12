YPrime s’engage à respecter le Pacte mondial des Nations Unies et à aligner ses pratiques commerciales durables sur les objectifs de l’ONU

Le leader des technologies d’essais cliniques s’associe à une initiative mondiale visant à intégrer les principes de l’ONU dans la stratégie, la culture et les opérations quotidiennes de l’entreprise

MALVERN, Pennsylvanie, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, entreprise pionnière de la technologie des essais cliniques, a annoncé aujourd’hui son engagement formel à respecter le Pacte mondial des Nations Unies (ONU) et rejoint ainsi des milliers d’entreprises à travers le monde qui font progresser les principes universels de durabilité. Par cette décision stratégique, YPrime renforce son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables tout en faisant progresser son objectif visant à apporter aux patients des thérapies qui transforment le cours de leur existence.

« En adhérant au Pacte mondial des Nations Unies, nous nous engageons à intégrer des pratiques durables et éthiques dans tous les aspects de nos opérations », a déclaré Jim Corrigan, PDG d’YPrime. « Notre mission a toujours consisté à accélérer la mise à disposition de thérapies qui changent la vie des patients, et cette initiative englobe naturellement la garantie que nous le fassions d’une manière qui respecte les droits de l’homme, qui promeut des pratiques de travail équitables, qui protège notre environnement et qui respecte les normes les plus élevées en matière d’intégrité commerciale. »

Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies qui se concentrent sur les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption sont en parfaite adéquation avec les valeurs fondamentales et la culture d’YPrime. « Chez YPrime, nous sommes convaincus que la technologie peut être un puissant moteur de changement positif dans le domaine de la recherche clinique », a ajouté Corrigan. « Ce partenariat conclu avec l’ONU renforce notre volonté de développer des solutions qui non seulement font progresser la recherche clinique, mais qui le font d’une manière qui profite à l’ensemble de la société, notamment en rendant les essais cliniques plus accessibles et plus inclusifs pour toutes les populations. »

La participation d’YPrime aux principes et objectifs du Pacte mondial des Nations Unies reflète sa culture historique qui consiste à donner la priorité aux patients. Parce que le travail quotidien de l’entreprise a un impact direct sur les patients et leurs soignants, chaque solution technologique et chaque prestation de service est susceptible de constituer un tournant dans la vie d’un patient. Cette approche centrée sur l’humain englobe naturellement les principes plus larges de durabilité et de responsabilité sociale défendus par le Pacte mondial des Nations Unies, y compris l’objectif crucial consistant à élargir l’accès de différentes communautés et populations aux essais cliniques.

L’engagement pris par YPrime envers le Pacte mondial des Nations Unies constitue un élément essentiel du programme de développement durable en pleine expansion de l’entreprise, qui comprend des efforts ciblés visant à réduire l’impact environnemental, à renforcer la responsabilité sociale et à assurer des pratiques transparentes en matière de gouvernance. Dans le cadre de cette initiative, YPrime intégrera les principes du Pacte mondial des Nations Unies dans sa stratégie commerciale, dans ses opérations quotidiennes ainsi que dans sa culture organisationnelle.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Lancé en 2000 en tant qu’initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies représente la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde, avec plus de 10 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays. Il appelle les entreprises à aligner leurs stratégies et leurs opérations sur des principes universels relatifs aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures favorables à l’avancement des objectifs sociétaux.

À propos d’YPrime

YPrime simplifie les essais cliniques grâce à des solutions eCOA, IRT et eConsent qui combinent rapidité, flexibilité et qualité. Grâce à une application intuitive et à une conception facile à utiliser, la plateforme eCOA d’YPrime améliore la conformité des patients. Elle rationalise également les flux de travail du site grâce à un puissant portail eCOA, s’intègre parfaitement aux appareils connectés et aide les sponsors grâce à des tableaux de bord en temps réel qui améliorent le processus de prise de décision. Sa plateforme eCOA pré-validée et configurable permet d’atténuer les retards et d’accélérer le démarrage des études de 47 % par rapport aux références du secteur. La localisation basée sur l’IA accélère la mondialisation, renforce l’inclusion et l’intégrité des données tout en réduisant les délais et les coûts. En offrant des délais de démarrage IRT environ 50 % plus rapides, un consentement électronique qui stimule l’engagement et des indicateurs de qualité 55 % supérieurs aux normes du secteur, YPrime est approuvé par les plus grands leaders de l’industrie pharmaceutique mais aussi par les sociétés biotechnologiques émergentes. Avec près de deux décennies d’expérience, des solutions dans plus de 100 langues et une assistance dans plus de 90 pays, YPrime est votre partenaire idéal pour trouver des solutions sûres à tous vos problèmes. Consultez le site www.yprime.com ou envoyez un courriel à marketing@yprime.com.

Contact média

Terry Rehm

Responsable du leadership éclairé et des relations publiques, YPrime

trehm@yprime.com

862-288-0329

