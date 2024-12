Probe Gold fournit un récapitulatif pour 2024 et des perspectives pour 2025

2024 Réalisations :

Augmentation significative des ressources aurifères de 6 728 600 onces mesurées et indiquées (" M&I ") et de 3 277 100 onces inférées le long de toutes les tendances et de tous les gisements du projet Novador et des propriétés de Val-d'Or Est, au Québec, Canada, soit un quasi-doublement par rapport à la mise à jour des ressources de 2023 ; une augmentation de 77 % des ressources M&I et une augmentation de 131 % des ressources inférées.

des de 6 728 600 onces mesurées et indiquées (" M&I ") et de 3 277 100 onces inférées le long de toutes les tendances et de tous les gisements du projet Novador et des propriétés de Val-d'Or Est, au Québec, Canada, soit ; une augmentation de 77 % des ressources M&I et une augmentation de 131 % des ressources inférées. Positif Mise à jour de l'étude d'évaluation économique préliminaire (" PEA ") pour le projet Novador avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces LOM et une moyenne d'environ 281 000 onces par an pour les cinq premières années, une valeur actuelle nette après impôts (5%) de 910 millions de dollars canadiens, et un TRI de 24,4% à 1 750 dollars américains l'once . 1

pour le projet Novador avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces LOM et une moyenne d'environ 281 000 onces par an pour les cinq premières années, une valeur actuelle nette après impôts (5%) de 910 millions de dollars canadiens, et un TRI de 24,4% à 1 750 dollars américains l'once . Avancement du processus d'autorisation - la société a entamé le processus d'autorisation aux niveaux fédéral et provincial et a reçu les lignes directrices de l'étude d'impact, ce qui lui a permis de franchir une étape supplémentaire dans le processus d'autorisation pour le projet Novador.

processus d'autorisation société a entamé le processus d'autorisation aux niveaux fédéral et provincial et a reçu les lignes directrices de l'étude d'impact, ce qui lui a permis de franchir une étape supplémentaire dans le processus d'autorisation pour le projet Novador. Acquisition des propriétés McKenzie et Beaufor à Val-d'Or ; les propriétés nouvellement acquises ont contribué pour plus de 2 millions d'onces d'or à la nouvelle estimation des ressources, avec un énorme potentiel d'augmentation.

les propriétés nouvellement acquises ont contribué pour plus de 2 millions d'onces d'or à la nouvelle estimation des ressources, avec un énorme potentiel d'augmentation. Bilan solide - position forte avec des liquidités et des investissements à court terme de plus de 25 millions de dollars en fin d'année.

Plan pour 2025 :

Un programme de forage intercalaire de 50 000 mètres est en cours pour étayer l'étude de préfaisabilité ; quatre appareils de forage sont actuellement opérationnels et il est prévu d'en déployer huit pour la saison de forage d'hiver.

L'étude de préfaisabilité est attendue pour la fin de l'année 2025.

Achèvement des études de base sur l'environnement biologique et physique.

Consultations avec les Premières nations et les parties prenantes locales.

Extension des ressources et programmes de forage de nouvelles découvertes sur les gisements satellites de Novador, ciblant les minéralisations à haute teneur.

Élargissement des programmes d'exploration sur les projets régionaux de Detour et de La Peltrie.

