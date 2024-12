Pour accompagner son développement, SASETY accueille Marc SCHMITT au poste de Consultant senior Cybersécurité

L’arrivée de Marc SCHMITT vient renforcer l’équipe d’experts qui accompagne les organisations dans la transformation et la sécurisation de leurs infrastructures numériques.

Diplômé en ingénierie des réseaux de l'école CESI, Marc SCHMITT a accompagné la transformation digitale des organisations pendant plus de 20 ans au sein d'ESN de premier plan dans lesquelles il a occupé des fonctions techniques et de direction. Très engagé dans la vie de son école, Marc SCHMITT a été président de l'association des diplômés (CESI alumni) pendant six ans et intervenant externe pendant de nombreuses années. Également Réserviste opérationnel de la Direction Nationale de la Police Judiciaire au sein du RECYM (Réseaux des Experts Cybermenaces) dont la mission est la sensibilisation des organisations aux Cybermenaces, Marc SCHMITT a à cœur le partage et la transmission des savoirs et des connaissances.

Marc SCHMITT : « Je rejoins une entreprise engagée, portée par des valeurs fortes de collaboration et d’excellence opérationnelle. Ce rôle est une belle opportunité de contribuer au développement de solutions innovantes en Cybersécurité, Cloud et Réseau. Inspiré par la vision de SASETY, qui place la sécurité et l'innovation au centre de chaque projet, je suis heureux de travailler aux côtés d’experts passionnés afin de répondre aux besoins de transformation digitale et de protection des entreprises."

SASETY apporte aux organisations les technologies et les services nécessaires pour répondre à leurs enjeux de performance et de sécurité :

• Transport et sécurité des flux avec le SASE (Secure Access Service Edge)

• Validation continue de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée

• Protection des identités avec la sécurisation des authentifications et des accès

SASETY délivre ces technologies au travers de ses partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie respective, CATO Networks , Pentera et Silverfort .

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.