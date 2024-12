EBC Financial Group lanza acciones de Estados Unidos, empoderando a los traders globales de CFD a invertir en empresas líderes estadounidenses

LONDRES, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) se complace en anunciar el lanzamiento de contratos por diferencia (CFDs) de acciones de Estados Unidos en su plataforma de trading. Esta tan esperada adición amplía la ya diversa variedad de productos de trading de EBC, que incluye divisas, materias primas, índices y más. Con este lanzamiento, los traders globales ahora tienen acceso transparente a acciones de las empresas más influyentes del mundo, incluidas NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft y Meta. Este desarrollo posiciona a EBC a la vanguardia de la entrega de oportunidades de trading innovadoras a clientes en Asia Pacífico, América Latina, África y más allá.

El lanzamiento llega en un momento crucial para los mercados globales, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que reavivaron la volatilidad del mercado y oportunidades de trading. Los CFDs de acciones de Estados Unidos de EBC empoderan a los traders globales para capitalizar esta dinámica, ofreciendo una forma innovadora de diversificar las carteras mientras navegan por el escenario financiero global siempre cambiante.

Cerrando la brecha: Acceso global al mercado de valores de Estados Unidos

El mercado de valores de Estados Unidos, que representa más del 65% de la capitalización bursátil mundial, es reconocido como el epicentro de las finanzas y la innovación globales. Con el lanzamiento de CFDs de acciones de Estados Unidos, EBC permite a sus clientes aprovechar este vibrante mercado, aprovechando el rendimiento de las marcas icónicas de Estados UnidosES en los sectores de tecnología, banca y ventas minoristas.

Esta oferta incluye acciones cuidadosamente seleccionadas conocidas por su potencial de crecimiento y resistencia, como NVIDIA, cuyo liderazgo en IA ha impulsado un aumento de las acciones del 170% este año, y Apple, un pionero en tecnología y productos de consumo.

A través de la última oferta de EBC, los traders pueden tomar fácilmente posiciones sobre los movimientos del mercado, con la conveniente capacidad de optar por ir en largo o ir en corto, dependiendo de las condiciones del mercado, y la ausencia de derechos de timbre garantiza la rentabilidad. Al optimizar los requisitos de capital, la plataforma permite a los inversores interactuar con las principales empresas estadounidenses sin comprometer fondos significativos, ofreciendo tanto accesibilidad como flexibilidad de cartera.

Otra característica clave es la oportunidad de beneficiarse de los pagos de dividendos corporativos. Las posiciones mantenidas en fechas ex-dividendo reciben recompensas equivalentes, reflejando los beneficios de la propiedad directa de acciones. Combinado con una plataforma optimizada que conecta a los traders directamente con el mercado estadounidense a través de una sola cuenta, EBC garantiza una experiencia eficaz y directa para quienes navegan por uno de los mercados financieros más dinámicos del mundo.

Una visión compartida para los inversores globales

Como líder mundial en operaciones en línea, EBC innova continuamente para alinearse con las necesidades cambiantes de sus clientes. La adición del trading en acciones de Estados Unidos subraya el compromiso de la empresa de ofrecer un conjunto completo de soluciones financieras que empoderan a los traders para tener éxito en mercados complejos.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su conjunto integral de servicios que incluyen corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión completas. EBC rápidamente estableció su posición como una firma de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, Islas Caimán y en mercados emergentes en América Latina, Sudeste Asiático, África e India. EBC presta servicios a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocida con varios premios, EBC se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de estándares éticos y regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

EBC Group cuenta con profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, navegando hábilmente a través de ciclos económicos críticos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud global. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