TORONTO, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") a le plaisir de présenter une récapitulation de l'année 2024 et des plans pour 2025. Le projet Novador est l'un des meilleurs projets de développement au Canada, situé dans la région favorable à l'exploitation minière de Val-d'Or, au Québec. La société possède le plus grand ensemble de terrains consolidés à Val-d'Or, qui abrite quatre sites miniers désaffectés, les mines Beliveau, Monique, Beaufor et Bussière, dont deux ont encore des permis d'exploitation actifs. Le projet Detour de Probe offre également la possibilité de nouveaux catalyseurs d'exploration à travers ses 90 kilomètres de potentiel aurifère sous-exploré dans une autre des ceintures aurifères actives du Québec.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, déclare : "2024 a été l'année la plus fructueuse que nous ayons connue pour Novador et la société, passant d'un grand projet d'exploration à un projet de développement encore plus important. L'année a d'abord été marquée par une forte augmentation de la production potentielle, atteignant 255 000 onces par an dans notre EEP actualisée et démontrant une augmentation de 50 % de la VAN après impôt, à 910 millions de dollars à 1 750 dollars US l'once. L'EEP a également mis en évidence l'évolutivité du projet, offrant une visibilité sur Novador en tant que producteur de plus de 300 000 onces, et avec nos nouveaux gisements satellites, peut-être beaucoup plus. Notre deuxième fait marquant est notre ressource, qui a dépassé le seuil très important de 10 millions d'onces d'or, positionnant Novador aux côtés d'autres projets importants, renforçant son statut de l'un des plus grands et des plus prometteurs gisements d'or non développés, à l'échelle mondiale. Pour Novador, nous sommes maintenant dans la course vers la ligne d'arrivée, en mettant la priorité sur l'obtention des permis, la durabilité et l'acceptation sociale avec nos partenaires des Premières nations et de la communauté, et les régulateurs, alors que nous nous dirigeons vers l'approbation et la construction du projet. Dans le même temps, Novador dispose encore d'un énorme potentiel d'exploration. Nos acquisitions en 2023 et 2024 nous ont permis d'accéder à des ressources plus importantes et à des teneurs plus élevées et, parallèlement aux travaux de développement et d'obtention de permis, nous nous efforcerons d'étendre et d'explorer nos nouvelles propriétés de McKenzie Break, Beaufor et Croinor. L'année 2025 est placée sous le signe du progrès. Nous continuerons à nous concentrer sur l'accélération de nos travaux d'obtention de permis, sur l'achèvement de l'étude de préfaisabilité et sur le ciblage de ressources plus importantes et à plus haute teneur sur nos nouvelles propriétés. Grâce à notre succès avéré, à notre stratégie claire et à notre bilan solide, Novador est sur la bonne voie pour devenir un important producteur d'or canadien."

2024 Réalisations

Novador Development - Mise à jour de l'EEP, de l'ERM et de l'état d'avancement des demandes de permis

EEP actualisée : En février 2024, Probe a annoncé les résultats de son EEP actualisée qui a fourni une évaluation de base de l'exploitation des ressources minérales de Novador dans une mine à ciel ouvert et une mine souterraine. Le modèle économique soutient une exploitation à faible coût d'investissement et à taux de rendement élevé sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans. Le projet démontre une rentabilité solide pour le plan conceptuel d'exploitation et de broyage, avec une valeur actuelle nette (après impôts) de 910 millions de dollars canadiens et un taux de rendement interne de 24,4 %, avec un retour sur investissement prévu au bout de 4,4 ans. Le projet produirait en moyenne 255 000 onces d'or par an, soit un total d'environ 3,21 millions d'onces d'or pendant la durée de vie actuelle de la mine. Sur la base d'un prix de l'or de 1 750 USD l'once (900 USD de moins que le prix au comptant actuel), le coût comptant moyen est estimé à 841 USD l'once et l'AISC moyen à 1 038 USD l'once sur la durée de vie de la mine (voir le communiqué de presse du 13 février 2024).



Figure 1 - Résumé de l'économie du projet Novador PEA (février 2024)

Mise à jour de l'estimation des ressources : En septembre 2024, Probe a annoncé sa quatrième mise à jour de l'estimation des ressources pour les propriétés de Val-d'Or Est au Québec, faisant état d'une croissance significative de toutes les tendances et de tous les gisements. Les ressources totales ont augmenté à 6 728 600 onces d'or dans la catégorie M&I et à 3 277 110 onces dans la catégorie présumée, doublant presque la mise à jour des ressources de 2023. Les faits saillants comprennent une augmentation de 77 % des ressources M&I et une augmentation de 131 % des ressources présumées. Le projet de développement Novador compte maintenant 6 405 000 onces en ressources M&I et 1 550 200 onces en ressources présumées dans les gisements Monique, Pascalis, Courvan et Beaufor, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à la mise à jour de 2023. Notamment, plus de 82 % des ressources se trouvent à l'intérieur de contraintes de fosse à ciel ouvert, ce qui souligne le fort potentiel de croissance des ressources près de la surface et soutient les solides perspectives de développement du projet (voir le communiqué de presse daté du 5 septembre 2024).



Figure 2 - Croissance des ressources totales des propriétés de Val d'Or depuis 2016 (M&I en bleu, inférées en or)

Permis avancé : Probe a commencé à obtenir le permis fédéral pour le projet Novador en 2023 en soumettant la description initiale du projet. Cette année, la société a progressé davantage en soumettant une description détaillée du projet et en entamant le processus d'autorisation provinciale avec un avis de projet. Les lignes directrices des gouvernements fédéral et provincial étant désormais en place, la première phase est terminée et le projet est entré dans la phase d'étude d'impact.



