L’Arabie saoudite annonce la publication de la Déclaration de Riyad pour une IA inclusive, innovante et efficace pour tous

RIYAD, Arabie saoudite, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, ce jour, la publication de la « Déclaration de Riyad » au début de la 19e session du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF Riyadh 2024), organisée à Riyad par les Nations Unies. Le forum vise à promouvoir la coopération numérique internationale entre les gouvernements, le secteur privé, le secteur à but non lucratif, les entrepreneurs et les innovateurs du monde entier.

La déclaration a bénéficié du soutien et de l’approbation de SAR le Prince héritier et Premier ministre, a affirmé S.E. Abdullah Alswaha, ministre saoudien des Communications et des Technologies de l’information. La déclaration a mis l’accent sur une intelligence artificielle (IA) inclusive, innovante et impactante.

La déclaration a souligné la nécessité d’utiliser les technologies de l’IA afin de favoriser l’accès au numérique et d’améliorer les connaissances dans ce domaine, mais également afin de relever les défis mondiaux et de libérer le potentiel de croissance économique à l’échelle internationale.

La déclaration a également souligné le rôle de l’IA dans l’amélioration de l’accessibilité du numérique et de la maîtrise des savoirs numériques, ainsi que dans la promotion du développement durable, la protection de l’environnement, l’amélioration de la santé publique et la stimulation de l’inclusion économique.

Abdullah Alswaha a également mis l’accent sur le fait que le Royaume a adopté, sous la direction de SAR le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, une approche proactive dans le domaine de l’IA pour le bien et la prospérité de l’humanité et de la planète, tout en soulignant que l’objectif de la Vision 2030 du Royaume est clairement défini dans ce sens et repose sur son engagement à montrer l’exemple en matière de transformation mondiale dans ce domaine.

Pour consulter la Déclaration de Riyad, cliquez sur le lien suivant : https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/2024-12/Riyadh%20Ai%20declaration%20E.pdf

À propos du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) :

Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) est une plateforme internationale placée sous l’égide des Nations Unies et dont un État membre assure l’organisation chaque année. Il réunit diverses parties prenantes, notamment des entités gouvernementales, des organisations internationales, et des représentants du secteur privé et de la société civile, afin de discuter des politiques liées à la gouvernance de l’Internet. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.intgovforum.org/en

