Lingokids lanza nuevas lecciones sobre el espacio en colaboración con la NASA para inspirar a los próximos exploradores de la astronomía

LOS ANGELES, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la app número 1 para niños, presenta su más reciente innovación educativa: un nuevo currículum temático sobre el espacio desarrollado en colaboración con la NASA. Diseñado para niños de 2 a 8 años, la nueva “Space Lesson” invitan a los pequeños a explorar los misterios del sistema solar, para que aprendan sobre el sol, la luna y los planetas, mientras desarrollan una base sólida en ciencias y astronomía.

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace.

“Con este nuevo contenido sobre el espacio, estamos llevando nuestra misión de transformar la educación temprana a un nivel completamente nuevo. Nuestro enfoque de Playlearning™ ha demostrado ser altamente efectivo en áreas como la lectoescritura y las matemáticas, y ahora queremos usar esta misma metodología para despertar la curiosidad de los niños por el universo. Este contenido, que está disponible también para los usuarios Basic, refleja nuestro compromiso compartido con la NASA de inspirar a la generación Artemisa de exploradores,” afirmó Cristóbal Viedma, fundador y CEO de Lingokids.

Las Lessons sobre el Espacio mantienen la misma eficacia probada que ha hecho que las lecciones de Lingokids sean tan válidas educativamente para los pequeños. Según estudios internos de la compañía, el 90 % de los niños mejora sus habilidades después de completar estas lecciones. Este currículum promueve un aprendizaje adaptado al ritmo de cada niño, permitiendo explorar el contenido en un plazo de una a dos semanas, adaptándose a sus necesidades específicas. Las Lessons incluyen videos entretenidos, juegos interactivos y evaluaciones de progreso, todo dentro de un entorno seguro y libre de publicidad.

Una opción de tiempo frente a la pantalla sin sentimiento de culpa para los padres

Lingokids ofrece a los padres la tranquilidad de saber que sus hijos disfrutan de un entorno completamente seguro y educativo mientras se divierten aprendiendo. Con contenido cuidadosamente diseñado, Lingokids convierte el tiempo frente a la pantalla en una experiencia enriquecedora y productiva, convirtiéndose en la herramienta perfecta para un aprendizaje sin culpa, ya sea en casa o en cualquier lugar.

Las nuevas “Space Lessons” (sobre el espacio) ya están disponibles de manera gratuita exclusivamente en la aplicación Lingokids, ofreciendo a las familias una forma divertida y educativa de explorar el universo juntos.

Sobre Lingokids

Lingokids es la app de aprendizaje infantil de inglés para niños de 2 a 8 años reconocida como Mejor Producto de Crianza por la revista Good Housekeeping dos años consecutivos en 2023 y 2024. Desarrolló un método único de enseñanza, llamado Playlearning™: más de 1,600 actividades para aprender inglés y desarrollar habilidades académicas y socioemocionales uniendo juego y diversión. 95 millones de familias de todo el mundo confían en Lingokids como la herramienta ideal de aprendizaje en casa. La aplicación está valorada con 5 estrellas por más de 850,000 familias y está disponible en dispositivos iOS, Android y Amazon.

Contacto Sergio Navarro Dpto de Relaciones Públicas y Comunicación https://lingokids.com/es/ press@lingokids.com | sergio.navarro@lingokids.com +1 (786) 542-3747

