Equifax Canada fait preuve d’innovation et de croissance grâce à sa transformation infonuagique de pointe

Achèvement d’un investissement pluriannuel pour concevoir des aperçus et des capacités de pointe en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle

TORONTO, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe d’Equifax Canada est heureuse d’annoncer la réussite d’une transformation pluriannuelle de tous ses produits et ses plateformes clients, désormais offerts par le biais du nuage Equifax MC. Cette initiative ambitieuse permet à Equifax Canada d’aider ses clients à tirer parti des données uniques et exclusives à Equifax, ainsi que des capacités de l’IA.EFX brevetée pour les aider à relever leurs défis commerciaux, à gérer les risques et la fraude, ainsi qu’à développer leur entreprise.

Le nuage Equifax est une infrastructure technologique et de sécurité mondiale de premier plan appuyée par un investissement pluriannuel de plus de 1,5 milliard de dollars. Le nuage informatique a permis de changer presque tous les aspects de l’infrastructure d’Equifax et il représente l’une des plus grandes initiatives infonuagiques jamais entreprises dans le secteur des services financiers. À l’heure actuelle, la plus grande agence d’évaluation du crédit commercial et la plus grande agence canadienne d’évaluation du crédit lié aux consommateurs exploitent toutes les deux leurs activités par le biais du nuage Equifax, en offrant une nouvelle base flexible permettant un temps de réponse rapide, une résilience et des mesures de sécurités accrues, ainsi que des aperçus robustes sans précédent.

« Le nuage Equifax représente la base de la manière dont nous offrirons des solutions pour aider nos clients, dès maintenant et pour les années à venir », a déclaré Sue Hutchison, présidente et directrice générale d’Equifax Canada. « Nous tirons parti de nos nouvelles capacités en nuage pour transformer notre entreprise, offrir des solutions inégalées à nos clients et stimuler la croissance et l’innovation. »

« Nous sommes confiants envers l’avenir de la nouvelle Equifax alors que nous nous dirigeons vers l’achèvement de nos migrations vers le nuage à travers le monde, nous profitons de nos nouvelles capacités infonuagiques pour accélérer les lancements de nouveaux produits que “seule Equifax” peut offrir, et nous investissons dans de nouveaux produits, de nouvelles données, analyses et capacités IA.EFX qui permettront de stimuler la croissance en 2024 et pour les années suivantes », a déclaré Mark W. Begor, président et directeur général d’Equifax inc.

Equifax s’est associée à Google Cloud en 2019 pour amorcer cette transformation, et elle a reçu trois prix « Google Cloud Financial services Customer Awards » consécutifs pour avoir fait preuve d’innovation, d’excellence sur le plan technique et pour l’exécution de sa transformation. « La migration d’Equifax Canada vers Google Cloud est une réalisation importante qui représente l’une des plus grandes transformations infonuagiques dans l’industrie canadienne des services financiers», a déclaré Sam Sebastian, directeur Google Cloud au Canada. « Dans le cadre de cette transformation, Equifax tire parti de notre plateforme sécurisée et évolutive en tant que base solide sur le plan des données afin d’offrir des solutions novatrices qui répondent mieux aux besoins de ses clients. »

« Les premières réactions du marché ont été très positives et Equifax Canada surpasse l’industrie en matière d’innovation et d’analyses approfondies, et elle est désormais perçue comme une puissance analytique. Nos capacités et nos innovations infonuagiques améliorées sont avantageuses pour les entreprises de nos clients, et ce n’est que le début », a ajouté Mme Hutchison.

Maintenant que cette transformation numérique complète est achevée, Equifax Canada tire parti du nuage Equifax pour développer des solutions axées sur le client, comme le dossier de crédit international du consommateur , l’ Indice de santé des PME canadiennes (en partenariat avec BDC) et la Protection Equifax Complet .

« Nous innovons plus rapidement et transformons les données en aperçus utiles pour nos clients comme jamais auparavant », a déclaré Mme Hutchison. « Je suis particulièrement reconnaissante envers les clients qui ont travaillé avec nous pendant ce parcours. Nous sommes réellement une nouvelle Equifax, et nous sommes prêts à faire une différence. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nuage Equifax, visitez le site https://www.equifax.ca/fr/au-sujet-d-equifax/nuage-equifax .

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Angie Andich

Relations avec les médias, Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.