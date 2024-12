Bitget apresenta o LaunchX: uma nova plataforma de lançamento de tokens com o Fuel Network como seu primeiro projeto

VICTORIA, Seicheles, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3, anuncia o lançamento do LaunchX, uma plataforma de lançamento de tokens que conecta projetos transformadores de blockchain à comunidade global Web3, permitindo a distribuição e adoção antecipadas de tokens de forma eficaz. O projeto inaugural a estrear no LaunchX é o Fuel Network (FUEL), uma solução blockchain avançada que estabelece novos padrões de escalabilidade, modularidade e eficiência em sistemas descentralizados.

O LaunchX combina segurança robusta com práticas de distribuição justas, garantindo um ambiente centrado no usuário para lançamento e distribuição de tokens. Ele oferece suporte a projetos de blockchain, oferecendo acesso ao vasto ecossistema da Bitget de mais de 45 milhões de usuários e orientação especializada por meio de listagens de tokens e crescimento pós-lançamento. A plataforma capacita os desenvolvedores a se concentrarem na inovação, ao mesmo tempo em que oferece aos participantes a confiança e a conveniência de uma plataforma de bolsa confiável.

Como parte do lançamento do $FUEL, 20% do fornecimento inicial total será alocado à comunidade Fuel. O token FUEL, com uma oferta total de 10 bilhões, terá 2,75% de sua oferta disponível para venda por meio da plataforma Bitget LaunchX. Os usuários qualificados da Bitget que atendem ao KYC e outros requisitos podem participar da assinatura usando USDT de 16 a 19 de dezembro, com um limite individual de 3.000 USDT por usuário.

O Fuel Network representa um avanço na infraestrutura blockchain. O Fuel Ignition é o mais rápido (mais de 600 TPS) e o mais barato (menos de US$ 0,0002 por transação). É uma solução otimista na Ethereum e utiliza tecnologias avançadas como a Fuel Virtual Machine (FuelVM) e seu design proprietário baseado em UTXO para oferecer escalabilidade e velocidade sem precedentes. Desde seu lançamento, o Fuel Ignition alcançou quase US$ 400 milhões em valor total bloqueado (TVL).

Nick Dodson, CEO e cofundador da Fuel Labs, lidera a equipe responsável pela primeira solução otimista da Fase 2, que inclui especialistas em escalabilidade de blockchain e soluções Ethereum Layer 2. Em 2023, a empresa levantou US$ 80 milhões em financiamento com a participação de investidores de destaque como Blockchain Capital, Stratos e Maven 11.

"Nosso foco na Bitget sempre foi fornecer as melhores soluções possíveis para usuários e projetos. Estamos aqui para apoiar a onda contínua de inovação em criptomoedas e planejamos aprimorar nossos produtos conforme as necessidades do mercado. Com o LaunchX, os usuários agora terão acesso quase instantâneo a projetos de destaque que antes não eram fáceis de encontrar e selecionar. Esta é a nova rota para encontrar joias escondidas", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O LaunchX marca um passo significativo na missão da Bitget de incentivar a adoção global de criptomoedas. Ao priorizar segurança, transparência e acessibilidade, a plataforma tem como objetivo oferecer uma experiência fluida e confiável tanto para projetos quanto para participantes.

Para mais informações sobre o LaunchX e o Fuel Network, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas por você. Nada do que consta neste documento deve ser interpretado como orientação financeira.