Figure 3 - Processus d'autorisation fédéral et provincial

Acquisitions de nouvelles propriétés - libérer un potentiel d'exploration important

En mars 2024, Probe a annoncé l'acquisition des propriétés Beaufor et McKenzie Break, améliorant ainsi stratégiquement son modèle de développement à Val-d'Or. L'acquisition a permis d'ajouter 365 200 onces mesurées et indiquées et 373 100 onces présumées d'or à plus haute teneur à l'inventaire total des ressources, ainsi que 85 kilomètres carrés de terrain sous-exploré et très prometteur pour de futures découvertes. Beaufor, dont l'historique de production dépasse 1,2 million d'onces, complète la consolidation de la tendance Courvan, comblant ainsi une lacune importante dans la zone de claims Novador. McKenzie Break, situé à distance de camion de Novador, offre des ressources aurifères à haute teneur avec un potentiel d'exploration substantiel. La dernière estimation des ressources reflète une croissance significative, Probe triplant les ressources à McKenzie Break et réalisant des augmentations notables dans les trois propriétés nouvellement acquises - McKenzie Break, Beaufor et Croinor - tout en conservant un potentiel d'exploration important pour une expansion future (voir le communiqué de presse daté du 4 mars 2024).

Plans de développement et d'exploration pour 2025

Le programme 2025 se concentrera sur l'avancement du projet, le forage de conversion des ressources pour étayer l'étude préliminaire de faisabilité, ainsi que sur l'expansion et les nouvelles découvertes sur les propriétés nouvellement acquises.

Programme de développement Novador :

Un programme de forage intercalaire de 50 000 mètres est en cours pour étayer l'étude de préfaisabilité

4 foreuses actives à Novador, avec 8 foreuses prévues pour le forage d'hiver.

Étude de préfaisabilité prévue pour la fin de l'année 2025

Ingénierie minière (optimisation des limites de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine, conception de la phase détaillée, optimisation du calendrier et des possibilités de remblayage, et optimisation de l'équipement minier et du transport)

(optimisation des limites de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine, conception de la phase détaillée, optimisation du calendrier et des possibilités de remblayage, et optimisation de l'équipement minier et du transport) Géotechnique (caractérisation des sols et des terrains de couverture, mécanique des roches)

(caractérisation des sols et des terrains de couverture, mécanique des roches) Géochimie (approfondissement de notre compréhension du comportement géochimique du minerai/des stériles et des morts-terrains)

(approfondissement de notre compréhension du comportement géochimique du minerai/des stériles et des morts-terrains) Hydrogéologie (essais de pompage, puits/piézomètres et modélisation)

(essais de pompage, puits/piézomètres et modélisation) Achever les études de base sur l'environnement biologique et physique.

Préparation de l'étude de faisabilité avec l'avancement des essais métallurgiques et des forages/essais géotechniques.

Lancement des études d'impact.

Faire avancer les processus d'autorisation - consultations et accords entre les parties prenantes et les pays nordiques

Programmes d'exploration :

En 2025, Probe mènera des programmes d'exploration sur les propriétés McKenzie Break, Beaufor et Croinor pour les propriétés satellites de Val-d'Or Est et sur les projets régionaux de Detour et La Peltrie. Le programme sera axé sur l'expansion et l'exploration régionale.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration, qui est une " personne qualifiée " tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été supervisées et approuvées par Yves Dessureault, chef de l'exploitation de Probe et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 685 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 175 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines de traitement actifs.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probegold.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent les estimations et les énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à achever une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, les fluctuations des marchés boursiers, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des matières premières, les conditions des marchés financiers, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur le site SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

_________________



1 Les estimations de l'EEP ont été réalisées sur la base d'un prix de l'or de 1 750 USD par once.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bd9512a-ee90-4bf9-a285-d858b7b27ca3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b82df64-3bbf-478d-828b-a7ce348a0af1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79634f1d-b7bd-4f7d-bee4-dea600251d71

Figure 1 Résumé de l'économie du projet Novador PEA (février 2024) Figure 2 Croissance des ressources totales des propriétés de Val d'Or depuis 2016 (M&I en bleu, inférées en or) Figure 3 Processus d'autorisation fédéral et provincial

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.