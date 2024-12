L’édition 2024 de l’Imperial Springs International Forum met l’accent sur l’importance d’une action collective face aux défis internationaux

GUANGZHOU, Chine, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 12 décembre 2024, heure locale, l’Imperial Springs International Forum (ISIF) 2024 s’est tenu à Madrid, en Espagne. Organisé conjointement par l’Australia China Friendship and Exchange Association, la Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, le People’s Government of Guangdong Province et la World Leadership Alliance – Club de Madrid, l’édition de l’ISIF de cette année a rassemblé plus de 200 participants issus des milieux politiques, universitaires et économiques de plus de 50 pays.

Selon Diego Martínez Belío, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et internationales auprès du Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain (Ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération d’Espagne), le forum constitue, depuis son inauguration en 2014, une plateforme majeure qui encourage un dialogue inclusif visant à relever les défis pressants à l’échelle mondiale.

Danilo Türk, président de la World Leadership Alliance – Club de Madrid et ancien président de la Slovénie (2007-2012), a souligné que l’ISIF est un forum destiné à créer des liens de confiance et à favoriser la compréhension mutuelle. Par le biais d’échanges humains ouverts, inclusifs et honnêtes, nous recherchons à renforcer la coopération internationale et à relever les défis qui nous concernent tous. « Dans cette période où la confiance est fragile et la coopération tendue, l’ISIF constitue une passerelle bénéfique. Il permet de mettre en relation les personnes, les perspectives et les solutions, avec pour objectif à long terme de garantir que le multilatéralisme profite à tous, » a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, des changements profonds encore jamais vus depuis un siècle se mettent en œuvre, la gouvernance mondiale fait face à des circonstances complexes et l’ordre international se trouve à une étape charnière. Le véritable multilatéralisme doit reposer sur le respect et la confiance mutuels, ainsi que sur un dialogue et une coopération approfondis.

« À l’avenir, toutes les parties devraient prendre des mesures concrètes afin de renforcer la solidarité et la coopération, de relever conjointement les défis à l’échelle mondiale, et de préserver et mettre en pratique un véritable multilatéralisme », a déclaré Yang Wanming, président de la Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries.

Comme l’a souligné Ivo Josipović, ancien président de la Croatie (2010-2015), il apparaît clairement dans ce tournant historique, alors que l’humanité est confrontée à ce type de défis, qu’il ne suffit pas d’agir sur le plan politique, mais également de prendre des mesures à l’échelle mondiale. Cela suppose l’intervention de personnalités importantes dans le monde de la politique, de la culture, et de l’économie. Ce forum porte la voix de personnes éclairées qui peuvent réellement apporter une solution.

« Lorsque des changements fondamentaux dans le paysage surviennent, la coopération et la collaboration s’avèrent primordiales, plus que jamais. Nous avons besoin de règles et d’institutions qui fonctionnent de manière optimale. L’architecture institutionnelle est confrontée à des changements importants et des débats difficiles sur la manière de s’adapter sont à prévoir. Nous avons tous besoin d’un ordre multilatéral viable. Tout cela est dans l’intérêt de la Chine, des États-Unis, de l’Afrique, des pays en développement, de l’Europe, de chacun », a déclaré Csaba Kőrösi, président de la 77ᵉ Assemblée générale des Nations Unies et ancien directeur de la durabilité environnementale au sein du cabinet du président de la Hongrie.

« Parmi les recommandations qui ont émané de la conférence, on peut citer la revitalisation des structures multilatérales, et l’engagement mutuel des nations pour progresser dans cet espace positivement, plutôt que de prendre des mesures unilatérales. Ce message était important », a déclaré Jenny Shipley, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande (1997-1999).

Depuis son inauguration en 2014, l’ISIF a eu lieu à Guangzhou, en Chine, pendant huit sessions consécutives. « L’édition 2024 de l’ISIF a marqué sa toute première session organisée à l’étranger. Grâce aux efforts concertés et à la coopération étroite entre toutes les parties, le forum a été un franc succès. Il s’agit là d’un effort commun visant à approfondir les liens d’amitié, à améliorer la compréhension et à prendre des mesures collectives pour s’assurer un avenir meilleur », a déclaré Chau Chak Wing, président de l’Australia China Friendship and Exchange Association.

Le forum, dont le thème cette année était « Collective Action for One Future » (Des mesures collectives pour un avenir commun), a organisé une douzaine d’activités, dont une séance plénière et des forums parallèles.

